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धर्मेंद्र प्रधान ने दो हफ्ते बाद इस्तीफा देने पर तोड़ी चुप्पी, GEN-Z को लेकर भी कही बड़ी बात

भुवनेश्वर: पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक 2026 (Neet Paper Leak 2026) के विरोध में जंतर-मंतर पर GEN-Z के विरोध-प्रदर्शन और अपने इस्तीफे पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने शनिवार को कहा कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान जेन-जी (GEN-Z) को गुमराह करने का प्रयास किया गया. इसी वजह से उनको पद छोड़ना पड़ा. बता दें, प्रधान ने ठीक दो हफ्ते पहले इस्तीफा दे दिया था.

प्रधान ने आगे कहा कि Gen-Z हमारे बच्चे हैं. कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की. तब मुझे कोई पर्सनल दिक्कत नहीं थी. भारत में हर साल कम से कम दो करोड़ बच्चे पैदा होते हैं. पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए. उनकी ख्वाहिशें हैं, और वे भारत को 'विश्व गुरु' बनाएंगे. यह पद मेरे लिए जरूरी नहीं था. उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया था और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी. प्रधान ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था.

रायराखोल में एक और मीटिंग में प्रधान ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष प्रेसिडेंट नवीन पटनायक पर निशाना साधते हुए कहा कि वह BJD वर्कर्स के प्रोटेस्ट और उनसे "वापस जाओ' के नारे लगाने से परेशान नहीं हैं. एयरपोर्ट के पास बीजू जनता दल यूथ और स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए, जहां 'धर्मेंद्र प्रधान गो बैक' जैसे नारे लगाए गए थे, उन्होंने कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूं. अगर आप मुझे वापस जाने के लिए भी कहेंगे, तो मैं वापस आऊंगा.

प्रधान ने कहा कि नवीन पटनायक बाबू मुझे ओडिशा के लोगों के लिए अपमान और बुरा इंसान भी कहते हैं. उन्होंने BJD अध्यक्ष पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में युवाओं को शामिल करने का आरोप लगाया. उन्होंने पूछा कि क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे ओडिशा के लोगों को शर्म आए? इस पर वहां मौजूद लोगों ने जोर से 'नहीं' में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मैं भले ही राज्य का नाम न रोशन कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने काम से कभी लोगों को बदनाम नहीं किया है. मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे राज्य की इज्जत खराब हो.

प्रधान ने कहा कि वह 12 साल पहले भगवान जगन्नाथ और संबलपुर की देवी समलेश्वरी के आशीर्वाद से केंद्रीय मंत्री बने थे. पटनायक के खिलाफ उनकी टिप्पणी एक मंच से आई, जिस पर बीजेडी विधायक और ओडिशा विधानसभा में डिप्टी लीडर प्रसन्ना आचार्य भी मौजूद थे. प्रधान ने कहा कि बीजेडी के विरोध को देखते हुए, मैंने प्रसन्ना भाई से सलाह ली थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं. प्रसन्ना बाबू ने मुझे आने को कहा और भरोसा दिलाया कि मेरा स्वागत किया जाएगा. मैं उनकी इजाजत लेकर यहां आया हूं.