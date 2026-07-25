ETV Bharat / bharat

धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे के बाद बदला X प्रोफाइल, बायो से हटाया 'शिक्षा मंत्री'

नई दिल्ली : नीट पेपर लीक और प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय नजर आए. धर्मेंद्र प्रधान ने अपने आधिकारिक एक्स (टि्वचर) हैंडल का बायो अपडेट किया है. इसमें उन्होंने 'शिक्षा मंत्री' का टैग हटा दिया है. अब उनके एक्स बायों में सिर्फ इसके अलावा, व्यूज निजी हैं और रिट्वीट एंडोर्समेंट नहीं है तथा 'सांसद (लोकसभा), संबलपुर, विचार व्यक्तिगत हैं.' लिखा हुआ है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 6 जून से छात्रों और विभिन्न संगठनों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाना बड़ा कदम माना जा रहा है. नीट परीक्षा रद्द करने के अलावा सुधारों की मांग को लेकर कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे. उन्होंने शुक्रवार 24 जुलाई को अपना अनशन समाप्त किया, उसी के बाद से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया था. वहीं मामले के शुरू से ही विपक्षी दल के अलावा स्टूडेंट संगठन भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.