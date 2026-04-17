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'बाल-दाढ़ी नहीं बनाएंगे, जब तक..' जानिए बिहार के इस शख्स ने क्यों खाई ये कसम ?

बिहार के गया जिले के 35 वर्षीय युवक धर्मेंद्र कुमार तीन साल से एक अनोखा संकल्प निभा रहे हैं. पढ़ें- रत्नेश कुमार की रिपोर्ट

'नक्सलगढ़' में गुरुकुल बनाने का संघर्ष
'नक्सलगढ़' में गुरुकुल बनाने का संघर्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 17, 2026 at 8:54 PM IST

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गया : जब संकल्प बड़ा हो और समय लगने लगे तो लोग उस शख्स को पागल बुलाने लगते हैं. गया के धर्मेंद्र कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने उस नक्सल प्रभावित इलाके में शिक्षा का बीज बोने का सपना देखा, जहां पर स्कूल बनाने में सरकार को भी पसीने छूटते थे. कभी ये इलाका नक्सल प्रभावित हुआ करता था, लेकिन अब जब नक्सली वर्चस्व धीरे-धीरे खत्म हो गया फिर भी यहां के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया.

'नक्सलगढ़' में गुरुकुल बनाने का संघर्ष : शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद गया के तरवापहरी के बच्चे शिक्षा से महरूम है. धर्मेंन्द्र कुमार इसी संकल्प को पूरा करने में खुद को समर्पित कर दिया. आईएएस की तैयारी छोड़ी, परिवार की जिम्मेदारी छोड़ी और समाजिक कार्य में जुट गए. इसके लिए उन्होंने भारत भ्रमण भी किया लेकिन वह भी काम नहीं आया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी.

तरवापहरी गांव के बच्चों के साथ धर्मेन्द्र
तरवापहरी गांव के बच्चों के साथ धर्मेन्द्र (ETV Bharat)

धर्मेन्द्र ने किया भगीरथ प्रयास : धर्मेन्द्र कुमार अपनी धुन के पक्के थे. उन्होंने तरवापहरी गांव में स्कूल बनाने की ठानी और अपने मिशन पर निकल पड़े. शुरू में लोग उनके प्रयास को पागलपन कहने लगे थे. जुनून जब हद पार कर जाए तो वह पागलपन का ही एहसास करता है. खुद धर्मेन्द्र कुमार भी मानते थे कि सिर पर जुनून सवार था. उन्होंने हर वो रास्ता आजमाया जिससे गांव में स्कूल की नींव रखी जा सके.

सरकार से मिली मायूसी : धर्मेन्द्र कुमार को अफसोस है की सरकार ने उनके सपने को पूरा नहीं किया. न ही स्थानीय स्तर पर किसी जन प्रतिनिधि ने उनकी मदद की. उनको मदद मिली तो गुजरात के ट्रस्ट के माध्यम से. आज उनकी मेहनत रंग ला रही है. दो माले का स्कूल भवन लगभग तैयार है. हालांकि ऑपरेशनल होने में वक्त लगेगा. काम की प्रगति देख गांव वाले भी गदगद हैं.

पेड़ के नीचे चल रहा धर्मेन्द्र का गुरुकुल
पेड़ के नीचे चल रहा धर्मेन्द्र का गुरुकुल (ETV Bharat)

'जब तक स्कूल नहीं तब तक नहीं बनाएंगे दाढ़ी-बाल' : धर्मेन्द्र बांकेबाजार प्रखंड के भलुहार गांव के रहने वाले हैं. जब वह आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो उनको वायरल बॉय सोनू कुमार से सीख मिली. सोनू कुमार तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल की डिमांड कर रहा था. सोनू की बात सुनकर ही उनके मन में ख्याल आया कि उनके इलाके में स्कूल नहीं होने के चलते कई बच्चे पढ़ न पाने के चलते पिछड़ रहे हैं. तभी उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह तरवापहरी गांव में स्कूल नहीं बनवाकर ही दम लेंगे. जब तक यह संकल्प पूरा नहीं हो जाता वह दाढ़ी-बाल नहीं बनवाएंगे.

"बात 2023 की है. मैं वायरल बॉय सोनू को सीएम नीतीश से पढ़ाई के लिए स्कूल की मांग करते सुना, तो सोचा कि मेरे इलाके में भी स्कूल का अभाव है. अगर वह बच्चा मांग सकता है तो मैं क्यों नहीं अपने इलाके की तस्वीर बदल सकता? तब से मैने संकल्प लिया और अपने उसी संकल्प को पूरा करने के लिए लग गया."- धर्मेन्द्र कुमार, समाजसेवी

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

700 की आबादी में अशिक्षा का डेरा : गांव में 700 की आबादी है जो कि लगभग 100 घरों में रहती है, फिर भी इस पिछड़े सुदूरवर्ती इलाके में विकास की रोशनी नहीं पहुंची. यहां आजादी के बाद से कोई विद्यालय नहीं है. यहां के बच्चों के लिए शिक्षा की कोई व्यव्स्था नहीं. विद्यालय इस इलाके से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है. जंगल वाले इलाके में इतनी दूरी पर विद्यालय जाना बच्चों के लिए काफी मुश्किल भरा काम है.

ये है धर्मेन्द्र का संकल्प : प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय दोनों ही काफी दूरी पर हैं, जिसके कारण तरवा पहरी समेत इससे सटे कई गांव के लोगों के बीच में अशिक्षा आज भी अभिशाप के रूप में बनी थी. उसी अशिक्षा को समाप्त करने के लिए धर्मेंद्र कुमार ने पहल करनी शुरू की और फिर अनोखा संकल्प बाल-दाढ़ी नहीं बनाने का संकल्प लिया.

ईमामगंज के बांके बाजार में बन रहा गुरुकुल
ईमामगंज के बांके बाजार में बन रहा गुरुकुल (ETV Bharat)

खुद पढ़ाना शुरू किया : धर्मेंद्र कुमार ने यहां की स्थिति देखी तो रहा नहीं गया. उन्होंने खुद ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. सरकारी विद्यालय के लिए काफी प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली. नेताओं-सरकारी तंत्रों से सपोर्ट नहीं मिला, तो इसके बीच उन्होंने भारत भ्रमण भी किया, जो कि 101 दिनों का रहा.

स्कूल के लिए भारत भ्रमण भी फेल : साइकिल से भारत भ्रमण करने के दौरान ये राष्ट्रपति से भी मिलना चाहते थे, किंतु सफलता नहीं मिली. भारत भ्रमण के बाद जब लौटे, तो इन्होंने तरवापहरी गांव में जाकर नियमित तौर पर गरीब बच्चों को सुबह-शाम पढ़ना शुरू कर दिया. कभी पेड़ की छांव में तो कभी गांव के किसी टूटे-फूटे भवन में बच्चों को निशुल्क पढ़ाना शुरू कर दिया. आज धर्मेंद्र निशुल्क तौर पर तरवापहरी इलाके के करीब सौ बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं.

बच्चों के साथ धर्मेन्द्र कुमार
बच्चों के साथ धर्मेन्द्र कुमार (ETV Bharat)

3 साल से नहीं बनाए बाल और दाढ़ी : इसके बीच इस इलाके में स्कूल लाने का संकल्प जारी रहा. धर्मेंद्र ने अनूठे संकल्प के बीच पिछले तीन सालों से अधिक समय से बाल-दाढ़ी नहीं बनाया. धर्मेंद्र का संकल्प है, कि जब तक इस इलाके में स्कूल नहीं होगा, तब तक वह बाल दाढ़ी ही नहीं बनाएगें. इस इलाके में सरकारी स्कूल आज भी नहीं है.

'मैं कहती रही पर वह अड़ा रहा' : वहीं, धर्मेंद्र की मां चंपा देवी बताती है, कि मेरे बेटे ने स्कूल को लेकर जो संकल्प लिया, तो उस पर अडिग रहा. मैंने कई बार बोला, कि बाल दाढ़ी बना लो, पर उसने संकल्प की दुहाई दी. रिश्तेदारी में मौतें भी हुई, तो भी उसने बाल दाढ़ी नहीं बनाया.

तरवापहरी गांव के ग्रामीण
तरवापहरी गांव के ग्रामीण (ETV Bharat)

''मैं कहती थी बाल-दाढ़ी बना लो लेकिन वह संकल्प का पक्का था. उसकी कोशिश धीरे-धीरे रंग लानी शुरू हो गई. अब खुशी है, अब तरवापहरी गांव में स्कूल बन रहा है. अब स्कूल बनने के बाद मेरा बेटा बाल दाढ़ी बना लेगा.''- चंपा देवी, युवक की मां

धर्मेंद्र जगा रहे आशा की नई किरण : जंगल वाले इलाके के ग्रामीण रामाशीष भारती बताते हैं, कि यह 100 घरों वाला गांव है. 700 से अधिक आबादी है. रामाशीष भारती बताते हैं कि गांव में काफी पिछड़ापन है. इक्के-दुक्के लोग ही मैट्रिक पास है. आजादी के बाद से यह स्थिति है, कि यहां शिक्षा एकदम से नहीं है. यहां के युवक काम करने के लिए दूसरे राज्यों को जाते हैं. उन्हें बाहर ही काम करना पड़ता है.

जंगल में खुल रहा गुरुकुल
जंगल में खुल रहा गुरुकुल (ETV Bharat)

''शिक्षा से यह गांव कोसों दूर है. यहां एक भी विद्यालय नहीं है. गांव से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय हैं, जहां बच्चों को भेजना काफी मुश्किल है. धर्मेन्द्र कुमार अच्छा काम कर रहे हैं. अब हममें आशा कि नई किरण जगी है कि विद्यालय बनने से कम से कम हमारे बच्चे पढ़ लिखकर कुछ तो बन सकेंगे.''- रामाशीष भारती, तरवा पहरी के ग्रामीण

आईएएस बनना चाहते थे धर्मेंद्र : धर्मेन्द्र ने आईएएस की तैयारी को छोड़ा और मन में ठाना कि हमारे ईलाकों में शिक्षा का अभाव है. बच्चे कई कारणों से पढ़ नहीं पाते हैं. शिक्षा के अभाव के कारण इलाका पिछड़ा हुआ है. विद्यालय दूर होना भी एक कारण है, उन्होंने सोचा कि वह खुद बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने भविष्य को संवार सके.

तरवापहरी गांव से मिशन की शुरुआत : इसके बाद संकल्प लेकर उसने अपने गांव के बगल के ही जंगल वाले क्षेत्र तरवा पहरी से इसकी शुरुआत की. इस गांव में कोई स्कूल नहीं है. सरकारी स्कूल का अभाव था, जिसे लेकर उसने कई प्रयास किए. कई नेताओं से मिलकर यहां विद्यालय बनाए जाने की बात कही. किंतु कोई सफलता नहीं मिली.

खुले में चलती थी धर्मेन्द्र की पाठशाला : इसके बाद भारत भ्रमण भी किया. फिर आईएएस की तैयारी को छोड़कर तरवापहरी में ही नियमित रूप से सुबह और शाम बच्चों को पढ़ाने लगे. कभी खुले स्थान पर पेड़ के नीचे तो, कभी गांव के किसी जर्जर भवन में. बच्चों में भी देखा कि काफी प्रतिभा है. बच्चे पढ़ना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं.

"मैं आईएएस बनना चाहता था. उसके लिए तैयारी कर रहा था. तैयारी भी ठीक दिशा में जा रही थी. लेकिन मैने देखा कि मेरे इलाके में कोई स्कूल नहीं है तो मैने इस ओर काम शुरू किया. आईएस की तैयारी छोड़ दी और गांव आकर बच्चों को पढ़ाने लगा और स्कूल के लिए प्रयास करने लगा. मैं आईएएस नहीं बन सका तो क्या हुआ, यहां पढ़ने वाले बच्चे अपने सपनों को पूरा करेंगे."- धर्मेन्द्र कुमार, समाजसेवी

धर्मेन्द्र कुमार, समाजसेवी
धर्मेन्द्र कुमार, समाजसेवी (ETV Bharat)

रंग लाई धर्मेन्द्र की मेहनत : धर्मेन्द्र का ये संकल्प बेकार नहीं गया. धीरे-धीरे कोशिश रंग लाने लगी. गुजरात की एक ट्रस्ट के द्वारा अब यहां शिक्षा के लिए स्कूल भवन बनाए जा रहे हैं. इस भवन में गुरुकुल की तर्ज पर भी शिक्षा की व्यवस्था रहेगी. विद्यालय की झोपड़ी को तरसने वाले इस इलाके के लोगों के बीच में अब एक बड़ी स्कूल की बिल्डिंग होगी. इससे इस इलाके के ग्रामीणों में काफी खुशी है. इस तरह धर्मेंद्र का प्रयास रंग ला रहा है.

''सरकारी विद्यालय तो नहीं मिला, किंतु अब यहां गुजरात की एक ट्रस्ट के द्वारा विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जहां गुरुकुल की तर्ज पर भी शिक्षा देने की व्यवस्था होगी. इस जंगल के क्षेत्र में अब बच्चे शिक्षित होंगे. यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है. अफसोस है, कि सरकारी तंत्र सपोर्ट नहीं करता.''- धर्मेन्द्र कुमार, समाजसेवी

तरवापहरी जैसे कई गांव : तरवापहरी मात्र एक उदाहरण है. इससे पता चलता है कि जंगल के क्षेत्र में आने वाले गांव में समस्याओं और अशिक्षा की स्थिति क्या है. सघन आबादी रहने के बावजूद भी आज भी बड़ी आबादी सरकार की योजनाओं से वंचित है. यही वजह है कि इन इलाकों में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं. आजादी के बाद से न तो यहां स्कूल है और न हीं लोगों को रहने को पक्के घर बन पाए. इस गांव में समस्याओं का मकड़जाल है.

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