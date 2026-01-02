ETV Bharat / bharat

धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद वायरल वीडियो से मची खलबली, प्रोफेसर और 3 लड़कियों पर FIR दर्ज

धर्मशाला कॉलेज छात्रा मौत मामला ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में धर्मशाला कॉलेज की एक 19 वर्षीय छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है. छात्रा की मौत के बाद मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल हुआ है. जिसमें छात्रा ने धर्मशाला कॉलेज की तीन छात्राओं और एक प्रोफेसर पर मारपीट, डराने-धमकाने और अश्लील हरकतें करने के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है. 20 दिसंबर को सीएम हेल्पलाइन पर की थी शिकायत एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर ने बताया कि मामला 20 दिसंबर को सामने आया. जब युवती के परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उसके पिता ने उनकी बेटी के साथ रैगिंग, मारपीट, डराने-धमकाने और अश्लील हरकत करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई. मृतका के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उनकी 19 साल की बेटी धर्मशाला कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा थी. 18 सितंबर, 2025 को इसी कॉलेज में पढ़ने वाली तीन छात्राओं ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की और उसे डराया धमकाया. इसके अलावा धर्मशाला कॉलेज के एक प्रोफेसर पर उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि इससे उनकी बेटी मानसिक रूप से बहुत डर गई और उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई. वीर बहादुर, एएसपी कांगड़ा (ETV Bharat) सीएम हेल्पलाइन ऑफिस से धर्मशाला पुलिस को ट्रांसफर हुआ मामला एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन ऑफिस से मामला जांच के लिए पुलिस थाना धर्मशाला को भेजा गया. पुलिस ने युवती के परिजनों से संपर्क किया. जिसपर उन्होंने बताया कि वो युवकी के इलाज के चलते धर्मशाला से बाहर हैं और जैसे ही वो वापस आते हैं, वो आगे की कार्रवाई करवाएंगे. इसके बाद पुलिस ने धर्मशाला कॉलेज जाकर आरोपी छात्राओं और कॉलेज प्रशासन से पूछताछ की, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पाया गया, क्योंकि जब परिवारजनों से बात की गई तो इसमें कौन-कौन शामिल था, इसकी पूरी जानकारी नहीं पाई गई. जिसके बाद परिजनों के वापस आने का इंतजार किया गया.