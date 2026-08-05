उत्तरकाशी धराली आपदा के एक साल बाद भी जख्म ताजा, इस त्रासदी ने उत्तराखंड को सिखाए कई सबक!
उत्तराखंड के सबसे बड़े आपदाओं में एक था 5 अगस्त 2025 का धराली आपदा, जिसने गहरे जख्म के साथ सबक भी दिए, रिपोर्ट- धीरज सजवाण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 5, 2026 at 8:40 PM IST
देहरादून: पिछला साल यानी 2025 उत्तरकाशी जिले को बड़ा जख्म दे गया था. आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2025 को धराली में आए भीषण आपदा ने कुछ ही मिनटों में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी थी. खीर गंगा गाड़ से आए मलबे और तेज बहाव ने धराली बाजार, होटल, मकानों और सेब के बगीचों को अपनी चपेट में ले लिया था. इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई थी, तो कई लोग लापता हो गए, लेकिन यह आपदा कई सबक भी दे गया.
धराली आपदा के दौरान सड़क से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गए थे. सड़क संपर्क पूरी तरह टूट जाने के कारण राहत और बचाव अभियान का सबसे बड़ा आधार हवाई मार्ग यानी हेलीकॉप्टर बने. आज जब राज्य इस आपदा को बरसी पर याद कर रहा है, तब उत्तराखंड ने इस आपदा से क्या सीखा और भविष्य के लिए कितनी तैयारी की है? इसका भी मूल्याकंन किया जा रहा है.
कई लोगों की जान लेने वाली आपदा के बाद पुनर्वास पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए. वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन और निगरानी तंत्र मजबूत करने पर दिया जोर, तो हवाई रेस्क्यू हिमालयी आपदा प्रबंधन की मिसाल भी बना. ऐसे में आज आपको ईटीवी भारत इन एक साल के भीतर धराली में क्या कुछ बदला और क्या सबक लिए. इससे आपको रूबरू करवाएगा.
धराली में आपदा में कितने मौतें: उत्तरकाशी जिला प्रशासन की मानें को धराली आपदा के दौरान 4 मौतें हुई. जिनमें 52 लापता हैं. इनमें 19 मृतक घोषित किए जा चुके हैं. जबकि, 17 लोग घायल हुए. वहीं, आपदा से 116 परिवार प्रभावित हुए. अगर नुकसान की बात करें तो व्यवसायिक और आवासीय मिलाकर 115 भवन नष्ट हुए.
आपदा ने सिखाए कई सबक: ईटीवी भारत से बातचीत में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन ने धराली आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह उत्तराखंड के इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण आपदाओं में से एक थी. तमाम एजेंसियों ने अभूतपूर्व समन्वय का परिचय दिया. उन्होंने बताया कि सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जिला प्रशासन और अन्य विभागों ने मिलकर सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में लगातार काम किया. कुछ ही दिनों में हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
संचार व्यवस्था बहाल की गई और प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए. उन्होंने बताया कि राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए पिछले एक साल में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई. जबकि, कई बड़े पुनर्निर्माण कार्य अभी भी प्रस्तावित हैं और उनके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं. वहीं, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन ने कहा कि,
जब आसमान बना लाइफ लाइन: धराली आपदा की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने वाले करीबन सभी सड़क मार्ग टूट चुके थे. ऐसे में पूरा राहत एवं बचाव अभियान हवाई मार्ग पर निर्भर हो गया. उस समय उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे आशीष चौहान ने ईटीवी भारत को बताया कि यह सामान्य राहत अभियान नहीं था. बल्कि, हिमालय की अत्यंत विषम भौगोलिक परिस्थितियों में संचालित एक असाधारण एयर ऑपरेशन था.
"जब जमीनी रास्ते पूरी तरह बंद हो गए, तब हेलीकॉप्टर ही लोगों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित निकालने का एकमात्र माध्यम बने. लगातार उड़ानों के जरिए प्रभावित लोगों का रेस्क्यू किया गया. राहत सामग्री पहुंचाई गई और शुरुआती प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हवाई मार्ग से स्थापित की गईं."-आशीष चौहान, डीएम देहरादून
"विभाग ने लगातार मेहनत और समन्वय के साथ यह अभियान चलाया और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद पूरा एयर ऑपरेशन बिना किसी विमानन दुर्घटना के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. हिमालयी क्षेत्र में इस स्तर का नागरिक हवाई राहत अभियान अपने आप में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है."-आशीष चौहान, डीएम देहरादून
जलवायु परिवर्तन के संकेत और विज्ञान की सीख: धराली आपदा के बाद सबसे पहले विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून की वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. स्वप्नमिता ने बताया कि 'धराली को केवल एक अलग घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता. पिछले कुछ सालों में केदारनाथ (2013), रैणी (2021), जोशीमठ (2023) और अब धराली जैसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि हिमालयी क्षेत्र लगातार जटिल प्राकृतिक जोखिमों का सामना कर रहा है.'
उन्होंने बताया कि 'हमारी टीम 11 अगस्त 2025 को ग्राउंड जीरो पर पहुंची और विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग वैज्ञानिकों को अध्ययन के लिए भेजा गया. क्योंकि, केवल धराली ही नहीं बल्कि, आसपास के कई नालों में भी उस रात असामान्य जल प्रवाह दर्ज हुआ था.' उन्होंने कहा कि 'किसी भी आपदा के कारणों पर निष्कर्ष निकालने से पहले वैज्ञानिक जांच अत्यंत आवश्यक होती है और केवल प्रारंभिक अनुमान के आधार पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए.'
'उस दिन हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई' मुआवजा मिला, लेकिन आजीविका अब भी नहीं लौटी: धराली के स्थानीय व्यवसायी जय भगवान सिंह पंवार आज भी उस दिन को याद कर भावुक हो जाते हैं. उन्होंने बताया कि,
"शुरुआती राहत राशि तो मिली, लेकिन आज भी हमारा होटल और जमीन मलबे के नीचे दबे हुए हैं. प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराना सबसे बड़ी जरूरत है."- जय भगवान सिंह पंवार, व्यवसायी, धराली
स्थानीय युवा रजत पंवार बताते हैं कि 'आपदा में उनका तीन मंजिला होटल, घर, खेत और बागान सब कुछ नष्ट हो गया. इस हादसे में उनके रिश्तेदार रविंदर की भी जान चली गई.' उन्होंने बताया कि 'सरकार की ओर से संपत्ति क्षति और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज भी जमीन की है.' उनका कहना है कि 'जिन लोगों की पूरी आजीविका मलबे में दब गई, उनके पुनर्वास के लिए अब तक स्थायी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है.'
एक साल बाद सबसे बड़ा सवाल: धराली आपदा ने स्पष्ट कर दिया कि हिमालयी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन केवल राहत और बचाव तक सीमित नहीं रह सकता. वैज्ञानिक निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित पुनर्वास और स्थानीय समुदायों की आजीविका इन सभी पर समान रूप से काम करना होगा.
एक साल में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जरूर उठे हैं, लेकिन धराली के कई परिवार आज भी स्थायी पुनर्वास और आजीविका की बहाली का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, वैज्ञानिक इस त्रासदी को हिमालय में बदलते जलवायु पैटर्न और जोखिमों को समझने का अहम अवसर मान रहे हैं. धराली की त्रासदी ने जहां कई परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी.
वहीं, इस आपदा ने उत्तराखंड को ये भी सिखाया है कि हिमालय में आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए केवल त्वरित प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दीर्घकालिक वैज्ञानिक तैयारी, मजबूत संस्थागत समन्वय और संवेदनशील पुनर्वास नीति ही भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है. इस तरह से यह आपदा कई सबक भी दे गया है.
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