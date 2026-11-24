बाइक के परखच्चे उड़े, सड़क पर बिखरे शव, धार में एक ही परिवार की तीन बहनों और भाई समेत 4 की मौत
पिकअप और बाइक की सीधी टक्कर, बाइक का इंजन निकलकर गिरा कई फीट दूर, सड़क पर बिखर गए शव, एमपी के धार में भीषण हादसा. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:59 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 9:32 AM IST
धार : मध्य प्रदेश के धार में एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई. बदनावर क्षेत्र में सोमवार रात एक बाइक और पिकअप ट्रक में सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार तीन नाबालिग बालिकाओं और एक 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. चारों मृतक आपस में चचेरे भाई-बहन थे और ग्राम पांदा के निवासी थे.
बाइक के परखच्चे उड़े, सड़क पर बिखरे शव
पुलिस के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल पर सवार चारों के शरीर विकृत हो गए और बाइक का इंजन भी निकल गया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद एंबुलेंस की मदद से सभी को शासकीय अस्पताल बदनावर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया.
घर के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे चारों
मृतकों की पहचान 20 वर्षीय शुभम, 15 वर्षीय आनंदी, 12 वर्षीय अक्षरा उर्फ भूरी और 8 वर्षीय सुहाना के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि चारों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्राम पांदा से कोटेश्वर के आगे स्थित ग्राम शंकरपुरा जा रहे थे. वहां उनकी बड़ी बहन के घर एक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें शामिल होने के लिए वे निकले थे. लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. घटना के बाद अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. एक साथ चार लोगों की मौत की खबर से ग्राम पांदा में शोक की लहर दौड़ गई.
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हादसे का कारण जानने में जुटी पुलिस
एडिशनल एसपी पारुल बेलापुरकर के मुताबिक, '' पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की. मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए हैं. कानवन थाना पुलिस ने प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और पिकअप और मोटरसाइकिल की भिड़ंत के कारणों की जांच की जा रही है. इस मामले में पिकअप चालक को भी खोजा जा रहा है.''
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