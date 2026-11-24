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बाइक के परखच्चे उड़े, सड़क पर बिखरे शव, धार में एक ही परिवार की तीन बहनों और भाई समेत 4 की मौत

पिकअप और बाइक की भीषण टक्कर ( Etv Bharat )

धार : मध्य प्रदेश के धार में एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई. बदनावर क्षेत्र में सोमवार रात एक बाइक और पिकअप ट्रक में सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार तीन नाबालिग बालिकाओं और एक 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. चारों मृतक आपस में चचेरे भाई-बहन थे और ग्राम पांदा के निवासी थे.

बाइक के परखच्चे उड़े, सड़क पर बिखरे शव पुलिस के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल पर सवार चारों के शरीर विकृत हो गए और बाइक का इंजन भी निकल गया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद एंबुलेंस की मदद से सभी को शासकीय अस्पताल बदनावर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया.