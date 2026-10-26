धार में टायर फटने से कार में लगी आग, पुलिया से नीचे गिरी, चार लोगों की जिंदा जलकर मौत
मध्य प्रदेश के धार में भीषण हादसा, टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी में लगी आग, चार लोगों की जिंदा जलकर मौत. रिपोर्ट-राकेश श्रीवास
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:55 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 11:42 AM IST
धार: महू-नीमच रोड पर चलती कार में आग लगने से चार लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, हादसा महू-नीमच रोड पर हुआ. तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया. जिससे कार में आग लग गई और कार अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार चार युवकों की जलकर मौत हो गई. जबकि एक युवक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों और क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई.
सांवरिया सेठ के दर्शन करने कर लौट रहे थे 5 दोस्त
जानकारी के अनुसार, रविवार रात करीब 11:30 बजे सादलपुर थाना अंतर्गत ढाबे के समीप तेज रफ्तार कार टायर फटने से पुलिया पर बने डिवाइडर से टकरा गई. इस टक्कर से कार का इंजन बाहर आ गया और कार पुलिया से नीचे गिर गई. देखते-देखते कार में आग लग गई. मृतक के भाई के मुताबिक, हादसे के बाद कार में लगे सीएनजी सिस्टम में विस्फोट हुआ, जिससे आग ने भीषण रूप ले लिया. पुलिया से नीचे गिरते समय एक युवक कार से बाहर गिर गया, लेकिन अंदर बैठे चार युवकों की जान चली गई.
सांवरिया जी के दर्शन कर लौट रहे थे युवक
बताया जा रहा है कि सभी युवक सांवरिया जी के दर्शन करने गए थे. दर्शन के बाद घर वापस आते समय रात करीब 11:30 बजे सादलपुर के पास हादसा हो गया.हादसे में जान गंवाने वाले युवक धार जिले के सागौर थाना क्षेत्र के निवासी थे. मृतकों के नाम अंकुश उर्फ भीम (20 वर्ष ), चेतन चौधरी (उम्र 20), अनमोल तिवारी (उम्र 19) और अभिषेक सोलंकी बताए जा रहे हैं. वहीं तुषार घायल हुआ है.
चार शव जिला अस्पताल लाए गए
धार जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. मुकुंद बर्मन ने बताया कि, ''सादलपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में चार मृतकों के शव जिला अस्पताल लाए गए हैं. एक घायल मरीज को भी अस्पताल लाया गया था. वह करीब 40 प्रतिशत तक झुलसा हुआ था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है.
भीषण टक्कर में कार से बाहर आ गया इंजन
हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची. लेकिन इंजन बाहर गिर चुका था और कार बुरी तरह जल चुकी थी, इस कारण अंदर बैठे चार युवकों को बचाया नहीं जा सका. पुलिस ने चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरु कर दी है.
हादसे पर जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी पारुल बेलापुरकर ने बताया कि, ''थाना सदलपुर अंतर्गत कल रात करीब 11:30 बजे महू नीमच फोर लेन पर पुलिया पर से स्विफ्ट कार निकल रही थी जिसमे पांच लोग सवार थे. वह सांवरिया सेठ मंदिर दर्शन करने गए थे. हादसा ड्राइवर साइट का टायर फटने के कारण कार में आग लग गईं और कार पुलिया के निचे आ गई. कार सवार पांच लोगो में से एक व्यक्ति ही कार में से निकल पाया बाकि चारों कार सवारों क़ी जलने से मौत हों गईं.''