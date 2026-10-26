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धार में टायर फटने से कार में लगी आग, पुलिया से नीचे गिरी, चार लोगों की जिंदा जलकर मौत

धार में टायर फटने से कार में लगी आग ( ETV Bharat )

धार: महू-नीमच रोड पर चलती कार में आग लगने से चार लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, हादसा महू-नीमच रोड पर हुआ. तेज रफ्तार कार का टायर अचानक फट गया. जिससे कार में आग लग गई और कार अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार चार युवकों की जलकर मौत हो गई. जबकि एक युवक घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों और क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई.

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