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पीथमपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार बच्चों को ट्राला ने मारी टक्कर, तीनों की मौत

पीथमपुर में भीषण सड़क हादसा ( ETV Bharat )

धार: औद्योगिक नगर पीथमपुर में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन स्कूली बच्चों की मौत हो गई. महू-नीमच मार्ग पर महेंद्र ब्रिज के पास तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक और बच्चे करीब 10 मीटर तक ट्राले से घसीटते रहे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई प्रियांश रजक और मोक्ष रजक के साथ आयुषी रजक शामिल हैं. तीनों सेंट फ्रांसिस स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं.

महेंद्र ब्रिज पर हुआ हादसा