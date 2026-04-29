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धार में भीषण सड़क हादसा, पिकअप पलटने से 14 मजदूरों की मौत, 20 घायल, 3 इंदौर रेफर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में करीब 30 से 35 मजदूरों के साथ उनके बच्चे भी सवार थे, जो अमझेरा की ओर जा रहे थे. हादसा बुधवार की रात करीब 8.00 से 8.30 बजे के आसपास हुआ. अमझेरा की ओर जा रहा एक पिकअप वाहन अचानक असंतुलित हुआ और पलट गया. जिससे उसमें सवार सभी मजदूर नीचे दब गए. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप रोड डिवाइडर से टकरा गया था.

धार: तिरला थाना क्षेत्र में बुधवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई. इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं. वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इनमें से 3 गंभीर घायलों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है. यह दर्दनाक दुर्घटना चिकलिया स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुई, जब मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया.

घटनास्थल पर मची चीख-पुकार

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. राहगीरों और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत कार्य शुरू किया और दबे हुए लोगों को बाहर निकाला. सड़क पर कई घायल मजदूर पड़े हुए थे, जिससे स्थिति बेहद गंभीर और संवेदनशील बन गई. एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को धार के जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

धार में पिकअप पलटने से 14 मजदूरों की मौत, 20 गंभीर रूप से घायल (ETV Bharat)

घायलों को पहुंचाया गया धार जिला अस्पताल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया और सड़क पर लाशें दिखाई दे रहीं थी. घायलों को धार जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. जहां एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के आने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. यहां पहुंचे कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगातार उपचार में जुटी हुई है.

जिला अस्पताल में मौजूद इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सत्यपाल ने बताया कि "मौके पर पहुंचे सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है. पिकअप के दुर्घटना के बाद यहां घायल पहुंचे हुए हैं. हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है. इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं."

मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम

सूचना मिलते ही तिरला थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. राहत एवं बचाव कार्य जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, घायलों की गंभीरता को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

प्रभारी कलेक्टर अभिषेक चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि "पिकअप पलटने से हादसा हुआ है. सभी गंभीर घायलों को घटनास्थल से जिला अस्पताल लाया जा चुका है. इस हादसे में 12 लोगों की अब तक मौत होने की जानकारी है. वहीं 20 घायल हैं, इनमें से 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है. जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम घायलों का उपचार कर रही है."