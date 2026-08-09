धार में भीषण सड़क हादसा, महाकाल के दर्शन कर लौट रहे गुजरात के 6 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश के धार में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर ने कार को मारी टक्कर, हादसे में गुजरात निवासी 6 लोगों की मौत, 1 घायल. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 3:34 PM IST
धार: मध्य प्रदेश के धार में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. बदनावर-बड़वानी-उज्जैन मार्ग पर रॉन्ग साइड से आ रहे एक कंटेनर को इको कार को जोरदार टक्कर मार दी. घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है. हादसे में जान गंवाने वाले सभी गुजरात के दाहोद जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस तुंरत घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की.
धार में कंटेनर ने कार को मारी टक्कर
यह हादसा धार के बदनावर-बड़वानी-उज्जैन मार्ग पर हुआ है. बताया जा रहा है कि इको कार में सवार लोग उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान हाईवे पर सामने से गलत दिशा में आ रहे कंटेनर ने उनकी कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. एक घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
रॉन्ग साइड से आ रहा था कंटेनर
एएसपी विजय डावर ने बताया कि "प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कंटेनर चालक रॉन्ग साइड से वाहन चला रहा था. पुलिस ने कंटेनर चालक को पकड़ लिया है. शुरुआती जांच में चालक के शराब के सेवन की बात भी सामने आई है. हालांकि, इसकी पुष्टि संबंधित जांच और मेडिकल प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी. हादसे में छह लोगों की मौत हुई है और एक घायल है. मृतकों में तीन पुरुष और तीन महिला हैं. मृतक दाहोद, गुजरात के रहने वाले थे और उज्जैन दर्शन के बाद लौट रहे थे.
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पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कंटेनर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के वास्तविक कारणों और चालक की स्थिति को लेकर जांच जारी है. पुलिस दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को भी जुटा रही है."