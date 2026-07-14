भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की मांग ठुकराई
भोजशाला पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई. केंद्र, राज्य सरकार को नोटिस. नमाज के लिए अलग जगह देने का निर्देश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 2:58 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली/धार : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा धार की भोजशाला को मंदिर घोषित करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की 3 याचिकाओं पर एक साथ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्षों की अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जताई. कोर्ट ने शुक्रवार को परिसर में नमाज पढ़ने की मुस्लिम पक्षों की मांग को मंजूरी नहीं दी. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी.मोहना की बेंच ने की.
मुस्लिम पक्ष की ओर से 3 याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ़ मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) से जवाब मांगा है. बेंच ने कहा "शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए अपील करने वालों और मुस्लिम समुदाय के अन्य सदस्यों को संबंधित परिसर से सटी एक अलग खुली जगह दी जा सकती है." कोर्ट ने साफ किया "यह व्यवस्था अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी और यह अस्थायी होगी. इससे दोनों पक्षों के दावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा."
भोजशाला में कोई परिवर्तन न करें
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया "ASI कोई ढांचागत बदलाव न करे." मुस्लिम पक्ष के वकील ने तर्क दिया "2003 से चली आ रही पुरानी व्यवस्था, जिसके तहत तय दिनों पर उस जगह पर हिंदू और मुस्लिम पूजा कर सकते थे, को इस दौरान जारी रहने दिया जाना चाहिए. उनके मुवक्किलों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है." कोर्ट ने कहा "ये बहुत संवेदनशील मामला है. कोर्ट में कही गई बातों से बेवजह विवाद पैदा हो सकते हैं या ग़लत संदेश जा सकता है. हमें इस्तेमाल की जाने वाली हर बात को लेकर बहुत सावधान रहना होगा."
फिलहाल मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी
कोर्ट ने गौर किया "यह पहली बार था जब अंतरिम व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा उसके सामने आया." कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "हमारी राय है कि अभी जो भी व्यवस्था लागू है, उसके साथ ही मामले को 10 से 15 दिन के भीतर किसी उपयुक्त बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जा सकता है. उसे ऐसा कोई आदेश नहीं देना चाहिए, जिससे तनाव पैदा हो." मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने दलील दी "मुख्य मुद्दा यह था कि क्या तथ्यों से जुड़े विवादों को रिट याचिका के ज़रिए सुलझाया जा सकता था. लगभग 800 साल से चली आ रही यथास्थिति को बिगाड़ा गया है."
यथास्थिति बहाल करने पर व्यवस्था बिगड़ेगी
मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा " हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद के दो महीनों में कई घटनाक्रम हुए हैं." उन्होंने पुरानी यथास्थिति बहाल करने पर चिंता जताई. "अगर आप दो महीने बाद आकर पुरानी यथास्थिति बहाल करने की मांग करते हैं, तो प्रशासनिक दिक्कतें पैदा होंगी." मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा "वहां 12वीं सदी से एक मस्जिद मौजूद है और कम से कम 800 सालों से वहां नमाज़ पढ़ी जा रही है, तो इसे क्यों छेड़ा जाए?"
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 मई को दिया था फैसला
इसी साल 15 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि धार ज़िले में विवादित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर असल में देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है. साथ ही, कोर्ट ने ASI के दशकों पुराने उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को उस जगह पर शुक्रवार की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई थी.