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भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की मांग ठुकराई

भोजशाला परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की मांग ठुकराई ( AFP )