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भोजशाला विवाद: वैकल्पिक नमाज स्थल संबंधी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 30 जुलाई को होगी सुनवाई

भोपाल/दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला परिसर के पास जुमे की नमाज अदा करने के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने के अदालती निर्देशों का पालन नहीं किया गया. प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 24 जुलाई को कहा था कि याचिका पर बुधवार 29 जुलाई को सुनवाई की जाएगी. हालांकि, पीठ के जल्दी उठ जाने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी.

30 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई

पीठ जब दिन की कार्यवाही खत्म करने वाली थी, तब वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने इस मामले का उल्लेख किया. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी. CJI ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, "आप मिस्टर अहमदी को दूसरी साइट की डिटेल्स क्यों नहीं देते." अहमदी ने कहा, "आपके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा. स्थान 1.3 किलोमीटर दूर है और जिला कलेक्टर ने आदेश दिया है कि सिर्फ़ यही स्थल आवंटित किया जाएगा." उन्होंने कहा कि अदालत के पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा.

भोजशाला स्थल के पास जमीन की मांग