भोजशाला विवाद: वैकल्पिक नमाज स्थल संबंधी मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 30 जुलाई को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 30 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें नमाज के लिए दूसरी जगह तय करने की मांग की गई है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 10:49 PM IST
भोपाल/दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला परिसर के पास जुमे की नमाज अदा करने के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने के अदालती निर्देशों का पालन नहीं किया गया. प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 24 जुलाई को कहा था कि याचिका पर बुधवार 29 जुलाई को सुनवाई की जाएगी. हालांकि, पीठ के जल्दी उठ जाने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी.
30 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई
पीठ जब दिन की कार्यवाही खत्म करने वाली थी, तब वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने इस मामले का उल्लेख किया. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी. CJI ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, "आप मिस्टर अहमदी को दूसरी साइट की डिटेल्स क्यों नहीं देते." अहमदी ने कहा, "आपके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा. स्थान 1.3 किलोमीटर दूर है और जिला कलेक्टर ने आदेश दिया है कि सिर्फ़ यही स्थल आवंटित किया जाएगा." उन्होंने कहा कि अदालत के पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा.
भोजशाला स्थल के पास जमीन की मांग
विधि अधिकारी ने कहा कि प्रशासन ने एक और जगह की पहचान की है. उन्होंने पीठ से कहा, "नहीं, नहीं, हम फिर से मिले थे. हमारे पास एक और जगह है."
हालांकि, अहमदी ने प्रस्तावित जगह पर आपत्ति जताई तथा कहा कि यह स्थान उपयुक्त नहीं है और बहुत दूर है. उन्होंने कहा कि भोजशाला स्थल के पास एक दरगाह है और उसके सामने ज़मीन है जो आवंटित की जा सकती है.
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पीठ ने 14 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक विवादित भोजशाला परिसर (जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया था) के पास जुमे की नमाज़ के लिए अपराह्न एक बजे से तीन बजे के बीच एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराई जाए.