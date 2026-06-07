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भोजशाला के गर्भगृह में चुपके से स्थापित हुई मां वाग्देवी की अष्टधातु प्रतिमा! ASI ने आनन फानन में हटाया

भोजशाला में शनिवार को अचानक पहुंची अष्टधातु की वाग्देवी प्रतिमा. सुरक्षा के बीच गर्भगृह तक कैसे पहुंची मूर्ति. एएसआई ने हटाई प्रतिमा.

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भोजशाला के गर्भगृह में चुपके से स्थापित हुई मां वाग्देवी की अष्टधातु प्रतिमा! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 5:09 PM IST

5 Min Read
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धार: ऐतिहासिक और संवेदनशील भोजशाला परिसर में शनिवार को एक अप्रत्याशित घटनाक्रम घटित हुआ. भोजशाला के गर्भगृह में मां वाग्देवी की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित कर दी गई. हैरानी की बात ये रही कि परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी.

गर्भगृह में अवैध रूप से प्रतिमा रखे जाने की सूचना मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया. एएसआई के अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रतिमा को वहां से हटवाकर अपने कब्जे में ले लिया. घटना के बाद पुरातत्व विभाग, प्रशासन और सुरक्षा ऐजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

भोजशाला के गर्भगृह में वाग्देवी की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित

ऐसा बताया जा रहा है कि शनिवार की दोपहर भोजशाला परिसर में अष्टधातु से निर्मित मां वाग्देवी की प्रतिमा लाई गई और गर्भगृह में स्थापित कर दी गई. प्रतिमा स्थापना के बाद यहां विधिवत तरीके पूजा-अर्चना भी की गई. चौंकाने वाली बात यह है कि प्रतिमा को केवल वहां स्थापित ही नहीं किया गया, बल्कि प्रतिमा के सामने फूल, चावल और पूजन सामग्री चढ़ाकर पूरी तसल्ली से विधि-विधान से पूजा भी संपन्न की गई.

ASI REMOVES VAGDEVI ASHTADHATU IDOL
एएसआई ने आनन फानन में हटाई अष्टधातु प्रतिमा (ETV Bharat)

जानकारी मिलते ही एएसआई के उड़े होश, हटवाई प्रतिमा

शनिवार की शाम करीब साढ़े 6 बजे जैसे ही यह जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों तक पहुंची तो उनके होश उड़ गए. परिसर में हड़कंप मचने के बाद एएसआई की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रतिमा को हटाया गया. हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रतिमा को परिसर में कौन लेकर आया, किसने स्थापित किया और सुरक्षा तंत्र को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल सकी.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, गर्भगृह तक कैसे पहुंची प्रतिमा?

हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित किए जाने और मुख्यमंत्री द्वारा यहां सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान की घोषणा के बाद भोजशाला परिसर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है. ऐसे माहौल में प्रतिमा की अचानक स्थापना और फिर उसे हटाए जाने की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां की पूरी जिम्मेदारी एएसआई को दी गई है.

BHOJSHALA SECURITY ARRANGEMENTS
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, गर्भगृह तक कैसे पहुंची प्रतिमा? (ETV Bharat)

कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीसीटीवी से निगरानी

वैसे तो भोजशाला परिसर में हमेशा से ही सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही है लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए यहां कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है. स्थानीय पुलिस-प्रशासन के साथ-साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास सुरक्षा का जिम्मा है. परिसर के बाहरी हिस्से में पुलिस चौकी बनाई है और यहां 24 घंटे जिला पुलिस के साथ विशेष सुरक्षा बल तैनात रहते हैं. इसके अलावा यह पूरा परिसर सीसीटीवी से लैस है. परिसर में अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है.

चूंकि यह परिसर एएसआई के अधीन है इस कारण इसके अंदर एएसआई के सुरक्षा गार्ड भी 24 घंटे निगरानी करते हैं. इसके बावजूद मां वाग्देवी की अष्टधातु जैसी भारी धातु की प्रतिमा का भोजशाला परिसर में पहुंचना और गर्भगृह में स्थापित हो जाने पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. सवाल यह भी है कि प्रतिमा अंदर पहुंचने के बाद स्थापना की पूरी प्रक्रिया कैसे संपन्न हो गई और किसी अधिकारी या सुरक्षाकर्मी को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली.

घटना से पहले ही पहुंचे थे एएसआई अधीक्षक

जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर एएसआई के अधीक्षक डॉ शिवाकांत बाजपेई भोजशाला पहुंचे थे. उन्होंने परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया था. उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लागू सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की थी. उनके निरीक्षण के कुछ घंटे बाद ही प्रतिमा स्थापना का मामला सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हैं.

भोज उत्सव समिति ने किया किनारा

भोजशाला के गर्भगृह में प्रतिमा स्थापना का मामला सामने आने के बाद भोज उत्सव समिति ने इस विवाद से खुद को किनारे कर लिया है. समिति के संयोजक गोपाल शर्मा ने अनौपचारिक रूप से स्थिति साफ करते हुए कहा, "गर्भगृह में मिली मां वाग्देवी की अष्टधातु प्रतिमा से समिति का कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि समिति ने बीते 17 मई को ही मां वाग्देवी के प्रतीकात्मक स्वरूप और मैहर की अखंड ज्योत को स्थापित किया था, जिसका नियमित पूजन किया जा रहा है. शनिवार को जो कुछ भी हुआ, वह किसने और किस इरादे से किया, इसकी गहन जांच होनी चाहिए."

इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ एएसआई ने चुप्पी साध ली है. पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ एएसआई के अधीक्षक से ईटीवी भारत ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन अधिकृत रूप से कोई भी कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है. ईटीवी भारत को पुलिस प्रशासन के साथ एएसआई के पक्ष का इंतजार है.

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