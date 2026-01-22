ETV Bharat / bharat

धार भोजशाला में बसंत पंचमी पर होगी पूजा और नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में दिया ये टाइम

शुक्रवार को बसंत पंचमी पर धार की भोजशाला में पूजा और नमाज दोनो होगी. जानें सुप्रीम कोर्ट का तय किया गया समय.

धार भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 1:16 PM IST

Updated : January 22, 2026 at 1:35 PM IST

धार: भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजा और उसी दिन नमाज को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच उठी संशय की स्थिति का समाधान आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संभव हो सका है. सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी यानि बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों का फैसला सुनाया है. बसंत पंचमी पर उठे विवाद की वजह यह थी कि 23 जनवरी को शुक्रवार पड़ रहा है, इसी दिन बसंत पंचमी और जुमा है. पहले 12:00 तक पूजा-अर्चना, उसके बाद 1:00 बजे से 3:00 जुम्मे की नमाज भी की जा सकेगी.

हिंदू फ्रंड फॉर जस्टिस संस्था की याचिका पर SC में सुनवाई

बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड पूजा के लिए हिंदू फ्रंड फॉर जस्टिस नामक संगठन की ओर से 20 जनवरी को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. इस याचिका में हिंदू पक्ष द्वारा कहा गया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 अप्रैल 2003 को जो आदेश दिया था, उसमें हिंदू समाज को बसंत पंचमी पर भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी थी. इसलिए हिंदू समाज को बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा की अनुमति यथावत रखी जाए.

भोजशाला में पूजा करतीं महिलाएं (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-पूजा और नमाज दोनों होगी

हालांकि उस आदेश में बसंत पंचमी पर शुक्रवार होने की स्थिति में इस आदेश में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का इंतजार दोनों पक्षों को था. भोजशाला में बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज की स्थिति को लेकर संशय बना हुआ था. हालांकि शुक्रवार को बसंत पंचमी है. उसके एक दिन पहले इस मामले में आवश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि "सुबह बसंत पंचमी पर 12:00 बजे तक पूजा होगी. उसके बाद 1 से 3 बजे तक नमाज का समय मुस्लिम पक्ष को दिया जाएगा. हालांकि 4:00 बजे के बाद फिर हिंदू पक्ष के लोग पूजा कर सकेंगे. साथ ही प्रशासन को परिसर में बैरिकेडिंग और अलग-अलग प्रवेश-निकास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

भोजशाला बसंत पंचमी पूजा का समय (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट में दी गई ये दलीलें

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर की गई याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने सुनवाई की. इस याचिका में हिंदू संगठन ने भोजशाला को हिंदू मंदिर मानते हुए सरस्वती पूजा के लिए विशेष अनुमति की मांगी थी. कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कहा कि मुख्य याचिका पहले ही अप्रभावी हो चुकी है और ये आवेदन एक लंबित मामले में दायर किया गया है. उन्होंने अदालत को बताया कि पहले की व्यवस्थाओं के अनुसार कानून-व्यवस्था के इंतजाम किए जा सकते हैं.

सलमीन खुर्शीद ने दी ये दलील

दूसरी ओर मस्जिद कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने दलील दी कि पहले भी तीन बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हिंदू पक्ष को तीन घंटे तक पूजा की अनुमति दी है. उन्होंने कहा, "ऐसा ही दोबारा होने दिया जाए. जुमा की नमाज दोपहर एक से तीन बजे तक होती है, हम 3 बजे तक जगह खाली कर देंगे. हम न्यूनतम समय मांग रहे हैं और खुशी से समायोजन करने को तैयार हैं. पूजा बाहर भी जारी रह सकती है."

भोजशाला में नमाज के लिए समय तय (ETV Bharat)

एएसआई की ओर से पेश वकील ने बताया कि पूजा का मुहूर्त दोपहर 1 बजे तक है और वे हिंदू पक्ष को अनुमति दे सकते हैं. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने जोर देकर कहा कि पूजा-अनुष्ठान सूर्योदय से सूर्यास्त तक होना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि यदि नमाज शाम 5 बजे कर ली जाए तो हिंदू पक्ष पूजा पूरी कर 5 बजे जगह खाली कर देगा.

यह है भोजशाला को लेकर पुराना विवाद

बताते चलें कि धार में पुरातात्विक इमारत को हिंदू समाज माता सरस्वती वाग्देवी का मंदिर मानकर यहां बसंत पंचमी पर पूजा-अर्चना करता है. वहीं मुस्लिम समाज इसी स्थान को मौलाना कमाल अहमद की दरगाह मानता रहा है. 1935 में धार रियासत के दीवान ने भोजशाला में मुस्लिम समाज को शुक्रवार के दिन नमाज की अनुमति दी थी. इसके बाद से ही धार के भोजशाला विवाद की शुरुआत हुई. लिहाजा बसंत पंचमी के दिन जब भी शुक्रवार अथवा जुम्मे का दिन आता है, तो यहां एक ही दिन पूजा और नमाज होने की मजबूरी के चलते पूरा शहर सांप्रदायिक हिंसा की आशंका में पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है.

इसके बाद यहां भोजशाला परिसर पूजा और नमाज के अलग-अलग समय के निर्धारण के बाद पूजा और फिर नमाज अता कराई जाती है. अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी पर पूजा और नमाज दोनों के लिए समय निर्धारित किया है. ऐसे में स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन इस आदेश का पालन कराएगा.

भोजशाल में बड़ी संख्या पुलिस फोर्स तैनात (ETV Bharat)

भोजशाला में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात

बता दें धार भोजशाला में 20 जनवरी से ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है. सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से धार में 8 हजार से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है. जिसमें पुलिस अधीक्षक स्तर के 12, एडिशनल स्तर के 25, डीएसपी-सीएसपी स्तर के 67, थाना प्रभआरी स्तर के 107, एसआई व एएसआई स्तर के 393, प्रधान आरक्षक स्तर के 4375 अधिकारियों को तैनात किया गया है. इसके साथ ही क्षेत्र में 933 महिला बल भी तैनात हैं.

Last Updated : January 22, 2026 at 1:35 PM IST

