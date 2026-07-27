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स्मार्ट खेती की नई उड़ान, बाढ़ से फसलों को बचाएगा AI आधारित सिस्टम, खेतों का स्मार्ट प्रहरी

किसान अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं कि किस हिस्से में पानी भर रहा है, किन इलाकों में मिट्टी अधिक गीली है, कौन से पंप चल रहे हैं, बारिश कितनी तेज है और उनके खेतों को कितना खतरा है. इसका मतलब है कि किसान चाहे गाव में हो या शहर में, उनके खेत हमेशा उनकी नजर में रहते हैं.

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता Digital Twin Technology है. इसका अर्थ है कि खेत का एक डिजिटल मॉडल तैयार किया जाता है, जो वास्तविक खेत से आने वाले हर डाटा के साथ लगातार अपडेट होता रहता है.

यह प्रोजेक्ट Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Digital Twin, Cloud Computing, Wireless Communication और Smart Automation जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है.

इस समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों की टीम ने एक ऐसी स्मार्ट प्रणाली विकसित की है, जो खेत की लगातार निगरानी करती है, बाढ़ या जलभराव की स्थिति का विश्लेषण करती है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देती है.

सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसान को समय पर जानकारी ही नहीं मिल पाती. जब तक वह खेत पहुंचता है, तब तक नुकसान हो चुका होता है. ऐसे में समय रहते चेतावनी देने और स्वतः कार्रवाई करने वाली प्रणाली की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी.

भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है. देश की आधी से अधिक आबादी खेती से जुड़ी हुई है. लेकिन हर वर्ष बाढ़ और अनियमित वर्षा किसानों की वर्षों की मेहनत पर पानी फेर देती है. खेतों में पानी भर जाने से धान, मक्का, सब्जियां और अन्य फसलें कुछ ही घंटों में खराब हो जाती हैं.

यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि "स्मार्ट क्रॉप सर्वाइवल सिस्टम" है - एक ऐसा AI और IoT आधारित स्वचालित सिस्टम, जो बाढ़ और जलभराव से फसलों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है. यह परियोजना आधुनिक तकनीक को कृषि से जोड़ते हुए खेती को अधिक सुरक्षित, स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. डीएवी कोयला नगर 10वीं कक्षा की अंकिता श्रीवास्तव, नौवीं कक्षा का रौनक और अनन्या ने इस प्रोजक्ट को तैयार किया है. अटल टिंकरिग लैब के इंचार्ज टीचर बीके सिंह ने बच्चों का मार्गदर्शन किया है.

धनबाद: कल्पना कीजिए... रात के दो बजे हैं. आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही है. खेत में तेजी से पानी भर रहा है. किसान घर में सो रहा है. लेकिन खेत नहीं सो रहा. खेत खुद खतरे को पहचान रहा है. सेंसर लगातार मिट्टी की नमी माप रहे हैं. जैसे ही पानी खतरे की सीमा पार करता है, सिस्टम सक्रिय हो जाता है. कुछ ही सेकंड में मोबाइल पर अलर्ट पहुंचता है, खेत में लगे चारों पंप अपने आप चालू हो जाते हैं, चेतावनी डिस्प्ले जल उठता है और कैमरे के जरिए किसान अपने मोबाइल पर खेत की लाइव तस्वीर देख सकता है.

इस स्मार्ट सिस्टम में पूरे खेत को चार अलग-अलग जोन में विभाजित किया जाता है. प्रत्येक जोन में मिट्टी की नमी मापने वाला सेंसर लगाया जाता है. यदि किसी एक हिस्से में पानी भरता है, तो केवल उसी हिस्से का पंप चालू होता है. इससे बिजली की बचत होती है और अनावश्यक पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. यदि पूरे खेत में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, तो चारों पंप एक साथ सक्रिय हो जाते हैं और तेजी से पानी बाहर निकालना शुरू कर देते हैं.

AI लेता है फैसला, मशीन करती है काम

सिस्टम का दिमाग Arduino Uno Master Controller है. यही सेंसरों से डाटा प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है और तय करता है कि किस समय कौन-सा पंप चालू करना है. इसके साथ दो अलग-अलग NodeMCU Gateway जुड़े हुए हैं. पहला Gateway डाटा को क्लाउड और मोबाइल ऐप तक पहुंचाता है, जबकि दूसरा Gateway केवल आपातकालीन अलर्ट के लिए काम करता है. यदि इंटरनेट बंद भी हो जाए, तब भी आपातकालीन सूचना प्रणाली सक्रिय रहती है.

स्मार्ट क्रॉप सर्वाइवल सिस्टम बनाने वाले छात्र-छात्राएं (Etv Bharat)

कैमरे से खेत पर चौबीसों घंटे नजर

इस सिस्टम में ESP32 आधारित कैमरा भी लगाया गया है. इस कैमरे की मदद से किसान मोबाइल पर लाइव वीडियो देख सकते हैं. यदि खेत में अत्यधिक जलभराव हो, कोई पंप बंद हो जाए या कोई अन्य समस्या हो, तो उसकी तुरंत जानकारी मिल जाती है. अब किसान को रात में टॉर्च लेकर खेत तक दौड़ने की जरूरत नहीं होगी.

मोबाइल बनेगा कंट्रोल रूम

पूरे सिस्टम को Blynk IoT Dashboard से जोड़ा गया है. किसान मोबाइल स्क्रीन पर एक साथ कई तरह की जानकारी देख सकते हैं, जिसमें मिट्टी की नमी, बारिश, पंप की स्थिति, बाढ़ का स्तर, पिछले रिकॉर्ड, मैनुअल कंट्रोल, इमरजेंसी अलर्ट वगैरह शामिल हैं. जरूरत पड़ने पर किसान मोबाइल फोन से पंप चालू या बंद भी कर सकते हैं.

स्मार्ट क्रॉप सर्वाइवल सिस्टम (Etv Bharat)

दो स्तर पर देता है चेतावनी

इस सिस्टम में मल्टी-लेयर इंटेलिजेंट लॉजिक का उपयोग किया गया है. यदि जलभराव सामान्य सीमा से ऊपर पहुंचता है, तो सिस्टम पहले चेतावनी जारी करता है. यदि खतरा और बढ़ जाता है तथा बाढ़ का स्तर 80 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो पूरा सिस्टम इमरजेंसी मोड में चला जाता है. इसके बाद चारों पंप चालू हो जाते हैं. मोबाइल पर हाई-प्रायोरिटी अलर्ट भेजा जाता है. डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले पर Flood Alert दिखाई देता है. ऑटोमैटिक वॉयस अलर्ट सक्रिय हो जाता है. पूरा डाटा क्लाउड पर सुरक्षित हो जाता है.

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बेहतरीन तालमेल

इस परियोजना में Arduino Uno, NodeMCU, ESP32 Camera, Soil Moisture Sensor, Rain Sensor, Relay Module, Water Pump, Dot Matrix Display, Cloud Server और Blynk IoT Platform का उपयोग किया गया है. सभी उपकरण आपस में जुड़े रहते हैं और रियल-टाइम में लगातार डाटा का आदान-प्रदान करते हैं.

स्मार्ट क्रॉप सर्वाइवल सिस्टम (Etv Bharat)

भविष्य की खेती की झलक

इस परियोजना को भविष्य में और उन्नत बनाया जा सकता है. इसमें AI आधारित मौसम पूर्वानुमान जोड़ा जा सकता है, जिससे 24 घंटे पहले ही बाढ़ की संभावना का अनुमान लगाया जा सके. सौर ऊर्जा से पूरे सिस्टम को संचालित किया जा सकता है. LoRaWAN जैसी तकनीक के माध्यम से दूर-दराज के खेतों तक बिना इंटरनेट के भी डाटा पहुंचाया जा सकता है. ड्रोन और सैटेलाइट डाटा के साथ जोड़कर इसे बड़े कृषि क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है.

स्मार्ट क्रॉप सर्वाइवल सिस्टम बनाने वाले छात्र-छात्राएं (Etv Bharat)

किसानों के लिए क्यों है यह तकनीक महत्वपूर्ण?

यह प्रणाली केवल एक मशीन नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत की सुरक्षा का डिजिटल प्रहरी है. इससे समय पर जल निकासी होगी, फसल का नुकसान कम होगा, श्रम और बिजली की बचत होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसान बिना हर समय खेत में मौजूद रहे भी अपनी फसल पर नजर रख सकेगा. जलवायु परिवर्तन के दौर में, जब बाढ़ और अनियमित वर्षा जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, तब ऐसी तकनीकें खेती को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

Smart Crop Survival System केवल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भविष्य की स्मार्ट कृषि का एक मजबूत मॉडल है. यह दिखाता है कि जब AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वचालन और रियल-टाइम डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, तो खेती अधिक सुरक्षित, अधिक उत्पादक और अधिक टिकाऊ बन सकती है.

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