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दवा भूलने की चिंता खत्म! छात्रों ने बनाई 'PillSip' स्मार्ट बोतल, समय पर दवा नहीं लेने पर जाएगा अलर्ट

धनबाद के स्कूली छात्रों ने मरीजों के लिए कम लागत वाला स्मार्ट मेडिसिन डिस्पेंसर 'PillSip S.A.M.V.I.T' विकसित किया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

SMART MEDICINE DISPENSER
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 18, 2026 at 7:03 PM IST

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धनबाद: भारत में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, लकवा तथा ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक दवा लेने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इन बीमारियों में उपचार की सफलता मरीज द्वारा निर्धारित समय पर दवा लेने पर निर्भर करती है. दवा लेना भूल जाने से स्थिति गंभीर हो सकती है और कई मामलों में दोबारा अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ सकती है.

इसी समस्या को हल करने के लिए DAV पब्लिक स्कूल, कोयला नगर, धनबाद के अटल टिंकरिंग लैब (ATL) के विद्यार्थियों ने PillSip S.A.M.V.I.T (Smart Adherence and Monitoring for Vital Intake Tracking) नाम से स्मार्ट मेडिसिन रिमाइंडर एवं डिस्पेंसर प्रणाली विकसित की है. यह प्रणाली कम लागत, सरल संचालन और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन की गई है.

धनबाद के स्कूली छात्रों ने बनाया स्मार्ट मेडिसिन डिस्पेंसर (ETV Bharat)

छात्र और मार्गदर्शन

10वीं के छात्र आदित्य वर्मा, प्रतीक श्रीवास्तव और यतन वीर ने इस उपकरण को विकसित किया है. डीएवी कोयला नगर अटल टिंकरिंग लैब के इंचार्ज शिक्षक बीके सिंह ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया. फिलहाल यह प्रोजेक्ट पेटेंट की प्रक्रिया में है.

दवा अनुपालन की चुनौती

दवा अनुपालन (Medication Adherence) आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. शोध के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत मरीज डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा समय पर नहीं लेते. मुख्य कारणों में व्यस्त जीवनशैली, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी, लकवा या अन्य शारीरिक अक्षमता, परिवार या देखभालकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता, प्रशिक्षित नर्सिंग सेवाओं की ऊंची लागत और भारतीय परिवारों के लिए सस्ती स्वचालित तकनीक का अभाव शामिल हैं.

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मशीन के संचालन की प्रक्रिया (ETV Bharat)

मौजूदा विकल्पों की सीमाएं

वर्तमान में उपलब्ध अधिकांश विकल्प इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं देते. सामान्य दवा डिब्बों में कोई रिमाइंडर नहीं होता. मोबाइल फोन के अलार्म को आसानी से बंद या अनदेखा किया जा सकता है तथा यह पुष्टि नहीं करता कि मरीज ने वास्तव में दवा ली या नहीं. पेशेवर नर्सिंग सेवाओं की मासिक लागत 6,000 रुपए से 10,000 रुपए तक है, जो अधिकांश परिवारों के लिए वहन करना कठिन है. विदेशी स्मार्ट मेडिसिन डिस्पेंसर 15,000 से 50,000 रुपए तक के हैं और भारतीय परिस्थितियों, भाषाओं तथा उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के अनुरूप नहीं बने हैं.

समस्या की गंभीरता

छात्रों द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत मरीज दवा लेना छोड़ देते हैं या नियमित रूप से नहीं लेते. दवा अनुपालन न होने से अमेरिका में प्रतिवर्ष 1,25,000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है. अस्पतालों में 30 से 50 प्रतिशत पुनः भर्ती का कारण समय पर दवा न लेना है. भारत में 1 करोड़ से अधिक लकवा के मरीज प्रतिदिन दवा पर निर्भर हैं, जबकि 7.7 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं जिन्हें दिन में दो या तीन बार दवा लेनी पड़ती है. एक मरीज की घरेलू नर्सिंग पर प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च आ सकता है.

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कलर कोडेड कंटेनर से मिलती है मदद (ETV Bharat)

दवा अनुपालन में कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और मरीजों की जीवन गुणवत्ता प्रभावित होती है. उच्च रक्तचाप के मरीजों में नियमित दवा लेने की संख्या अपेक्षाकृत कम है. अकेले रहने वाले बुजुर्गों में यह दर और भी कम है.

PillSip S.A.M.V.I.T समस्या का समाधान

विदेशी उपकरणों की महंगाई और जटिलता को ध्यान में रखते हुए S.A.M.V.I.T को पूरी तरह भारतीय उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का उपयोग किया गया है. इसका कुल हार्डवेयर खर्च लगभग 1,500 रुपए है. इसकी डिजाइन तीन प्रमुख सिद्धांतों सरलता, विश्वसनीयता और किफायती लागत पर आधारित है. उद्देश्य ऐसा उपकरण बनाना है जिसे बुजुर्ग, दिव्यांग या कम तकनीकी जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी आसानी से संचालित कर सके. फर्मवेयर इस प्रकार विकसित किया गया है कि कोई रिमाइंडर छूटे नहीं और सभी कार्य बिना रुकावट के संपन्न हों.

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मशीन के संचालन की प्रक्रिया (ETV Bharat)

S.A.M.V.I.T की सिस्टम आर्किटेक्चर पांच प्रमुख स्तरों पर आधारित है:

  • पावर लेयर: LiPo बैटरी और बूस्ट कन्वर्टर
  • प्रोसेसिंग लेयर: XIAO ESP32-C3 माइक्रोकंट्रोलर
  • टाइम सिंक्रोनाइजेशन लेयर: Wi-Fi आधारित NTP समय
  • सेंसिंग लेयर: DHT11 तापमान सेंसर, कैपेसिटिव टच सेंसर, बैटरी मॉनिटरिंग
  • आउटपुट लेयर: OLED डिस्प्ले, एक्टिव बजर और दो SG90 सर्वो मोटर

सिस्टम स्टेट मशीन लॉजिक

यह प्रणाली स्टेट मशीन लॉजिक पर कार्य करती है, जिसमें पांच अलग-अलग अवस्थाएं निर्धारित की गई हैं. सामान्य स्थिति में सिस्टम निष्क्रिय मोड (IDLE Mode) में रहता है और OLED स्क्रीन पर वर्तमान समय, तापमान तथा बैटरी की जानकारी प्रदर्शित करता है. निर्धारित समय आने पर सिस्टम रिमाइंडर मोड में चला जाता है, जिसमें बजर बजता है और स्क्रीन पर संबंधित दवा कंटेनर का संदेश दिखाई देता है. यदि मरीज दो मिनट के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो सिस्टम मिस्ड मोड में चला जाता है और पुनः अलार्म बजाना शुरू कर देता है.

Smart medicine dispenser
काम करते छात्र (ETV Bharat)

जब मरीज टच सेंसर को छूता है, तो सिस्टम डिस्पेंसिंग मोड में सक्रिय हो जाता है, जिसमें SG90 सर्वो मोटर ट्रे को खोल देती है ताकि मरीज आसानी से दवा निकाल सके. दवा लेने के बाद दूसरी बार टच करने पर ट्रे बंद हो जाती है और सिस्टम DONE मोड में चला जाता है, जिसके बाद यह वापस सामान्य निष्क्रिय मोड में लौट आता है.

खास विशेषता - कलर-कोडेड कंटेनर सिस्टम

इस डिवाइस की एक प्रमुख खासियत इसका कलर-कोडेड कंटेनर सिस्टम है. इसमें अलग-अलग समय के लिए अलग-अलग रंग के कंटेनर निर्धारित किए गए हैं. सुबह 5 से 8 बजे तक की दवाओं के लिए पीला कंटेनर, सुबह 8 से 11 बजे तक के लिए लाल कंटेनर, दोपहर 1 से 4 बजे तक के लिए सफेद कंटेनर और रात 8 से 11 बजे तक की दवाओं के लिए काला कंटेनर रखा गया है. इससे बुजुर्गों और मरीजों को यह याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि किस समय कौन सी दवा लेनी है.

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अपने प्रोजेक्ट को दिखाते छात्र (ETV Bharat)

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर

हार्डवेयर: XIAO ESP32-C3, MT3608 बूस्ट कन्वर्टर, SSD1306 OLED, DHT11, दो SG90 सर्वो मोटर, TTP223 टच सेंसर, एक्टिव बजर, LiPo बैटरी आदि.

सॉफ्टवेयर: Arduino IDE, Adafruit SSD1306, Adafruit GFX, DHT Sensor Library, ESP32Servo, WiFi.h, Time Library.

सामाजिक और आर्थिक महत्व

यह परियोजना लकवा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, बुजुर्गों और ऑपरेशन के बाद रिकवरी कर रहे मरीजों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है. यह परिवार की चिंता कम करती है, देखभालकर्ताओं पर निर्भरता घटाती है और महंगी नर्सिंग सेवाओं की जरूरत को कम कर सकती है. समय पर दवा सुनिश्चित करके अस्पताल में बार-बार भर्ती की संभावना भी घटाएगी.

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लैब में काम करते छात्र (ETV Bharat)

PillSip S.A.M.V.I.T केवल एक स्मार्ट डिस्पेंसर नहीं, बल्कि दवा अनुपालन की समस्या का भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक, विश्वसनीय और किफायती समाधान है. यह विद्यालय स्तर के छात्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक उपयोगिता और तकनीकी नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है.

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