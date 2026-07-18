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दवा भूलने की चिंता खत्म! छात्रों ने बनाई 'PillSip' स्मार्ट बोतल, समय पर दवा नहीं लेने पर जाएगा अलर्ट

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

धनबाद: भारत में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, लकवा तथा ऑपरेशन के बाद लंबे समय तक दवा लेने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इन बीमारियों में उपचार की सफलता मरीज द्वारा निर्धारित समय पर दवा लेने पर निर्भर करती है. दवा लेना भूल जाने से स्थिति गंभीर हो सकती है और कई मामलों में दोबारा अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ सकती है. इसी समस्या को हल करने के लिए DAV पब्लिक स्कूल, कोयला नगर, धनबाद के अटल टिंकरिंग लैब (ATL) के विद्यार्थियों ने PillSip S.A.M.V.I.T (Smart Adherence and Monitoring for Vital Intake Tracking) नाम से स्मार्ट मेडिसिन रिमाइंडर एवं डिस्पेंसर प्रणाली विकसित की है. यह प्रणाली कम लागत, सरल संचालन और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन की गई है. धनबाद के स्कूली छात्रों ने बनाया स्मार्ट मेडिसिन डिस्पेंसर (ETV Bharat) छात्र और मार्गदर्शन 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा, प्रतीक श्रीवास्तव और यतन वीर ने इस उपकरण को विकसित किया है. डीएवी कोयला नगर अटल टिंकरिंग लैब के इंचार्ज शिक्षक बीके सिंह ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान किया. फिलहाल यह प्रोजेक्ट पेटेंट की प्रक्रिया में है. दवा अनुपालन की चुनौती दवा अनुपालन (Medication Adherence) आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. शोध के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत मरीज डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा समय पर नहीं लेते. मुख्य कारणों में व्यस्त जीवनशैली, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी, लकवा या अन्य शारीरिक अक्षमता, परिवार या देखभालकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता, प्रशिक्षित नर्सिंग सेवाओं की ऊंची लागत और भारतीय परिवारों के लिए सस्ती स्वचालित तकनीक का अभाव शामिल हैं. मशीन के संचालन की प्रक्रिया (ETV Bharat) मौजूदा विकल्पों की सीमाएं वर्तमान में उपलब्ध अधिकांश विकल्प इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं देते. सामान्य दवा डिब्बों में कोई रिमाइंडर नहीं होता. मोबाइल फोन के अलार्म को आसानी से बंद या अनदेखा किया जा सकता है तथा यह पुष्टि नहीं करता कि मरीज ने वास्तव में दवा ली या नहीं. पेशेवर नर्सिंग सेवाओं की मासिक लागत 6,000 रुपए से 10,000 रुपए तक है, जो अधिकांश परिवारों के लिए वहन करना कठिन है. विदेशी स्मार्ट मेडिसिन डिस्पेंसर 15,000 से 50,000 रुपए तक के हैं और भारतीय परिस्थितियों, भाषाओं तथा उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के अनुरूप नहीं बने हैं. समस्या की गंभीरता छात्रों द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत मरीज दवा लेना छोड़ देते हैं या नियमित रूप से नहीं लेते. दवा अनुपालन न होने से अमेरिका में प्रतिवर्ष 1,25,000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है. अस्पतालों में 30 से 50 प्रतिशत पुनः भर्ती का कारण समय पर दवा न लेना है. भारत में 1 करोड़ से अधिक लकवा के मरीज प्रतिदिन दवा पर निर्भर हैं, जबकि 7.7 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं जिन्हें दिन में दो या तीन बार दवा लेनी पड़ती है. एक मरीज की घरेलू नर्सिंग पर प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख रुपए या उससे अधिक खर्च आ सकता है. कलर कोडेड कंटेनर से मिलती है मदद (ETV Bharat) दवा अनुपालन में कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और मरीजों की जीवन गुणवत्ता प्रभावित होती है. उच्च रक्तचाप के मरीजों में नियमित दवा लेने की संख्या अपेक्षाकृत कम है. अकेले रहने वाले बुजुर्गों में यह दर और भी कम है.