आधार से शुरू हुई तलाश, वृंदावन में मिली मां, दो साल बाद हुआ मां-बेटे का मिलन
रेलवे चाइल्डलाइन ने दो साल की लंबी तलाश के बाद एक बच्चे को उसकी मां से मिलवाया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 16, 2026 at 7:16 PM IST
धनबाद: सितंबर 2024 में रेलवे की चाइल्डलाइन टीम ने एक बच्चे को रेस्क्यू कर Child Welfare Committee (CWC) के समक्ष पेश किया था. करीब दो साल की लंबी तलाश के बाद आखिरकार बच्चे को उसकी मां से मिला दिया गया. मां-बेटे का यह मिलन भावुक क्षणों से भरा रहा.
रेस्क्यू के बाद CWC ने संभाली देखभाल की जिम्मेदारी
रेलवे चाइल्डलाइन की टीम ने बच्चे को सुरक्षित रूप से CWC के सामने पेश किया. इसके बाद CWC ने बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और उसकी मूलभूत जरूरतों की पूरी जिम्मेदारी ले ली. बच्चे को सुरक्षित आश्रय, भोजन, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. साथ ही परिवार की तलाश भी लगातार जारी रखी गई.
परिवार की तलाश में आई कई चुनौतियां
शुरुआत में बच्चे ने अपने घर और पहचान को लेकर अलग-अलग जानकारी दी. कभी मुरैना तो कभी मुरादाबाद का जिक्र किया. मुरादाबाद में भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी. इससे परिवार की तलाश काफी मुश्किल हो गई.
आधार सत्यापन से मिला सुराग, लेकिन रास्ता फिर अटका
CWC के आदेश पर बच्चे के आधार कार्ड का सत्यापन कराया गया. आधार से मां का मोबाइल नंबर और मध्य प्रदेश के मुरैना का पता सामने आया. लेकिन जांच में पता चला कि संबंधित महिला अब मुरैना में नहीं रहती. जांच एक समय पर अटक गई, फिर भी CWC ने तलाश बंद नहीं की.
वृंदावन में मिली मां, शुरू हुई पहचान की पुष्टि
लगातार प्रयासों के दौरान जानकारी मिली कि बच्चे की मां मथुरा के वृंदावन इलाके में रह रही है. मथुरा CWC और स्थानीय स्तर पर संपर्क कर महिला और बच्चे की पहचान की जांच शुरू की गई. वीडियो कॉल के जरिए बच्चे की अपनी मां से लगातार बातचीत भी कराई गई. दस्तावेजों और स्थानीय जांच के आधार पर जब CWC को मां-बेटे की पहचान को लेकर पूरी संतुष्टि हुई, तब बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द करने की प्रक्रिया पूरी की गई.
दो साल बाद हुआ भावुक मिलन
जब मां और बच्चे का आमना-सामना हुआ तो माहौल भावुक हो गया. मां अपने बच्चे को पाकर बेहद खुश थी. बच्चा भी अपनी मां के पास पहुंचकर काफी खुश नजर आया. करीब दो साल तक परिवार से दूर रहा बच्चा अब अपनी मां के साथ सुरक्षित है.
आगे का फॉलोअप और सहायता की प्रक्रिया
CWC के अनुसार, बच्चे की मां के पति की मृत्यु हो चुकी है. बच्चे के भविष्य और परिवार के पुनर्वास को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. मथुरा CWC को फॉलोअप दिया गया है. परिवार को स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत सहायता दिलाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है.
आधार से शुरू हुई पहचान की यह प्रक्रिया मुरैना से होते हुए वृंदावन तक पहुंची और आखिरकार मां-बेटे का दो साल पुराना इंतजार खत्म हुआ.
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