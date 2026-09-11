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धनबाद में नरबलि! गर्भवती नाबालिग की मिली सिर कटी लाश, घटनास्थल से पूजा सामग्री बरामद

गर्भवती नाबालिग की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी ( ETV BHARAT )

धनबाद: जिले में एक गर्भवती नाबालिग की सिर कटी हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई है. मामला बलियापुर थाना क्षेत्र के ढांगी बस्ती स्थित मड़ईथान के आगे चटनिया पुल के पास का है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटनास्थल से पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद हुई है. इसके बाद पुलिस इस मामले में नरबलि के एंगल से भी जांच कर रही है. हालांकि, पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और प्रेम विवाह से जुड़े पारिवारिक विवाद को भी हत्या की संभावित वजह मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है.

गर्भवती नाबालिग का शव बरामद

दरअसल, धनबाद के बलियापुर से सामने आई इस वारदात ने पुलिस से लेकर स्थानीय लोगों तक को सकते में डाल दिया है. ढांगी बस्ती के मड़ईथान से आगे चटनिया पुल के समीप एक गर्भवती नाबालिग का शव बरामद हुआ है. शव की हालत बेहद वीभत्स थी, नाबालिग का सिर धड़ से अलग था.

गर्भवती नाबालिग की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी (ETV BHARAT)

'नरबलि' की आशंका

मौके की तलाशी के दौरान पुलिस को पूजा-पाठ से जुड़ी कई सामग्री भी मिली है. शायद यही वजह है कि घटना को लेकर नरबलि की आशंका ने जांच को नया मोड़ दे दिया है. हालांकि पुलिस इस आशंका को फिलहाल केवल जांच के एक पहलू के तौर पर देख रही है.

मृतका की पहचान गिरिडीह की रहने वाली नाबालिग के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर टुंडी निवासी एक नाबालिग युवक से शादी की थी. शादी के बाद दोनों बलियापुर थाना क्षेत्र के कर्मटांड़ में एक रिश्तेदार के घर रह रहे थे.

शादी को लेकर परिवार में थी नाराजगी

बताया जा रहा है कि इस शादी को लेकर परिवार में नाराजगी थी. ऐसे में पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कहीं प्रेम विवाह ही इस खौफनाक हत्या की वजह तो नहीं बनी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए रांची से एफएसएल की टीम बुलाई गई है. इसके साथ ही डॉग स्क्वायड की मदद भी ली गई. एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कई नमूने एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा. पुलिस अब वैज्ञानिक साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

पुलिस की छापेमारी जारी