पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह का धनबाद पुलिस ने किया भंडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार

धनबाद: झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. 29 नवंबर को झरिया थाना क्षेत्र के घनुवाडीह पुल के पास पुलिस चेकिंग लगाई गई थी. जिसमें एक संदिग्ध चारपहिया वाहन को रोककर उसमें बैठे लोगों से पूछताछ की गई. जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है.

पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा का खुलासा

पुलिस की जांच में पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली की बात समाने आई है. एक संगठित रैकेट इस धांधली में शामिल है. झरिया के एक लॉज में पश्चिम बंगाल से लाए गए अभ्यर्थियों को रखकर प्रश्नपत्र और उत्तर याद करवाने का काम किया जा रहा था. इसकी पुष्टि धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने की है.

झरिया के लॉज में पुलिस ने की छापेमारी

उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस की गठित टीम ने फौरन झरिया स्थित बंधन लॉज में छापेमारी की. इस दौरान फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ. मौके से भारी मात्रा में प्रवेश पत्र, नोट्स, रजिस्टर, मोबाइल फोन, कलाई घड़ियां, अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं. सभी दस्तावेज रैकेट के सदस्य अपने कब्जे में रखकर परीक्षा को प्रभावित करने की योजना बना रहे थे.

17 आरोपी गिरफ्तार