पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह का धनबाद पुलिस ने किया भंडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली का धनबाद पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.
Published : November 30, 2025 at 8:46 PM IST
धनबाद: झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. 29 नवंबर को झरिया थाना क्षेत्र के घनुवाडीह पुल के पास पुलिस चेकिंग लगाई गई थी. जिसमें एक संदिग्ध चारपहिया वाहन को रोककर उसमें बैठे लोगों से पूछताछ की गई. जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है.
पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा का खुलासा
पुलिस की जांच में पश्चिम बंगाल में आयोजित हुई पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली की बात समाने आई है. एक संगठित रैकेट इस धांधली में शामिल है. झरिया के एक लॉज में पश्चिम बंगाल से लाए गए अभ्यर्थियों को रखकर प्रश्नपत्र और उत्तर याद करवाने का काम किया जा रहा था. इसकी पुष्टि धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने की है.
झरिया के लॉज में पुलिस ने की छापेमारी
उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस की गठित टीम ने फौरन झरिया स्थित बंधन लॉज में छापेमारी की. इस दौरान फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ. मौके से भारी मात्रा में प्रवेश पत्र, नोट्स, रजिस्टर, मोबाइल फोन, कलाई घड़ियां, अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं. सभी दस्तावेज रैकेट के सदस्य अपने कब्जे में रखकर परीक्षा को प्रभावित करने की योजना बना रहे थे.
17 आरोपी गिरफ्तार
कार्रवाई के दौरान कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल के नदिया, राणाघाट, चाकदाहा और हसखली क्षेत्रों के निवासी हैं, जबकि दो आरोपी धनबाद का भी है. पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि यह गिरोह अभ्यर्थियों को गलत तरीके से परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए कार्य करता था. धनबाद पुलिस के अनुसार यह पूरे नेटवर्क पर की गई एक बड़ी कार्रवाई है और इस फर्जीवाड़े से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.
इन्हें किया गया गिरफ्तार
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के पडितपुर थाना क्षेत्र निवासी मजारुल हक मंडल
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के नातीदंगा सुभराजपुर निवासी सफीकुल शेख
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के नातीदंगा सुभराजपुर निवासी शमीम अख्तर
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के नातीदंगा सुभराजपुर निवासी शाहीन शाह
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के नातीदंगा सुभराजपुर निवासी आमीर सोहेल मंडल
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के दोरादाहा थाना क्षेत्र निवासी किरण शेख
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के सुभराजपुर थाना क्षेत्र के शेखपाड़ा निवासी अबदुल्लाह शेख
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के हसखली थाना क्षेत्र के नगरपोता निवासी बबलू मंडल
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के हसखली थाना क्षेत्र के नगरपोता निवासी मो. अमीरूल मंडल
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के चाकदाहा थाना क्षेत्र के पोदोबिला निवासी सैकलेन मंडल
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के राणाघाट थाना क्षेत्र के तारापुर राणाघाट निवासी सुमीत कुमार मंडल
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला चालदाहा थाना क्षेत्र निवासी चंदन चक्रवर्ती
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के राणाघाट थाना क्षेत्र के हबीबपुर निवासी शुभांकर मंडल
- पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के राणाघाट थाना क्षेत्र के सुरेशनगर निवासी अरूप मंडल
- धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के राजबाड़ी रोड निवासी ऋषि राज गोस्वामी
- पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिला के केतुलग्राम थाना क्षेत्र के रतनपुर पिरतला निवासी उज्ज्वल शेख
- धनबाद जिला के धनसार थाना क्षेत्र के दोबारी कोलियरी निवासी सोनू कुमार
बरामद सामग्री
- परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को रजिस्टर में नोट किया हुआ कुल 02 रजिस्टर
- महत्वपूर्ण नोट्स बांग्ला और अंग्रेजी में लिखा हुआ.
- परीक्षार्थियों के परीक्षा प्रवेश पत्र 273
- मोबाइल फोन 67
- कलाई घड़ी 32
- परीक्षार्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- परीक्षार्थियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते और चेकबुक
- कागज, कलम और अन्य दस्तावेज
- एक उजला रंग का कार जिसका रजिस्ट्रेशन संख्य-JH10BN2507
