औद्योगिक कचरे से विकास की नई राह! बिना सीमेंट के बनेगा हाई-स्ट्रेंथ पेवर ब्लॉक, मिला पेटेंट
अब औद्योगिक कचरे से पेवर ब्लॉक बनेगा. सीमेंट फ्री होने से पर्यावरण के अनुकूल भी है. धनबाद से नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : July 24, 2026 at 1:50 PM IST
धनबाद: जिस औद्योगिक कचरे को अब तक पर्यावरण के लिए चुनौती माना जाता था, वही अब सड़क और निर्माण कार्यों की मजबूत नींव बन सकता है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-आईएसएम) धनबाद के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सतद्रु दास अधिकारी और शोधार्थी दीपांशु जैन ने ऐसी तकनीक विकसित की है, जिससे बिना सीमेंट के उच्च गुणवत्ता वाले पेवर ब्लॉक तैयार किए जा सकते हैं. इस नवाचार को जुलाई 2026 में भारतीय पेटेंट मिला है. यह पेटेंट सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और कम-कार्बन निर्माण तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन की चुनौती से जूझ रही है. निर्माण क्षेत्र, विशेषकर सीमेंट उद्योग, इस चुनौती का एक बड़ा कारण माना जाता है. ऐसे समय में आईआईटी (आईएसएम) की यह तकनीक न केवल सीमेंट का विकल्प प्रस्तुत करती है, बल्कि औद्योगिक कचरे को उपयोगी निर्माण सामग्री में बदलकर 'वेस्ट टू वेल्थ' की अवधारणा को भी मजबूती देती है.
एक दशक में 68 प्रतिशत बढ़ा सीमेंट उत्पादन
शोध में बताया गया है कि वर्ष 2015 में भारत का सीमेंट उत्पादन लगभग 270 मिलियन टन था, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 453 मिलियन टन हो गया. यानी एक दशक में करीब 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. देश में तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों और शहरीकरण ने सीमेंट की मांग को लगातार बढ़ाया है.
लेकिन इसके साथ एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता भी जुड़ी हुई है. वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन का लगभग सात प्रतिशत हिस्सा अकेले सीमेंट उद्योग से आता है. सीमेंट निर्माण में भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है. इसके अलावा निर्माण कार्यों में नदी की बालू और प्राकृतिक पत्थरों का बड़े पैमाने पर दोहन किया जाता है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है.
इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आईआईटी (आईएसएम) के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक विकसित की है, जिसमें न तो सीमेंट का उपयोग होता है और न ही प्राकृतिक बालू तथा पत्थर की.
चार प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट बने कच्चा माल
इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें चार अलग-अलग औद्योगिक और खनिज अपशिष्टों का उपयोग किया गया है. इनमें मैथन पावर लिमिटेड से प्राप्त फ्लाई ऐश, दुर्गापुर स्टील प्लांट से प्राप्त ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग (GGBS), धनबाद के रॉक क्रशिंग प्लांट से निकलने वाला बेसाल्ट वेस्ट डस्ट (BWD) तथा टाटा स्टील, जमशेदपुर से प्राप्त बीओएफ (BOF) स्टील स्लैग शामिल हैं.
फ्लाई ऐश और GGBS मिलकर बाइंडर का काम करते हैं, जबकि बेसाल्ट वेस्ट डस्ट पूरी तरह नदी की बालू का स्थान लेता है. वहीं बीओएफ स्टील स्लैग प्राकृतिक गिट्टी का विकल्प बनता है. इस तरह यह तकनीक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता लगभग समाप्त कर देती है.
ड्राई एक्टिवेटर ने तकनीक को बनाया आसान
शोधकर्ताओं ने इस तकनीक में सोडियम मेटासिलिकेट पेंटाहाइड्रेट (SMSP) नामक ड्राई एक्टिवेटर का उपयोग किया है. पारंपरिक जियोपॉलिमर तकनीक में सोडियम हाइड्रॉक्साइड और सोडियम सिलिकेट के तरल घोल तैयार करने पड़ते हैं, जिनका उपयोग और भंडारण अपेक्षाकृत कठिन होता है. लेकिन इस नई तकनीक में ड्राई एक्टिवेटर का उपयोग किया गया है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया सरल, सुरक्षित और उद्योगों के लिए अधिक व्यवहारिक हो जाती है.
ऐसे तैयार होते हैं सीमेंट-फ्री पेवर ब्लॉक
पेवर ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया भी पारंपरिक तकनीक की तुलना में काफी सरल है. सबसे पहले एग्रीगेट की नमी नियंत्रित की जाती है. इसके बाद बीओएफ स्टील स्लैग को पानी के साथ तीन से पांच मिनट तक मिलाया जाता है. फिर बेसाल्ट वेस्ट डस्ट, फ्लाई ऐश, GGBS और SMSP मिलाकर पूरा मिश्रण तैयार किया जाता है. इसमें आवश्यक मात्रा में पानी और सुपरप्लास्टिसाइजर मिलाकर लगभग पांच से आठ मिनट तक मिक्सिंग की जाती है. तैयार मिश्रण को पहले से बने सांचों में भरकर वाइब्रेशन दिया जाता है. लगभग 20 से 24 घंटे बाद ब्लॉक को सांचे से निकाल लिया जाता है.
इस तकनीक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ब्लॉकों को पानी के टैंक या भट्ठी में रखने की आवश्यकता नहीं होती. इन्हें सामान्य तापमान 25±2 डिग्री सेल्सियस तथा लगभग 75 प्रतिशत आर्द्रता वाले वातावरण में ही तैयार किया जा सकता है. इससे पानी और ऊर्जा दोनों की बचत होती है.
परीक्षण में पारंपरिक ब्लॉकों से निकले अधिक मजबूत
शोध के दौरान दो अलग-अलग डिजाइन के पेवर ब्लॉकों का परीक्षण किया गया. पहले मॉडल A-A(1) (250×120×80 मिमी) में प्राकृतिक एग्रीगेट वाले ब्लॉक की 28 दिन की संपीडन शक्ति 43.81 मेगापास्कल (MPa) रही, जबकि औद्योगिक अपशिष्ट से बने ब्लॉक की शक्ति 52.62 MPa दर्ज की गई.
दूसरे मॉडल B-M(2) (200×115×65 मिमी) में प्राकृतिक एग्रीगेट वाले ब्लॉक की शक्ति 55.83 MPa रही, जबकि वेस्ट एग्रीगेट वाले ब्लॉक ने 64.37 MPa की संपीडन शक्ति हासिल की. यानी दोनों ही मामलों में नए ब्लॉक पारंपरिक ब्लॉकों की तुलना में अधिक मजबूत साबित हुए.
किन क्षेत्रों में होगा उपयोग
शोधकर्ताओं के अनुसार यह तकनीक कई प्रकार के निर्माण कार्यों में उपयोगी हो सकती है. इनमें पार्किंग क्षेत्र, पैदल पथ, शैक्षणिक संस्थानों के कैंपस, औद्योगिक इकाइयों के फर्श, वेयरहाउस यार्ड, प्रीकास्ट पेविंग कार्य और कम गति वाले सड़क मार्ग शामिल हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है तो स्मार्ट सिटी, नगर निगम, औद्योगिक क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक परिसरों और सरकारी निर्माण परियोजनाओं में इसका व्यापक उपयोग संभव है.
धनबाद और झारखंड के लिए क्यों है खास
धनबाद कोयला उत्पादन, ताप विद्युत संयंत्रों, स्टील उद्योग और खनन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है. यहां हर वर्ष बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश, स्टील स्लैग और पत्थर क्रशिंग से निकलने वाला अपशिष्ट उत्पन्न होता है.
अब तक इनका बड़ा हिस्सा अनुपयोगी माना जाता था, लेकिन यह पेटेंट दिखाता है कि यही औद्योगिक कचरा उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण उत्पाद का आधार बन सकता है. इससे न केवल अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या कम होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर नए उद्योगों और रोजगार के अवसर भी विकसित हो सकते हैं.
पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को मिलेगा लाभ
विशेषज्ञों के अनुसार इस तकनीक को अपनाने से सीमेंट की मांग कम होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी. नदी की बालू और प्राकृतिक पत्थरों का कम उपयोग होने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा. औद्योगिक कचरे के पुनः उपयोग से लैंडफिल पर दबाव घटेगा और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा. पानी की बचत भी होगी, क्योंकि इस तकनीक में पारंपरिक वॉटर क्योरिंग की आवश्यकता नहीं है.
अब चुनौती प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंचाने की
पेटेंट मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तकनीक का व्यावसायीकरण कितनी तेजी से हो पाता है. यदि उद्योग, नगर निकाय, सरकारी एजेंसियां और निर्माण कंपनियां इसे अपनाती हैं, तो यह तकनीक न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के निर्माण क्षेत्र में नई दिशा दे सकती है.
आईआईटी (आईएसएम) धनबाद का यह पेटेंट इस बात का प्रमाण है कि वैज्ञानिक अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है. यदि शोध को उद्योग और सरकार का सहयोग मिले, तो औद्योगिक कचरे को पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि विकास की नई संभावना में बदला जा सकता है. यही इस नवाचार की सबसे बड़ी सफलता है.
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