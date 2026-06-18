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आईआईटी आईएसएम धनबाद को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, QS वर्ल्ड रैंकिंग में ऐतिहासिक एंट्री

धनबाद आईआईटी आईएसएम को पहली बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में स्थान मिला है.

Dhanbad IIT ISM ranked in QS World University Rankings 2027 for first time
आईआईटी आईएसएम धनबाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 18, 2026 at 7:47 PM IST

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धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद ने अपने सौ वर्षों के इतिहास में पहली बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में स्थान बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. संस्थान को 701-710 के वैश्विक रैंक बैंड में शामिल किया गया है. जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी शैक्षणिक और शोध क्षमता को नई पहचान मिली है.

क्वाक्वारेली साइमंड्स (क्यूएस) की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में देश के 52 संस्थानों को जगह मिली है. इनमें आईआईटी (आईएसएम) धनबाद 21वें स्थान पर रहा, जबकि सूचीबद्ध 13 आईआईटी में संस्थान ने 11वां स्थान हासिल किया है.

इस उपलब्धि पर संस्थान के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि पहली बार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल होना पूरे आईआईटी (आईएसएम) परिवार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों, पूर्व छात्रों और सभी हितधारकों के सहयोग से संस्थान ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है और भविष्य में इससे भी बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य रखा गया है.

कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस की डीन प्रो. रजनी सिंह ने कहा कि शताब्दी यात्रा पूरी कर चुके संस्थान के लिए यह उपलब्धि बेहद महत्वपूर्ण है. उनके अनुसार यह सफलता शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलेगी.

रैंकिंग में आईआईटी (आईएसएम) धनबाद का शोध प्रदर्शन भी प्रभावशाली रहा. संस्थान को "साइटेशंस पर फैकल्टी" श्रेणी में 87.3 अंक, "इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क" में 43.2 अंक और "सस्टेनेबिलिटी" श्रेणी में 57.5 अंक प्राप्त हुए हैं, जो उसके वैश्विक शोध प्रभाव और सहयोग को दर्शाते हैं.

बता दें कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में संस्थान को मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में भारत में पहला और दुनिया में 21वां स्थान मिला था. वहीं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 151-175 वैश्विक रैंक बैंड और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पहली बार 501-575 रैंक बैंड में शामिल हुई थी. इससे पहले क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग: सदर्न एशिया 2026 में भी संस्थान को 110वां स्थान प्राप्त हो चुका है.

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