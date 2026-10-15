ETV Bharat / bharat

धनबाद में वन्यजीव तस्करी का खुलासा, प्रतिबंधित आर्टिकल के साथ 3 गिरफ्तार, तेंदुए के अंग मिलने का दावा

वन्यजीव तस्करी मामले में तीन गिरफ्तार ( Etv Bharat )

धनबाद: वन्यजीवों के अंगों की कथित तस्करी मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है. मेमको मोड़ स्थित एक निजी होटल में योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. कार्रवाई के दौरान 35 प्रतिबंधित वन्यजीव आर्टिकल जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 35 से 40 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है.

पेंगोलिन से जुड़ी सामग्री होने की आशंका