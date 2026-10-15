धनबाद में वन्यजीव तस्करी का खुलासा, प्रतिबंधित आर्टिकल के साथ 3 गिरफ्तार, तेंदुए के अंग मिलने का दावा
वन्यजीवों के अंगों की तस्करी मामले में वन विभाग ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 8:12 PM IST
धनबाद: वन्यजीवों के अंगों की कथित तस्करी मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है. मेमको मोड़ स्थित एक निजी होटल में योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. कार्रवाई के दौरान 35 प्रतिबंधित वन्यजीव आर्टिकल जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 35 से 40 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है.
पेंगोलिन से जुड़ी सामग्री होने की आशंका
वन विभाग के मुताबिक, बरामद सामग्री में तेंदुए के नाखून, दांत, रीढ़ की हड्डी और खाल से संबंधित आर्टिकल शामिल होने का दावा किया गया है. वहीं, पेंगोलिन से जुड़ी सामग्री होने की आशंका भी जताई गई है. खास बात यह है कि वन विभाग की टीम ने करीब एक सप्ताह तक संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी गई. इसके बाद ग्राहक बनकर होटल पहुंची और कथित खरीद-बिक्री के दौरान कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया. अब जब्त सामग्री के स्रोत और इस कारोबार से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश की जा रही है.
पुलिस को मिली वन्यजीवों के अंगों के तस्करी की जानकारी
वन्यजीवों के अंगों की कथित अवैध खरीद-बिक्री का यह मामला धनबाद के मेमको मोड़ स्थित एक निजी होटल से सामने आया है. गुरुवार को धनबाद के वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में वन्यजीवों के अंगों और उनसे तैयार प्रतिबंधित वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है.
पुलिस ने जुटाई संदिग्धों की गतिविधियों की जानकारी
सूचना मिलने के बाद वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तत्काल छापेमारी करने की बजाय पहले संदिग्धों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई. करीब 7 दिनों तक निगरानी और जरूरी साक्ष्य एकत्र करने के बाद वन विभाग ने कार्रवाई की रणनीति तैयार की. टीम के अधिकारी ग्राहक बनकर होटल पहुंचे और कथित खरीद-बिक्री के बहाने आरोपियों तक पहुंच बनाई. इसके बाद मौके पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
35 संदिग्ध प्रतिबंधित आर्टिकल जब्त
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान झरिया निवासी मोहम्मद शाहबाज खान, बरवाअड्डा निवासी वसीम असगर खान और भूली निवासी शहजादा खुर्रम के रूप में हुई है. वन विभाग ने मौके से कुल 35 संदिग्ध प्रतिबंधित आर्टिकल जब्त किए हैं.
तेंदुए के नाखून, दांत, रीढ़ की हड्डी और खाल मिलने का दावा
विभाग के मुताबिक, जब्त सामग्री में तेंदुए के नाखून, दांत, रीढ़ की हड्डी और खाल से संबंधित वस्तुएं होने का दावा किया गया है. इसके अलावा पेंगोलिन से जुड़ी सामग्री की आशंका को लेकर भी जांच की जा रही है. हालांकि, बरामद वस्तुएं वास्तव में किस वन्यजीव की हैं, इसकी अंतिम पुष्टि वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी.
आरोपियों से पूछताछ जारी
इस कार्रवाई के बाद अब वन विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. इनकी जांच और पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रतिबंधित सामग्री कहां से लाई जाती थी, इसकी आपूर्ति कौन करता था और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क होने की आशंका
वन विभाग इस मामले में संभावित बड़े तस्करी नेटवर्क और दूसरे राज्यों अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क होने की आशंका को ध्यान में रखकर भी जांच कर रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है और आगे पूछताछ के लिए अदालत से रिमांड लेने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है, ताकि इस कथित कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आ सके.
वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी को बढ़ावा
वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल के अनुसार, पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर वन्यजीवों के अंगों से बनी वस्तुओं की मांग किए जाने की आशंका रहती है. इसी तरह की मांग वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी को बढ़ावा दे सकती है.
वन विभाग की आम लोगों से अपील
वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर वन्यजीवों के अंगों से बनी वस्तुओं की खरीदारी न करें. ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल वन विभाग को दें. फिलहाल, जब्त सामग्री की वैज्ञानिक जांच, मोबाइल फोन की पड़ताल और आरोपियों से पूछताछ के बाद ही इस कथित तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा.
ये भी पढ़ें- पलामू पुलिस का ऑपरेशन प्रहार: 18 किलो गांजा के साथ इंटरस्टेट गिरोह से जुड़ा तस्कर गिरफ्तार
चतरा में 20 लाख की अफीम के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, 4 लाख रुपये नकद बरामद
रेलवे का बड़ा कदम, ट्रेनों से ड्रग्स और शराब की तस्करी रोकने के लिए CPDS टीमें तैनात