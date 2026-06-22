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कोयले के मलबे से होगा पुल और बिल्डिंग का निर्माण, सिंफर वैज्ञानिक की चार साल की रिसर्च, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिला एक नया सस्ता विकल्प

कोयला खदान के मलबे से मजबूत सड़कें और ऊंची इमारतें बनेंगी. CIMFER के साइंटिस्ट ने एक नया रास्ता खोला है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 22, 2026 at 5:53 AM IST

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धनबाद: अब तक आपने सड़कों, पुलों और ऊंची इमारतों के निर्माण में प्राकृतिक पत्थरों से बने स्टोन चिप्स और एग्रीगेट का इस्तेमाल होते देखा होगा. इसके लिए हर साल लाखों टन पत्थरों की खुदाई की जाती है, जिससे पहाड़ खत्म हो रहे हैं और पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ रहा है. लेकिन सिंफर के वैज्ञानिक ने इसका समाधान खोज निकाला है.

धनबाद के डिगवाडीह स्थित देश के प्रतिष्ठित शोध संस्थान सीएसआईआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च यानी सिंफर के वैज्ञानिक डॉ. मुस्ताक अंसारी ने चार वर्षों की कठिन मेहनत और सैकड़ों प्रयोगों के बाद एक ऐसा विकल्प खोज निकाला है, जो निर्माण उद्योग की तस्वीर बदल सकता है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (Etv Bharat)

डॉ. अंसारी की रिसर्च बताती है कि कोयला खदानों से निकलने वाले हार्ड रॉक ओवरबर्डन यानी खनन अपशिष्ट को कंक्रीट के निर्माण में प्राकृतिक स्टोन चिप्स की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है. सबसे खास बात यह है कि यह कंक्रीट मजबूती में पारंपरिक कंक्रीट के बराबर है, लेकिन इसकी लागत काफी कम है और यह पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है.

पूरा प्रोसेस समझाते सिंफर के वैज्ञानिक (Etv Bharat)

हर साल निकलते हैं करोड़ों टन मिट्टी और हार्ड रॉक

भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादक देशों में शामिल है. ओपन कास्ट कोयला खदानों से हर साल करोड़ों टन ओवरबर्डन यानी मिट्टी और हार्ड रॉक निकलते हैं. इन विशाल पत्थरों और चट्टानों को खदानों के आसपास डंप कर दिया जाता है, जिससे हजारों एकड़ जमीन बेकार हो जाती है और पर्यावरण पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

दूसरी ओर, निर्माण उद्योग प्राकृतिक एग्रीगेट का सबसे बड़ा उपभोक्ता है. सड़क, पुल, फ्लाईओवर, रेलवे, बांध और बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पहाड़ों और पत्थर खदानों से स्टोन चिप्स निकाले जाते हैं. लगातार हो रही इस खुदाई से प्राकृतिक संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं, जंगल प्रभावित हो रहे हैं और नदियों का प्राकृतिक स्वरूप भी बदल रहा है.

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इन्हीं चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए सिंफर के वैज्ञानिक डॉ. मुस्ताक अंसारी ने चार वर्षों तक लगातार शोध किया. इस दौरान उन्होंने कोयला खदानों के ओवरबर्डन डंप से हार्ड रॉक निकालकर उसे क्रश किया और कंक्रीट निर्माण में मोटे एग्रीगेट के रूप में इस्तेमाल किया. शोध के दौरान 25 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक प्राकृतिक एग्रीगेट को ओवरबर्डन एग्रीगेट से बदला गया और विभिन्न प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया गया.

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ओवरबर्डन एग्रीगेट से बने कंक्रीट (Etv Bharat)

रिसर्च के नतीजे रहे उत्साहजनक

ओवरबर्डन एग्रीगेट से बने कंक्रीट की कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लगभग पारंपरिक कंक्रीट के बराबर पाई गई. यानी यह कंक्रीट सड़क, पुल, भवन और अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बिना किसी गुणवत्ता से समझौता किए इस्तेमाल किया जा सकता है. इतना ही नहीं, इसकी वर्केबिलिटी भी पूरी तरह संतोषजनक पाई गई.

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इस शोध का पर्यावरण को होगा सबसे बड़ा फायदा

प्राकृतिक पत्थरों की जगह यदि कोयला खदानों के ओवरबर्डन का उपयोग किया जाता है तो हर टन ओवरबर्डन एग्रीगेट एक टन प्राकृतिक पत्थर के खनन को रोक सकता है. इससे पहाड़ों का संरक्षण होगा, वनों की कटाई कम होगी, नदियों और जैव विविधता पर दबाव घटेगा और खनन अपशिष्ट भी उपयोगी संसाधन में बदल जाएगा. यानी जो सामग्री अब तक केवल कचरा मानी जाती थी, वही अब भविष्य के निर्माण की मजबूत नींव बन सकती है.

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ओवरबर्डन एग्रीगेट से बने कंक्रीट के साथ सिंफर के वैज्ञानिक (Etv Bharat)

शोध में आर्थिक पहलुओं का भी विस्तृत अध्ययन

परिवहन, क्रशिंग, श्रम, बिजली और अन्य खर्चों को जोड़ने के बाद पाया गया कि ओवरबर्डन कोर्स एग्रीगेट तैयार करने की लागत प्राकृतिक एग्रीगेट की तुलना में लगभग 65 प्रतिशत कम है. यही नहीं, यदि M30 ग्रेड के एक घन मीटर कंक्रीट का निर्माण किया जाए तो कुल लागत में लगभग 18 प्रतिशत तक की बचत संभव है. बड़ी सड़क परियोजनाओं, पुलों, रेलवे और सरकारी निर्माण कार्यों में यह बचत करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है.

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डॉ. मुस्ताक अंसारी का मानना है कि यह शोध केवल एक नई निर्माण तकनीक नहीं बल्कि "वेस्ट टू वेल्थ" यानी कचरे से संपदा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. कोयला खदानों में जमा लाखों टन हार्ड रॉक ओवरबर्डन को उपयोगी निर्माण सामग्री में बदलकर न केवल खनन अपशिष्ट कम किया जा सकता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं. यह शोध सर्कुलर इकोनॉमी यानी परिपत्र अर्थव्यवस्था की अवधारणा को भी मजबूती देता है, जिसमें अपशिष्ट को दोबारा उपयोग में लाकर नए संसाधनों की जरूरत कम की जाती है.

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स्टोन चिप्स (Etv Bharat)

मजबूती और टिकाऊपन पारंपरिक कंक्रीट के बराबर

डॉ. मुस्ताक अंसारी ने कहा कि चार वर्षों के शोध के दौरान कोयला खदानों के हार्ड रॉक ओवरबर्डन को प्रोसेस करके कंक्रीट में प्राकृतिक एग्रीगेट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया. हमारे सभी परीक्षणों में इसकी मजबूती और टिकाऊपन पारंपरिक कंक्रीट के बराबर मिले. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी उत्पादन लागत काफी कम है और यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. पेटेंट की प्रक्रिया चल रही है. पेटेंट होने के साथ ही इसके व्यवसायिक स्तर पर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी. बेंगलुरु की एक कंपनी के अलावे कई कंपनियां लाइन में हैं.

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विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया गया तो देश में प्राकृतिक स्टोन चिप्स पर निर्भरता काफी कम हो सकती है. कोयला उत्पादक राज्यों जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में मौजूद विशाल ओवरबर्डन डंप भविष्य में निर्माण उद्योग के लिए एक नए संसाधन के रूप में विकसित हो सकते हैं. इससे खनन कंपनियों की डंपिंग समस्या भी कम होगी और निर्माण उद्योग को कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण एग्रीगेट उपलब्ध हो सकेगा.

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निर्माण क्षेत्र को मिलेगा सस्ता विकल्प

आंकड़े बताते हैं कि भारत के कोयला खदानों में निकलने वाला ओवरबर्डन केवल खनन अपशिष्ट नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य संसाधन है. यदि उपलब्ध चट्टानों का सिर्फ 30 प्रतिशत भी एग्रीगेट उत्पादन में इस्तेमाल किया जाए, तो 519.75 मिलियन क्यूबिक मीटर निर्माण सामग्री तैयार की जा सकती है, जिसकी अनुमानित कीमत ₹36,382.50 करोड़ होगी. इससे निर्माण क्षेत्र को सस्ता विकल्प मिलेगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा और खनन क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.

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खनन अपशिष्ट (Etv Bharat)

देश में तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचे के विकास के साथ कंक्रीट और एग्रीगेट (स्टोन चिप्स) की मांग लगातार बढ़ रही है. सिंफर के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 4.4 बिलियन टन कंक्रीट की खपत विभिन्न क्षेत्रों में होती है. यदि प्राकृतिक पत्थरों की जगह कोयला खदानों के ओवरबर्डन (OB Dump) से तैयार एग्रीगेट का उपयोग किया जाए तो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक बचत भी संभव है.

सड़क निर्माण में सबसे बड़ी संभावना

आंकड़ों के अनुसार, केवल सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र में 453.75 मिलियन घन मीटर एग्रीगेट की आवश्यकता होती है. वहीं कोयला खदानों के ओवरबर्डन डंप से 519.75 मिलियन घन मीटर एग्रीगेट का उत्पादन संभव है, जो इस पूरे क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.

लगभग 97 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत यदि सड़क निर्माण में प्राकृतिक पत्थर के बजाय ओवरबर्डन से तैयार एग्रीगेट का उपयोग किया जाए, तो 453.75 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक एग्रीगेट की आवश्यकता समाप्त हो सकती है. प्रति घन मीटर 2,150 रुपये की दर से इसकी कुल लागत लगभग 97,556.25 करोड़ रुपये होती है. यानी ओवरबर्डन एग्रीगेट अपनाने से इतनी बड़ी राशि की शुद्ध बचत (Net Saving) संभव है.

चार वर्षों की मेहनत से तैयार सिंफर के वैज्ञानिक डॉ. मुस्ताक अंसारी का यह शोध दिखाता है कि वैज्ञानिक सोच और नवाचार के जरिए पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है. जिस ओवरबर्डन को अब तक बेकार समझकर डंप कर दिया जाता था, वही आने वाले समय में मजबूत सड़कों, पुलों और ऊंची इमारतों की नींव बन सकता है. यानी यह शोध सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, निर्माण लागत में कमी और "वेस्ट टू वेल्थ" की अवधारणा को जमीन पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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