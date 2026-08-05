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JPSC–JSSC आंदोलन: "सरकार से बैर नहीं, व्यवस्था बदलनी है", आंखों में सपने और दर्द लेकर आंदोलन में डटे हैं चंडी तिवारी

झारखंड छात्र आंदोलन में शामिल धनबाद का एक छात्र प्रोटेस्ट के पहले दिन से लगातार सक्रिय है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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छात्र चंडी तिवारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 10:48 AM IST

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रांची: जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है. छात्र आंदोलन में कई ऐसे चेहरे हैं, जो मंच पर भले कम दिखाई देते हों, लेकिन आंदोलन की हर गतिविधि में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. इन्हीं में से एक हैं धनबाद के कतरास निवासी चंडी तिवारी, जो आंदोलन के पहले दिन से लगातार सक्रिय हैं.

छात्रों को एकजुट रखने, आंदोलन की व्यवस्थाओं का ध्यान रखने और पूरे अभियान को शांतिपूर्ण बनाए रखने में उनकी भूमिका लगातार देखी जा रही है. देर रात ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में चंडी तिवारी ने कहा कि उनका किसी सरकार या व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है. उनका संघर्ष केवल उस व्यवस्था के खिलाफ है, जिसने वर्षों से झारखंड के युवाओं का भरोसा तोड़ा है.

छात्र से बात करते संवाददाता (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा, "हम सरकार से बैर नहीं रखते, लेकिन जिस सिस्टम में बार-बार परीक्षाओं पर सवाल उठते हैं, वह इस राज्य के भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है." उन्होंने कहा कि झारखंड बनने के बाद से ही यहां के लाखों विद्यार्थी मेहनत के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. दिन-रात पढ़ाई करते हैं, परिवार की उम्मीदों को अपने कंधों पर लेकर परीक्षा देते हैं, लेकिन जब परिणामों पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा आघात उन्हीं युवाओं को लगता है.

उनका आरोप है कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हक छिन जाता है और योग्य उम्मीदवार खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं. चंडी ने कहा कि सीजीएल परीक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे हैं. अब सरकार इन आरोपों को किस गंभीरता से लेती है, यह आने वाला समय तय करेगा.

उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया और टीवी मीडिया का दौर है. आंदोलन की हर तस्वीर उनके माता-पिता भी देख रहे हैं. ऐसे में परिवार की चिंता स्वाभाविक है. भावुक होते हुए उन्होंने बताया कि उनकी मां गृहिणी हैं और पिता किसान हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने उन्हें रांची भेजा ताकि वे पढ़-लिखकर नौकरी हासिल कर सकें. लेकिन आज वही बेटा किताबों के बजाय आंदोलन स्थल पर बैठा है.

उन्होंने कहा, माता-पिता की आंखों में चिंता देखकर मन भर आता है. वे हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं, आंदोलन करने के लिए नहीं. लेकिन जब पढ़ाई के बाद भी भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता, तब आवाज उठाना भी मजबूरी बन जाता है. चंडी तिवारी ने स्पष्ट कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह छात्रों का आंदोलन है. इसका उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद खड़ा करना नहीं, बल्कि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना है. उनका कहना है कि जब तक परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा.

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