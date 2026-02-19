ETV Bharat / bharat

धनबाद के जीव वैज्ञानिक डॉ तापस चटर्जी का दुनिया में बज रहा डंका, उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त

धनबाद: झारखंड के धनबाद के प्रतिष्ठित जीव वैज्ञानिक डॉ. तापस चटर्जी ने सूक्ष्म जलीय जीवों पर अपने शोध से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. उनके शोध ने समुद्री और मीठे पानी के सूक्ष्म जीवों की दुनिया में कई नई जानकारियां दी हैं. जल्द ही इनका 200 वां शोध पत्र जारी होने वाला है.

गोल्ड मेडल से डीएससी तक का सफर

डॉ. तापस चटर्जी की शैक्षणिक यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है. उन्होंने वर्ष 1985 में भुवनेश्वर के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन (एनसीईआरटी) से जीवन विज्ञान में एम.एससी. की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान और गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की. इसके बाद उनका पूरा ध्यान शोध पर केंद्रित हो गया. वर्ष 1992 में उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से प्राणीशास्त्र (जूलॉजी) में पीएच.डी. की उपाधि हासिल की. शोध में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2014 में इसी विश्वविद्यालय से प्राणीशास्त्र में डॉक्टर ऑफ साइंस (डी.एससी.) की सर्वोच्च डिग्री प्राप्त की, जो किसी भी विश्वविद्यालय की सबसे ऊंची शैक्षणिक उपलब्धि मानी जाती है.

जीव वैज्ञानिक डॉ तापस चटर्जी से बात करते संवाददाता नरेंद्र निषाद (ETV Bharat)

उन्होंने यूजीसी-नेट परीक्षा भी उत्तीर्ण की. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने दक्षिण कोरिया के दाएगू विश्वविद्यालय में पोस्ट-डॉक्टोरल (विजिटिंग रिसर्चर) और ब्रुनेई दारुस्सलाम विश्वविद्यालय में विजिटिंग साइंटिस्ट के रूप में कार्य किया.

140 नई प्रजातियां और 4 नए जीनस की खोज

डॉ. चटर्जी ने अब तक 140 से अधिक नई सूक्ष्म जलीय प्रजातियों (न्यू स्पीशीज) की खोज की है. इनमें से तीन प्रजातियों का नाम भारत के सम्मान में रखा गया है, जो देश के लिए गौरव की बात है. वहीं, दो प्रजातियों का नाम विदेशी वैज्ञानिकों ने उनके सम्मान में डॉ. तापस चटर्जी के नाम पर रखा है. यह किसी वैज्ञानिक के लिए असाधारण उपलब्धि है.