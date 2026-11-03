SPECIAL: TB के खिलाफ अभियान में पिछड़ा धनबाद, 10 महीने में मात्र 37% जांच पूरी, दिसंबर तक कैसे पूरा होगा लक्ष्य
टीबी की जांच में पिछड़ा धनबाद दिसंबर तक कैसे 100% जांच पूरी कर पाएगा. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 8:22 PM IST
धनबाद: कोयलांचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत जनवरी से दिसंबर तक एक लाख लोगों की टीबी जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन अक्टूबर तक महज 37% लक्ष्य ही हासिल हो सका है यानी दो महीने में अभी 63 % जांच बाकी है. ऐसे में दिसंबर तक निर्धारित लक्ष्य पूरा करना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.
छिपे टीबी मरीजों की पहचान जारी
हालांकि विभाग का दावा है कि अभियान में तेजी लाई गई है और सहिया तथा सीएचओ के नेटवर्क के जरिए घर-घर जाकर छिपे हुए टीबी मरीजों की पहचान की जा रही है.
टीबी उन्मूलन की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती समाज में छिपे उन मरीजों की पहचान करना है, जो बीमारी के लक्षण होने के बावजूद जांच कराने से बचते हैं. कई बार सामाजिक झिझक और बीमारी उजागर होने के डर से लोग स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंचते. ऐसे संभावित मरीजों को खोजने के लिए धनबाद में स्वास्थ्य विभाग ने जमीनी स्तर पर अभियान तेज किया है.
घर-घर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग
सहिया और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ घर-घर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं. संदिग्ध लक्षण मिलने पर उन्हें एक्स-रे और बलगम की जांच कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, एक लाख लोगों की जांच का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अक्टूबर तक करीब 37% लक्ष्य हासिल हुआ है यानी लगभग 37 हजार लोगों की जांच हुई है और शेष 63 हजार जांच का लक्ष्य अभी बाकी है.
स्क्रीनिंग के काम में तेजी लाने की कोशिश
विभाग का कहना है कि बीच में जांच सामग्री की कमी और मई-जून-जुलाई के दौरान भीषण गर्मी के कारण फील्ड में अभियान की रफ्तार प्रभावित हुई. हालांकि अब टीमों को सक्रिय कर दिया गया है और शेष दो महीनों में अधिक से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग करने की कोशिश की जा रही है.
धनबाद में 2100 टीबी मरीज पंजीकृत
धनबाद के कोयलांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग का विशेष फोकस है. इसकी वजह खनन क्षेत्रों में कोयले की धूल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा है. विभाग के मुताबिक, ऐसे इलाकों में अधिक संख्या में स्क्रीनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं. घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी संभावित मरीजों की पहचान पर जोर दिया जा रहा है, ताकि बीमारी का समय रहते पता लगाकर इलाज शुरू किया जा सके. फिलहाल जिले में करीब 2100 टीबी मरीज पंजीकृत हैं. हालांकि यह संख्या लगातार बदलती रहती है, क्योंकि कुछ मरीजों का इलाज पूरा होता है तो नए मरीज भी सामने आते हैं.
पोषण उपलब्ध कराने पर स्वास्थ्य विभाग का जोर
टीबी मरीजों को इलाज के साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराने पर भी स्वास्थ्य विभाग जोर दे रहा है. अधिकारी के मुताबिक, अब तक करीब 500 मरीजों को पोषण किट दी जा चुकी है. इसमें दाल, मूंगफली सहित प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री शामिल है. खास बात यह है कि पोषण किट सरकारी आपूर्ति के बजाय विभिन्न संस्थानों और दानदाताओं के सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए बीसीसीएल, अडानी सहित दूसरे संस्थानों से सहयोग लिया जा रहा है. विभाग का मानना है कि नियमित इलाज के साथ पौष्टिक आहार मिलने से मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में मदद मिलती है.
टीबी मुक्त पंचायत और वार्ड बनाने की दिशा में भी प्रयास
वहीं, टीबी मरीजों का इलाज बीच में नहीं छूटे, इसके लिए DOT यानी सीधे निगरानी में दवा सेवन की व्यवस्था लागू है. इसके तहत सहिया और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों के नियमित दवा सेवन पर नजर रखते हैं. विभाग का दावा है कि मरीजों की पहचान से लेकर उनकी जांच, रिपोर्ट और इलाज तक पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है, ताकि सामाजिक झिझक के कारण कोई मरीज इलाज से दूर न रहे. इसके साथ ही विभाग टीबी मुक्त पंचायत और टीबी मुक्त वार्ड बनाने की दिशा में भी प्रयास कर रहा है.
बुखार जैसे लक्षण को न करें नजरअंदाज
स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि लगातार खांसी, वजन कम होना और लंबे समय तक बुखार जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें. ऐसे लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीबी की जांच जरूर कराएं, क्योंकि समय पर बीमारी की पहचान और पूरा इलाज ही टीबी को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है.
अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग शेष दो महीनों में जांच की रफ्तार कितनी बढ़ा पाता है और एक लाख लोगों की जांच का निर्धारित लक्ष्य हासिल कर पाता है या नहीं.
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