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SPECIAL: TB के खिलाफ अभियान में पिछड़ा धनबाद, 10 महीने में मात्र 37% जांच पूरी, दिसंबर तक कैसे पूरा होगा लक्ष्य

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धनबाद: कोयलांचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत जनवरी से दिसंबर तक एक लाख लोगों की टीबी जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन अक्टूबर तक महज 37% लक्ष्य ही हासिल हो सका है यानी दो महीने में अभी 63 % जांच बाकी है. ऐसे में दिसंबर तक निर्धारित लक्ष्य पूरा करना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

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