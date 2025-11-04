ETV Bharat / bharat

देवघर के धनंजय खवाड़े का अनोखा कंघी वादन, साधारण से कंघी से छेड़ते हैं सुरों की सरगम

देवघर के धनंजय खवाड़े साधारण कंघी से सुर निकालते हैं. कई हस्तियों ने उनके हुनर की तारीफ की है.

MUSIC MAGICIAN DHANANJAY KHAVADE
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 4, 2025 at 2:23 PM IST

4 Min Read
देवघर: कहते हैं, हुनर की कोई जात, भाषा या पहचान नहीं होती. जब किसी के भीतर कला को जीने का जुनून होता है, तो वह पत्थर पर भी रंग बिखेर देता है. कुछ ऐसा ही चमत्कार देवघर के बिलासी टाउन निवासी धनंजय खवाड़े अपनी अनोखी कला से कर दिखा रहे हैं, जिन्होंने साधारण कंघी को सुरों का साधन बना दिया है.

जी हां, वही कंघी जिससे आम लोग बाल संवारते हैं. उसी कंघी से धनंजय ऐसे मधुर सुर छेड़ते हैं कि सुनने वाला ठहर जाता है. उनकी उंगलियों के जादू से जब कंघी ‘सा, रे, गा, मा, पा’ गुनगुनाती है, तो लगता है जैसे संगीत ने अपनी आत्मा उसके भीतर बसा दी हो.

धनंजय खवाड़े और उनकी पत्नी अंजना झा का बयान (Etv Bharat)

अपने चाचा के मशवरे से बढ़ा हूं आगेः धनंजय

धनंजय खवाड़े कहते हैं हुनर कोई सिखाता नहीं, वह तो भीतर से फूटता है. बचपन में मैं चांदी के सिक्के से धुन निकालने की कोशिश करता था. एक दिन उनके चाचा प्रेम नारायण ठाकुर ने देखा और कहा असली सुर तो कंघी में छिपे हैं. बस वहीं से सुरों की यह साधना शुरू हुई.

धीरे-धीरे अभ्यास ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया, जहां देश-दुनिया के नामचीन कलाकारों ने उनके हुनर को सलाम किया. धनंजय बताते हैं कि जब उन्होंने एक राष्ट्रीय मंच पर पहली बार अपने इस अनोखे संगीत को प्रस्तुत किया, तो दर्शक हतप्रभ रह गए. तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं और हर तरफ उनकी प्रशंसा के नगाड़े बज रहे थे.

आदित्य नारायण ने भी खुलकर तारीफ की

एक दिन, प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार के साथ काम कर चुके एक वरिष्ठ संगीतकार ने उनसे कहा कि किशोर दा ने भी कभी ऐसा प्रयोग किया था, पर उसे कोई पहचान नहीं मिल सकी. आज तुमने साबित किया कि संगीत किसी वाद्य यंत्र का मोहताज नहीं है. यह तो आत्मा की भाषा है. इतना ही नहीं, पद्मश्री गायक उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने भी उनके इस हुनर की खुलकर तारीफ की और आश्वासन दिया कि 'जल्द ही किसी गीत में धनंजय की कंघी की धुन सुनाई देगी.'

अब कलाकारों की मेहनत का मोल घटा दिया गया है

देशभर के कई सांस्कृतिक संस्थानों ने उन्हें मंचों पर बुलाकर सम्मानित किया है. राज्य स्तर पर भी माघी महोत्सव, शंख महोत्सव, हिजला महोत्सव और सरस महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं.

धनंजय की आवाज में एक कसक भी झलकती है. उन्होंने कहा कि देश के लोग हमारे हुनर को सिर आंखों पर रखते हैं, पर अपने झारखंड और देवघर में हमें वह पहचान नहीं मिलती जिसके हम हकदार हैं. पहले सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को उचित पारिश्रमिक मिलता था, अब इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर कलाकारों की मेहनत का मोल घटा दिया गया है.

कंघी वादन का संगीत भारत की पहचान बन सकता हैः धनंजय

धनंजय का कहना है कि अगर सरकार और समाज स्थानीय कलाकारों को मंच और सम्मान दें, तो देवघर से निकलने वाला यह कंघी वादन का संगीत एक दिन भारत की पहचान बन सकता है.

आज जबकि सोशल मीडिया पर शोर और दिखावे का दौर है, ऐसे में धनंजय खवाड़े जैसे कलाकार यह याद दिलाते हैं कि कला कभी पुरानी नहीं होती, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए.

मोल न मिलने का दुख

वहीं धनंजय खवाड़े को जानने वाले बताते हैं कि उनके धुन को सुनकर काफी अच्छा लगता है लेकिन जब उनकी इस कला का उचित मूल्य नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से एक कसक जरूर उठती है. एक तरफ जहां अन्य कलाकार अपनी कला की करोड़ों रुपये कीमत ले रहे हैं, वही धनंजय खवाड़े की कला की सरकार कोई कीमत नहीं दे रही है, जिसका दुख परिवार और उनके जानने वालों को हमेशा रहता है.

भले ही धनंजय खवाड़े को उनके हुनर का मोल नहीं मिल रहा हो लेकिन उनकी कला से झारखंड राज्य को पहचान का एक उचित मूल्य मिल रहा है. देवघर के इस कलाकार की उंगलियां जब कंघी पर थिरकती हैं, तो हर सुर जैसे कहता है, जहां जुनून है, वहां वाद्य की नहीं, बस आत्मा की जरूरत होती है.

