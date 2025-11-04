ETV Bharat / bharat

देवघर के धनंजय खवाड़े का अनोखा कंघी वादन, साधारण से कंघी से छेड़ते हैं सुरों की सरगम

देवघर: कहते हैं, हुनर की कोई जात, भाषा या पहचान नहीं होती. जब किसी के भीतर कला को जीने का जुनून होता है, तो वह पत्थर पर भी रंग बिखेर देता है. कुछ ऐसा ही चमत्कार देवघर के बिलासी टाउन निवासी धनंजय खवाड़े अपनी अनोखी कला से कर दिखा रहे हैं, जिन्होंने साधारण कंघी को सुरों का साधन बना दिया है.

जी हां, वही कंघी जिससे आम लोग बाल संवारते हैं. उसी कंघी से धनंजय ऐसे मधुर सुर छेड़ते हैं कि सुनने वाला ठहर जाता है. उनकी उंगलियों के जादू से जब कंघी ‘सा, रे, गा, मा, पा’ गुनगुनाती है, तो लगता है जैसे संगीत ने अपनी आत्मा उसके भीतर बसा दी हो.

धनंजय खवाड़े और उनकी पत्नी अंजना झा का बयान (Etv Bharat)

अपने चाचा के मशवरे से बढ़ा हूं आगेः धनंजय

धनंजय खवाड़े कहते हैं हुनर कोई सिखाता नहीं, वह तो भीतर से फूटता है. बचपन में मैं चांदी के सिक्के से धुन निकालने की कोशिश करता था. एक दिन उनके चाचा प्रेम नारायण ठाकुर ने देखा और कहा असली सुर तो कंघी में छिपे हैं. बस वहीं से सुरों की यह साधना शुरू हुई.

धीरे-धीरे अभ्यास ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया, जहां देश-दुनिया के नामचीन कलाकारों ने उनके हुनर को सलाम किया. धनंजय बताते हैं कि जब उन्होंने एक राष्ट्रीय मंच पर पहली बार अपने इस अनोखे संगीत को प्रस्तुत किया, तो दर्शक हतप्रभ रह गए. तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं और हर तरफ उनकी प्रशंसा के नगाड़े बज रहे थे.

आदित्य नारायण ने भी खुलकर तारीफ की

एक दिन, प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार के साथ काम कर चुके एक वरिष्ठ संगीतकार ने उनसे कहा कि किशोर दा ने भी कभी ऐसा प्रयोग किया था, पर उसे कोई पहचान नहीं मिल सकी. आज तुमने साबित किया कि संगीत किसी वाद्य यंत्र का मोहताज नहीं है. यह तो आत्मा की भाषा है. इतना ही नहीं, पद्मश्री गायक उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने भी उनके इस हुनर की खुलकर तारीफ की और आश्वासन दिया कि 'जल्द ही किसी गीत में धनंजय की कंघी की धुन सुनाई देगी.'

अब कलाकारों की मेहनत का मोल घटा दिया गया है

देशभर के कई सांस्कृतिक संस्थानों ने उन्हें मंचों पर बुलाकर सम्मानित किया है. राज्य स्तर पर भी माघी महोत्सव, शंख महोत्सव, हिजला महोत्सव और सरस महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं.