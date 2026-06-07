धमतरी से बड़ी खबर, वाहन की जांच में 400 किलो से ज्यादा गांजा बरामद, दबोचे गए 5 तस्कर
धमतरी के श्यामतराई जांच नाका पर पुलिस को 400 से अधिक गांजे की खेप पकड़ने में सफलता मिली है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 7, 2026 at 7:18 PM IST
धमतरी: धमतरी पुलिस ने श्यामतराई वनोपज जांच नाका पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक कार और एक पिकअप वाहन के जरिए गांजा की तस्करी की जा रही थी. पुलिस ने दोनों वाहनों को रोककर तलाशी ली, जहां बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ.
जगदलपुर से लाया जा रहा था गांजा
शुरुआती जांच और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह वाहन जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहा था. अर्जुनी थाना पुलिस की टीम ने जांच के दौरान इस वाहन को पकड़ा. पिकअप वाहन में बेहद शातिराना तरीके से फोम के बीच गांजा के पैकेट छिपाकर रखे गए थे, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके. हालांकि पुलिस टीम की सतर्कता के चलते तस्करों की यह चाल नाकाम हो गई.
96 पैकेट में था गांजा
जानकारी के अनुसार करीब 96 पैकेट में भरा हुआ गांजा जब्त किया गया है. बरामद गांजे का कुल वजन 400 किलोग्राम से अधिक बताया जा रहा है, जिसकी बाजार कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है. कार्रवाई के दौरान एक नाबालिग समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.
धमतरी पुलिस की तफ्तीश जारी
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था. साथ ही इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है. माना जा रहा है कि पूछताछ में अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं. धमतरी पुलिस जल्द ही आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्रवाई को लेकर बड़ी जानकारी शेयर करने की तैयारी में है.