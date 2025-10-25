ETV Bharat / bharat

मां अंगार मोती मंदिर में आस्था का संगम, संतान सुख के लिए महिलाओं का दंडवत प्रणाम, लेटी हुई महिलाओं के ऊपर से गुजरे बैगा

निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति की मान्यता: दीपावली के बाद पहले शुक्रवार को अंगार मोती मंदिर में मड़ई लगता है. इसे गंगरेल मड़ई भी कहते हैं. मां अंगार मोती परिसर में जहां भी नजर जाएगी, श्रद्धालु ही नजर आएंगे. जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है. ये वो महिलाएं है जिन्हें शादी के कई सालों बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है. अपनी सूनी गोद हरी करने ये महिलाएं एक नारियल और नींबू, अगरबत्ती और फूल लेकर अंगार मोती मां के पास पहुंचती है.

धमतरी: गंगरेल में विराजी मां अंगार मोती की आस्था दिन-ब-दिन प्रख्यात होती जा रही है. माता की आस्था ऐसी है कि जो भी भक्त मनोकामना लेकर यहां पहुंचते हैं उनकी मुराद जरूर पूरी होती है. कहा जाता है कि माता निःसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति देती है. मां की ये ख्याति सुनकर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के कोने कोने से महिलाएं धमतरी में मां अंगार मोती मां के दरबार पहुंची.

निसंतान महिलाएं इस दिन सुबह ही मंदिर पहुंच जाती है. कहा जाता है कि महिलाओं को इस दिन निराहार रहना होता है. महिलाएं बाल खुले रखने के साथ हाथ में नारियल लेकर मुख्य मंदिर के रास्ते में दंडवत प्रणाम की स्थिति में लेट जाती है. कुछ देर बाद मंदिर के मुख्य पुजारी या बैगा लेटी हुई महिलाओं के ऊपर चलते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं. बैगा अपने साथ 52 गांव के देवी देवता लेकर अंगार मोती मंदिर तक जाते हैं.

अंगार मोती मंदिर में मड़ई (ETV Bharat Chhattisgarh)

शादी हुए तीन साल हो गए हैं लेकिन बच्चा नहीं हुआ. माता रानी से प्रार्थना है कि मेरी गोद जल्दी भर जाए -विशाखा चौहान, श्रद्धालु, रायपुर

मान्यता है कि यहां मां के दर्शन से बच्चा जरूर पैदा होता है - मीनाक्षी साहू, श्रद्धालु, भिलाई

माता के बारे में बचपन से सुन रहे हैं कि हर मनोकामना यहां पूरी होती है. संतान प्राप्ति और तबीयत खराब होने पर लोग यहां पहुंचते हैं -पद्मनी गड़ार, श्रद्धालु, रायपुर

बच्चे की मन्नत के लिए मां के पास आए है. शादी हुए चार साल हो गए हैं -भूमिका सोनकर, श्रद्धालु, गुण्डरदेही

गंगरेल मड़ई की प्रसिद्धि दूर दूर तक: अंगार मोती मंदिर के पुजारी तुकाराम मरकाम बताते हैं "हर साल दीपावली के बाद पड़ने वाले पहले शुक्रवार को मड़ई मेले का आयोजन होता है. जहां 52 गांव के देवी देवता पहुंचते हैं. आंगा देव का भी आगमन होता है. मड़ई में बैगा देवी देवता, त्रिशूल, कासल और सांकल के साथ मंदिर परिसर की ढाई बार परिक्रमा करते हैं. आदिवासी वाद्य यंत्रों पर थिरकते हुए बैगा मां अंगार मोती परिसर पहुंचते हैं."

दंडवत लेटी महिलाओं पर चलते हैं बैगा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंदिर के पुजारी ने बताया कि महिलाओं द्वारा जमीन पर लेटने की परंपरा सदियों पुरानी है. यह प्रथा खासतौर पर उन महिलाओं के लिए होती है, जिन्हें लंबे समय से संतान नहीं हो रही हैं. वे मड़ई के दिन मां अंगार मोती के दरबार में जमीन पर लेटकर मन्नत मांगती हैं. आस्था है कि मां उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है.

यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धा भाव से आते हैं. आदि शक्ति निसंतान को संतान देने के लिए प्रसिद्ध है-तुकाराम मरकाम, अंगार मोती मंदिर के पुजारी

हजारों साल पुरानी परंपरा आज भी निभाई जा रही: अंगार मोती मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जीवराखन मरई ने बताया कि पहले यह मड़ई चंवर में हुआ करती थी, लेकिन बांध बनने के बाद चंवर डूब गया. जिसके बाद वर्ष 1978 से यह मड़ई गंगरेल में लग रही है.इस मड़ई में हजारों महिलाएं हर साल शामिल होती है. हर साल परण प्रथा निभाई जाती है. परण प्रथा में महिलाएं दंडवत लेटकर मां से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगती है. इस बार 800 से ज्यादा महिलाओं ने परण प्रथा के लिए पंजीयन करवाया था. कई महिलाएं बगैर पंजीयन के भी शामिल हुई है.