ETV भारत की खबर का असर, जिंदा 'शहीद' राज्य आंदोलनकारियों का खर्च उठाएगी सरकार, जानें पीड़ित ने क्या कहा

सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य आंंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारी अमित ओबेरॉय और प्रकाश कांति के लिए बड़ी घोषणा की

UTTARAKHAND JINDA SHAHID
जिंदा 'शहीद' राज्य आंदोलनकारियों का खर्च उठाएगी सरकार (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 1, 2025 at 3:52 PM IST

3 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे होने पर राज्य में रजत जयंती उत्सव मनाया जा रहा है. इस मौके पर ईटीवी भारत ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दो जिंदा 'शहीदों' पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जिंदा 'शहीद', 25 साल बाद भी हरे जख्म, कब बदेलेंगे हालात? शीर्षक के साथ प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी. खबर में देहरादून निवासी राज्य आंदोलनकारी अमित ओबेरॉय और रुड़की निवासी प्रकाश कांति, जो पिछले 30 सालों से पीड़ा को झेल रहे हैं, उनकी गुहार को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया था. ऐसे में सीएम धामी ने उन जिंदा 'शहीद' राज्य आंदोलनकारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है.

दरअसल, देहरादून निवासी अमित ओबेरॉय, राज्य आंदोलन के चलते पिछले 30 सालों से ऐसी चोट से ग्रसित हैं, जिसमें उनके शरीर का लगभग 90 फीसदी हिस्सा निष्क्रिय हो चुका है. ऐसे ही एक और जिंदा 'शहीद' कहे जाने वाले रुड़की के प्रकाश कांति हैं. वह भी पिछले करीब 30 सालों से ही व्हीलचेयर पर हैं. ईटीवी भारत ने 25 साल के उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों की पीड़ा को राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों तक पहुंचाने का प्रयास किया था.

जिसके बाद ईटीवी भारत की खबर का संज्ञान लेते हुए सरकार ने इन जिंदा 'शहीद' आंदोलनकारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. शनिवार 1 नवंबर को भाजपा मुख्यालय में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शैयाग्रस्त आंदोलनकारियों के बारे में जानकारी देते हुए राज्य सरकार द्वारा पूरा खर्च उठाने की जानकारी दी है.

पिछले 30 सालों से व्हीलचेयर पर हैं अमित ओबेरॉय: पिछले 30 सालों से व्हीलचेयर पर अपना जीवन गुजारने वाले राज्य आंदोलनकारी अमित ओबेरॉय और प्रकाश कांति को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा की है. जिससे दोनों को बड़ी राहत जरूर मिलेगी. शैयाग्रस्त आंदोलनकारी अमित ओबेरॉय ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है और उन्होंने बेहद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद उन्हें यदि मदद मिलती है, तो यह उनके नया जीवन दान जैसा होगा.

बता दें कि शैयाग्रस्त राज्य आंदोलनकारी अमित ओबेरॉय को मात्र जिंदा रहने के लिए प्रतिमाह 70 हजार रुपए का खर्च उठाना पड़ता है. जिन दैनिक कार्यों को लोग बिना किसी सोच विचार के करते हैं, उन कार्यों के लिए उन्हें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं. जबकि उनको राज्य आंदोलनकारी के रूप में सिर्फ 20 हजार रुपए की पेंशन मिलती है.

ये घटी थी घटना: दरअसल 2 अक्टूबर 1994 में राज्य आंदोलन के दौरान रीढ़ की हड्डी में गोली लगने से घायल हुए रुड़की के प्रकाश कांति का कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया. इसके बाद से वह व्हीलचेयर पर ही अपना जीवन बिता रहे हैं. जबकि साल 2 अक्टूबर 1995 में अमित ओबेरॉय आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठी लगने से रिस्पना पुल से नीचे पत्थरों पर गिर गए थे, जिसके चलते उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई और उनके गर्दन से नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया. तभी से अमित ओबेरॉय अपनी रोजमर्रा के काम के लिए भी दूसरों पर निर्भर हैं.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जिंदा 'शहीद', 25 साल बाद भी हरे जख्म, कब बदेलेंगे हालात?

ईटीवी भारत की खबर का असर
उत्तराखंड के जिंदा शहीद आंदोलनकारी
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी
UTTARAKHAND STATEHOOD AGITATOR
UTTARAKHAND JINDA SHAHID

