ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड समेत देशभर के कई जिलों में एवलॉन्च का खतरा, DGRE ने जारी किया अलर्ट

उत्तराखंड के 5 जिलों में एवलॉन्च का अलर्ट, विशेष एहतियात बरतने के निर्देश, उत्तराखंड में हुई है जमकर बर्फबारी

AVALANCHE ALERT IN UTTARAKHAND
बर्फबारी के बाद एवलॉन्च का खतरा (फोटो सोर्स- Local Administration)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 23, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: देशभर के कई जिलों में एवलॉन्च का खतरा मंडरा रहा है. जियो इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है. खास बात ये है कि देशभर में पांच राज्यों के कई जिलों को इसमें शामिल किया गया है. जहां आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. उत्तराखंड में भी 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी है, जहां ऊंचे क्षेत्रों में विशेष एहतियात बरतने के सुझाव दिए गए हैं.

बता दें कि 23 जनवरी को देशभर में कई जगहों पर भारी बर्फबारी देखने को मिली. हालांकि, मौसम विभाग पहले से ही तेज बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना व्यक्त कर रहा था. ऐसे में शुक्रवार को कई ऐसे क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जहां पिछले एक दशक से बर्फबारी नहीं हो पाई थी. पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी नहीं होने को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी. ऐसे में जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में हुई यह बारिश और बर्फबारी शुभ संकेत माने जा रहे हैं.

उत्तराखंड के 5 जिलों में एवलॉन्च का खतरा: उधर, अब डीजीआरई यानी डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (DGRE) ने भी देशभर के लिए एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट देश के पांच राज्यों के लिए जारी हुआ है. खास बात ये है कि इन पांच राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल है. जहां एवलॉन्च के खतरे के लिए 5 जिले विशेष एहतियात के तौर पर रखने के सुझाव दिए गए हैं.

उत्तराखंड के 5 जिलों में एवलॉन्च का अलर्ट

उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के लिए एवलॉन्च का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन चारों जिलों में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलॉन्च का खतरा बताया गया है. उधर, बागेश्वर जिले में 2800 मीटर से ऊपर वाले क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

देश के इन इलाकों में एवलॉन्च का अलर्ट: रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान के अलर्ट पर गौर करें तो 23 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक के लिए यह अलर्ट जारी हुआ है. जिसमें अलग-अलग जिलों के लिए संभावनाओं को देखते हुए रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन अलर्ट जारी किए गए हैं. एवलॉन्च का सबसे ज्यादा खतरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बताया गया है.

AVALANCHE ALERT IN UTTARAKHAND
एवलॉन्च का अलर्ट (फोटो सोर्स- DGRE)

जम्मू कश्मीर के 13 क्षेत्र को अलर्ट जोन में रखा गया है. जिसमें से 6 क्षेत्र में 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रेड अलर्ट दिया गया है. जबकि, बाकी 7 क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है. इसी तरह लद्दाख में कारगिल के लिए रेड अलर्ट जारी है. जबकि, लेह के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है. हिमाचल प्रदेश में भी 5 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है. जिसमें से चार जिले ऑरेंज अलर्ट और एक जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है. उधर, पांचवें जिले के रूप में सिक्किम में ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तराखंड में हुई बर्फबारी: उत्तराखंड में शुक्रवार को केदारनाथ से लेकर कुछ निचले क्षेत्रों में भी बर्फबारी देखने को मिली. धनोल्टी से लेकर मसूरी तक भी हल्की बर्फबारी देखने को मिली. इसी तरह उत्तरकाशी से लेकर चमोली और पिथौरागढ़ से लेकर अल्मोड़ा जिले के ऊंचे स्थान तक भी बर्फबारी देखने को मिली है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UTTARKASHI AVALANCHE ALERT
DGRE AVALANCHE ALERT
उत्तराखंड में एवलॉन्च का खतरा
उत्तरकाशी में हिमस्खलन का अलर्ट
AVALANCHE ALERT IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.