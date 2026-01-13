ETV Bharat / bharat

हिमालय की हर नब्ज को समझ रहा है DGRE, सेना के साथ सिविलियन के लिए बन रहे मददगार, जानिए कैसे?

DGRE लंबे समय से हिमालय रीजन में स्टडी कर रहा है. DGRE की ये रिसर्च भारतीय सेना के बहुत काम आ रही है. जानिए कैसे?

dgre
हिमालय की हर नब्ज को समझ रहा है DGRE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 13, 2026 at 5:19 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

धीरज सजवाण

देहरादून: रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) का डिफेंस जिओइनफॉर्मेटिव रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (DGRE) लंबे समय से हिमालय के बर्फीले बीहड़ में मौसम को समझने और यहां पर आने वाले हिमस्खलन फोरकास्ट के लिए काम कर रहा है. इसी पर देहरादून में डिजास्टर मैनेजमेंट की टेक्निकल सेशन वर्कशॉप में पहुंचे DGRE वैज्ञानिक डॉ सुधांशु शेखर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

ईटीवी से बातचीत करते हुए DGRE के वैज्ञानिक डॉ सुधांशु शेखर ने बताया कि उनका संस्थान पूरे भारतीय हिमालय जिसमें पूर्वी हिमालय, सेंट्रल हिमालय और नॉर्थ वेस्ट हिमालय मौजूद हैं, उस पर अध्ययन कर रहा हैं. उन्होंने बताया कि DGRE पूरे साउथ एशिया में ऐसी अकेली संस्था है, जो हिमालय जितने बड़े क्षेत्र पर काम कर रही है.

ETV Bharat
DGRE की रिसर्च भारतीय सेना के बहुत काम आती है. (ETV Bharat)

DGRE वैज्ञानिक डॉ सुधांशु शेखर बताते हैं कि DGRE इंडियन हिमालय में पड़ने वाले सभी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत पूरे हिमालयन रीजन में काम कर रहा हा. कई जगहों पर DGRE के माउंटेन मेट्रोलॉजिकल सेंटर (पर्वतीय मौसम विज्ञान केंद्र) मौजूद हैं. इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी केंद्र बनाए गए हैं.

उन्होंने बताया कि इन सभी जगहों से डाटा लिया जाता है. उस डाटा पर DGRE मुख्यालय चंडीगढ़ में स्टडी की जाती है. इसके बाद उस रिसर्च को अलग-अलग कैटेगरी में मॉड्यूल बनाकर भारतीय सेना को भेजा जाता और बताया जाता है कि हिमालय में किस क्षेत्र में आपदा या एवलॉन्च आने की आशंका है. उसी आधार पर अलर्ट भी जारी किया जाता है.

हिमालयी राज्यों में मौजूद एवलॉन्च और उन इलाकों में गांवों की संख्या:

जम्मू-कश्मीर में सबसे ज्यादा एवलॉन्च साइट: DGRE के आंकड़ों के अनुसार एवलॉन्च की सबसे ज्यादा संख्या जम्मू कश्मीर में मौजूद है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 59 एवलॉन्च साइट हैं, जिसकी जद में चार गांव हैं. इसी तरह से बांदीपुर में सबसे ज्यादा 73 एवलॉन्च साइट्स हैं, जिसकी जद में 22 गांव हैं. वहीं कुपवाड़ा में 49 एवलॉन्च साइट्स हैं और इस क्षेत्र में 14 गांव हैं. बारामूला में 24 एवलॉन्च साइट्स हैं और इस इलाके में 5 गांव हैं. वहीं अनंतनाग साइट में 15 एवलॉन्च साइट्स हैं, हालांकि यहां कोई गांव मौजूद नहीं है लेकिन यहां यात्रा मार्ग है. इसी तरह कारगिल में 36 एवलॉन्च साइट्स हैं और इस इलाक़े में 25 गांव मौजूद हैं. इसी तरह से लेह इलाके में 7 एवलॉन्च साइट्स हैं और जहां 7 गांव मौजूद हैं.

ETV Bharat
DGRE लंबे समय से हिमालय पर स्टडी कर रहे हैं. (ETV Bharat)

हिमाचल प्रदेश: चंबा में 80 एवलॉन्च साइट्स हैं, जहां 34 गांव इस इलाके में मौजूद हैं. वहीं लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा करीब 203 एवलॉन्च साइट्स हैं और इस इलाके में 48 गांव मौजूद हैं. इसी तरह से किन्नौर में 70 एवलॉन्च साइट्स हैं और 22 गांव इस इलाके में मौजूद हैं. वहीं कुल्लू में 27 एवलॉन्च साइट्स हैं, जिसकी जद में 27 गांव हैं.

उत्तराखंड: इसी तरह हिमालयी राज्य उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा 20 एवलॉन्च साइट्स हैं, जिनकी चपेट में करीब पांच आते हैं. इसी तरह से चमोली में 12 एवलॉन्च साइट्स हैं और इस इलाके में 6 गांव पड़ते हैं. वही पिथौरागढ़ में 16 एवलॉन्च साइट्स हैं और यहां भी आसपास के पांच गांव रिस्क जोन में है.

ETV Bharat
DGRE पूरे साउथ एशिया में ऐसी अकेली संस्था है, जो हिमालय जितने बड़े क्षेत्र पर काम कर रही है. (ETV Bharat)

भारतीय सेना, ITBP और BRO के लिए जारी होता हैं फोरकास्ट: वैज्ञानिक डॉ सुधांशु शेखर ने बताया कि उनके चंडीगढ़ स्थित DGRE मुख्यालय से अलग-अलग माध्यमों से भारतीय सेना, आईटीबीपी और बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) के अलावा बॉर्डर एरिया में रहने वाले सिविलियन के लिए भी अलर्ट, वेदर फोरकास्ट और एवलॉन्च फोरकास्ट जारी किए जाते हैं.

वैज्ञानिक डॉ सुधांशु शेखर की मानें तो DGRE एक नवंबर से लेकर तीन अप्रैल तक लगातार हिमालय क्षेत्र में शीतकालीन आपदाओं को लेकर अलर्ट पर रहता है. इस दौरान इन इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और फोरकास्ट जारी किए जाते हैं. इसमें विशेष तौर से हिमस्खलन यानी एवलॉन्च को लेकर चेतावनियां जारी की जाती हैं.

ETV Bharat
माउंटेन मेट्रोलॉजिकल सेंटर से DGRE डेटा लेता और उसकी स्टडी करता है. (ETV Bharat)

बेरहम हैं हिमालय के बर्फीले बीहड़: डॉ सुधांशु शेखर ने बताया कि हिमालय पर काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. उच्च हिमालय क्षेत्र में जाकर वहां पर ऑब्जर्वेटरी स्थापित करना और वहां पर वेदर स्टेशन को एस्टेब्लिश करना, यह अपने आप में एक बेहद चैलेंजिंग टास्क है.

उन्होंने बताया कि उनका यह कार्य पूरी तरह से भारतीय सेना के उन जवानों को समर्पित है, जो उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फीली चोटियों पर देश की रक्षा में तैनात हैं. उनका उद्देश्य यह रहता है कि हिमालय के बर्फीले बीहड़ में आने वाली किसी भी आपदा में उनका एक भी जवान मुश्किल में ना फंसे.

ETV Bharat
पूरे हिमालय में DGRE ने 71 सरफेस ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क स्थापित किए हैं. (ETV Bharat)

सेना की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा DGRE: उन्होंने बताया कि उनका संस्थान केवल उच्च हिमालय क्षेत्र में आने वाली आपदाओं को लेकर फोरकास्ट ही जारी नहीं करता है, बल्कि सेना की मूवमेंट किस तरह से रहेगी, उन्हें किन रास्तों से होकर जाना चाहिए और कहां पर जोखिम है, इन सारे विषयों को लेकर रूट प्लान भी DGRE तैयार करता है.

सेना के लिए करते हैं ट्रेनिंग और वर्कशॉप कार्यक्रम आयोजित: अगर सेना की टुकड़ी कहीं किसी मूवमेंट पर है और वहां पर आपदा आती है, तो किस तरह से सेना के जवानों को अपनी रक्षा करनी है और किस तरह से विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलना है, इसको लेकर भी लगातार DGRE काम कर रहा है. इसको लेकर समय-समय पर ट्रेनिंग कार्यक्रम और वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं.

उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग और वर्कशॉप कि यह एक्सरसाइज पूरे साल भर चलती रहती है, लेकिन सर्दियों के 6 महीने जब हिमालय पर ज्यादा खतरा होता है, तो उस समय आपदाओं का फोरकास्टिंग किया जाता है और उसके अलावा 6 महीने ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस किया जाता है.

DGRE का अगले पांच साल का लक्ष्य: हिमालय के बर्फीले बीहड़ में आपदाओं का फोरकास्ट करने के लिए सबसे पहले वहां पर वेदर स्टेशन स्थापित करना जरूरी होता है. इस दिशा में DGRE काफी काम कर रहा है. डॉक्टर सुधांशु शेखर ने ईटीवी भारत को खास बातचीत में बताया, कि अब तक DGRE द्वारा बड़ी संख्या में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में वेदर स्टेशन लगाए जा चुके हैं.

आसान नहीं है उच्च हिमालयी क्षेत्र में वेदर सिस्टम लगाना: वैज्ञानिक डॉ सुधांशु शेखर ने कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वेदर स्टेशन लगाना आसान नहीं होता है. वेदर स्टेशन ऐसी जगह पर लगाया जाता है, जहां पर कोई रहता न हो और वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है. इसके अलावा वेदर स्टेशन को काम करने के लिए और डाटा भेजने के लिए वहां पर कुछ सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है. इसके बावजूद भी संस्थान का लक्ष्य अगले 5 सालों में पूरे हिमालय क्षेत्र में ग्रिड में सरफेस ऑब्जर्वेटरी या फिर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम (AWS) स्थापित करना है.

वैज्ञानिक डॉ सुधांशु शेखर ने बताया कि इस लक्ष्य के पूरे होने के बाद पूरे हिमालय क्षेत्र में एक सघन डाटा कलेक्शन प्राप्त हो पाएगा और इसके बाद सटीक फोरकास्टिंग संभव होगी.

अभी हिमालय में ज्यादा वेदर स्टेशन नहीं हैं, यही वजह है कि हमें रिमोट सेंसिंग पर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है. हालांकि जिस तरह के DGRE अपना लक्ष्य लेकर चला है, उससे निश्चित तौर पर भविष्य में बॉर्डर एरिया में तैनात सैनिक हों या उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोग, उनको आपदा से पहले ही अलर्ट किया जा सकेगा.

डॉ सुधांशु शेखर, वैज्ञानिक, DGRE

उत्तराखंड में 75 AWS लगाने की तैयारी: DGRE वैज्ञानिक डॉ सुधांशु शेखर ने बताया कि आने कुछ सालों में DGRE उत्तराखंड में 75 ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम (AWS) लगाने जा रहा है. वहीं पूरे हिमालय में DGRE ने 71 सरफेस ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क स्थापित किए हैं. इनमें से चंडीगढ़ में एक, जम्मू में तीन, कश्मीर और लद्दाख में 43, काराकोरम में नौ, हिमाचल प्रदेश में चार, उत्तराखंड में पांच, सिक्किम में पांच और अरुणाचल प्रदेश में एक सरफेस ऑब्जर्वेटरी नेटवर्क स्थापित किए गए हैं.

धराली और केदारनाथ आपदाओं में भी DGRE ने की मदद: वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु शेखर ने बताया कि DGRE डेडीकेटेड रूप से भारतीय सेना के लिए काम करता है. DGRE उत्तराखंड चारधाम यात्रा और सीमांत इलाकों में सिविलियन की गतिविधियों की वजह से आपदाओं से होने वाले नुकसान के दौरान भी मदद करने के लिए तैयार है. स्थानीय प्रशासन जब चाहे उनसे मदद ले सकता है.

वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु शेखर ने उदाहरण के तौर पर बताया कि धराली में आई आपदा के दौरान वहां पर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का कोई वेदर स्टेशन नहीं लगा था. जबकि भारतीय सेना के लिए DGRE द्वारा सुखी टॉप के ऊपर एक वेदर स्टेशन मौजूद था. इसके अलावा एक पास में वाडिया इंस्टीट्यूट द्वारा लगाया गया वेदर स्टेशन था, जिससे धराली आपदा से पहले उस क्षेत्र में हुई मौसमी गतिविधियों और बारिश का डाटा लिया गया था. डॉ सुधांशु शेखर का कहना है कि उनकी तकनीक प्राथमिक तौर पर भारतीय सेना के लिए है, लेकिन उनकी तकनीक की मदद से देश के नागरिकों की भी मदद की जा सकती है.

AI का भी DGRE कर रहा है प्रयोग: यही नहीं पूरे देश और दुनिया जहान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को समझ रहे हैं. निश्चित तौर से हिमालय और वहां के मौसम को समझने के लिए भी रक्षा मंत्रालय का DGRE संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है.

डॉ सुधांशु शेखर का कहना है कि वह अपने वेदर स्टेशन से प्राप्त करने वाले डाटा को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग-अलग मॉड्यूल में डालकर वेदर फोरकास्ट जारी करते हैं. उन्होंने बताया कि इसीलिए वह अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा घना डाटा उनके पास उपलब्ध हो और उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए वह ज्यादा से ज्यादा सटीक वेदर फोरकास्ट जारी कर सकें और आपदाओं के समय में निपटने के लिए इसे कारगर साबित बना सकें.

पढ़ें---

TAGGED:

HIMALAYAN REGION OF INDIA
DGRE RESEARCH ON HIMALAYAS
DGRE वैज्ञानिक डॉ सुधांशु शेखर
हिमालय पर डीजीआरई की रिसर्च
DGRE STUDIES IN HIMALAYAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.