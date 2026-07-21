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नक्सल, साइबर और ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ साझा अभियान पर सहमति, झारखंड समेत पांच राज्यों के डीजीपी ने बनाई रणनीति

पूर्वी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर साझा रणनीति बनाई गई है.

ER Police Coordination Committee
बैठक के दौरान झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र व अन्य पुलिस अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 5:41 PM IST

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रांचीः झारखंड पुलिस मुख्यालय में सोमवार को पूर्वी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति यानी ERPCC-2026 की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई. बैठक में झारखंड की पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्र ने बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशकों के साथ अंतरराज्यीय सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की. बैठक में संगठित अपराध, नक्सलवाद, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, रेलवे सुरक्षा और जीरो एफआईआर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए साझा रणनीति पर सहमति बनी.

नक्सल गतिविधियों पर संयुक्त अभियान की रणनीति

बैठक में झारखंड की सीमाओं से जुड़े सुरक्षा हालात की समीक्षा करते हुए डीजीपी तदाशा मिश्र ने कहा कि झारखंड-ओडिशा, झारखंड-पश्चिम बंगाल, झारखंड-छत्तीसगढ़ और झारखंड-बिहार सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संयुक्त अभियान, नियमित सूचना आदान-प्रदान और सभी स्तरों पर समन्वय बैठकें लगातार जारी रहनी चाहिए. उद्देश्य यह है कि माओवादी संगठनों के दोबारा सक्रिय होने की किसी भी संभावना को समय रहते रोका जा सके.

ड्रग्स और साइबर अपराध पर साझा एक्शन प्लान

बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त चेकपोस्ट, नाकाबंदी, रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और तस्करी नेटवर्क की गहन जांच पर विशेष जोर दिया गया. साथ ही NCORD पोर्टल के बेहतर उपयोग और सिंथेटिक ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई. साइबर अपराध के मोर्चे पर साझा डेटाबेस तैयार करने, राज्यों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, फर्जी सिम कार्ड और म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम नियमित रूप से चलाने पर भी सहमति बनी.

जीरो FIR व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा

बैठक में जीरो एफआईआर के पंजीकरण और उसके अंतरराज्यीय हस्तांतरण में आने वाली व्यावहारिक एवं तकनीकी चुनौतियों की भी समीक्षा की गई. विशेष रूप से Cri&MAC पोर्टल, CCTNS से उसके बेहतर एकीकरण, ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था और न्यायालयी प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. इन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के समक्ष आवश्यक सुझाव भेजने पर भी सहमति बनी.

संयुक्त कार्रवाई जारी रखने का संकल्प

बैठक के अंत में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रमुखों ने अंतरराज्यीय समन्वय को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया. सभी राज्यों ने संगठित अपराध, नक्सलवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, रेलवे सुरक्षा और साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त एवं समन्वित कार्रवाई लगातार जारी रखने पर सहमति व्यक्त की. बैठक में झारखंड पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

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