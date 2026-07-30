ETV Bharat / bharat

झारखंड पुलिस का 'लेडी लक' तदाशा मिश्रा, नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, कई बड़े ऑपरेशन रहे सफल

रांची: झारखंड पुलिस की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्रा को 'लेडी लक' का खिताब मिल रहा है. उनके शीर्ष नेतृत्व संभालते ही राज्य में नक्सलवाद और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है. जुलाई 2026 में उनके मार्गदर्शन में हुई एक बड़ी कामयाबी में 39 लाख के कुल इनामी छह बड़े कमांडरों समेत 16 खूंखार माओवादियों ने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया. उनके कार्यकाल में गिरफ्तारियां, एनकाउंटर और सरेंडर की घटनाओं ने झारखंड को नक्सलवाद मुक्ति की राह पर तेजी से आगे बढ़ा दिया है.

झारखंड पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में नक्सल विरोधी अभियान में जबरदस्त सफलता हासिल की है. राज्य में लाल आतंक के खात्मे की कहानी लिखी जाए तो उसमें झारखंड की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्र का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि सरेंडर और एनकाउंटर में भी डीजीपी तदाशा मिश्र की टीम ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है. छह नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक बड़े-बड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, दर्जनों नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि दो दर्जन के करीब एनकाउंटर में मारे गए.

डीजीपी तदाशा मिश्रा (ETV Bharat)

नक्सलवाद पर ऐतिहासिक प्रहार

डीजीपी तदाशा मिश्रा के नेतृत्व में झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों (CRPF) के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला. 2026 में विशेष अभियानों के जरिए अब तक 93 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, 22 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया और 45 नक्सलियों ने हथियार डाले. हाल ही में 10 लाख के इनामी जोनल कमेटी सदस्य चंदन लोहरा (78 मामलों में वांटेड) सहित कई सब-जोनल कमांडरों का आत्मसमर्पण उनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है.

तदाशा मिश्रा को क्यों कहा गया लेडी लक (ETV Bharat)

मेरी टीम की कामयाबी- डीजीपी तदाशा मिश्र

केवल दस महीने के कार्यकाल में डीजीपी की टीम ने नक्सलियों को तबाह कर दिया और झारखंड को नक्सल मुक्त होने के रास्ते पर ला दिया. डीजीपी तदाशा मिश्र ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ यह सफलता उनकी बेहतरीन टीम के बदौलत मिली है.

डीजीपी ने बताया कि सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह, झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे, आईजी अभियान नरेंद्र सिंह, आईबी की टीम और कुछ जिलों के एसपी ने एक साथ मिलकर झारखंड पुलिस को सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया.

तदाशा मिश्रा की बड़ी सफलताएं (ETV Bharat)

राज्य की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्र के नेतृत्व में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार आक्रामक अभियान चलाए. इसके परिणामस्वरूप कई शीर्ष नक्सली मारे गए, बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया और करोड़ों रुपये के इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए.

राज्य का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, 21 मई 2026 को 27 नक्सलियों ने हथियार डाले

झारखंड अलग राज्य गठन होने के बाद पहली बार एक साथ 25 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाले. 21 मई 2026 को डीजीपी तदाशा मिश्र की उपस्थिति में 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. सरेंडर करने वालों ने भारी संख्या में हथियार और कारतूस भी पुलिस को सौंपे.

आत्मसमर्पण करने वालों में 25 भाकपा (माओवादी) और 2 जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के सदस्य थे. इनमें आठ नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था और इन सभी के खिलाफ मिलकर कुल 426 नक्सली मामले दर्ज थे.

तदाशा मिश्रा की बड़ी उपलब्धियां (ETV Bharat)

जुलाई 2026 में 22 नक्सलियों ने किया एक साथ सरेंडर

झारखंड पुलिस को मई के बाद एक और बड़ी सफलता मिली. 29 जुलाई को ऑपरेशन 'नवजीवन-II' के तहत प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के 16 सक्रिय नक्सलियों ने झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें संगठन के विभिन्न स्तरों के कमांडर और दस्ता सदस्य शामिल हैं. इनके पास से 11 हथियार तथा 1562 गोलियां बरामद हुईं. 22 में से 8 नक्सली झारखंड में सक्रिय थे लेकिन छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, इसलिए उनका सरेंडर छत्तीसगढ़ में करवाया गया.

2026 में सबसे बड़ा एनकाउंटर: सारंडा में 17 नक्सली ढेर

साल 2026 में अब तक 22 नक्सली झारखंड पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारे गए. झारखंड के नक्सल इतिहास में पुलिस ने पहली बार 22 जनवरी को एक साथ 17 नक्सलियों को मार गिराया. यह कारनामा सारंडा के नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में किया गया.