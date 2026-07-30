झारखंड पुलिस का 'लेडी लक' तदाशा मिश्रा, नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी, कई बड़े ऑपरेशन रहे सफल
झारखंड पुलिस की डीजीपी अब उनकी लेडी लक कही जा रही है. इसके पीछे क्या है वजह, जानिए रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट में.
Published : July 30, 2026 at 9:07 PM IST
रांची: झारखंड पुलिस की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्रा को 'लेडी लक' का खिताब मिल रहा है. उनके शीर्ष नेतृत्व संभालते ही राज्य में नक्सलवाद और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है. जुलाई 2026 में उनके मार्गदर्शन में हुई एक बड़ी कामयाबी में 39 लाख के कुल इनामी छह बड़े कमांडरों समेत 16 खूंखार माओवादियों ने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया. उनके कार्यकाल में गिरफ्तारियां, एनकाउंटर और सरेंडर की घटनाओं ने झारखंड को नक्सलवाद मुक्ति की राह पर तेजी से आगे बढ़ा दिया है.
झारखंड पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में नक्सल विरोधी अभियान में जबरदस्त सफलता हासिल की है. राज्य में लाल आतंक के खात्मे की कहानी लिखी जाए तो उसमें झारखंड की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्र का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि सरेंडर और एनकाउंटर में भी डीजीपी तदाशा मिश्र की टीम ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है. छह नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक बड़े-बड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, दर्जनों नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि दो दर्जन के करीब एनकाउंटर में मारे गए.
नक्सलवाद पर ऐतिहासिक प्रहार
डीजीपी तदाशा मिश्रा के नेतृत्व में झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों (CRPF) के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला. 2026 में विशेष अभियानों के जरिए अब तक 93 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, 22 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया और 45 नक्सलियों ने हथियार डाले. हाल ही में 10 लाख के इनामी जोनल कमेटी सदस्य चंदन लोहरा (78 मामलों में वांटेड) सहित कई सब-जोनल कमांडरों का आत्मसमर्पण उनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है.
मेरी टीम की कामयाबी- डीजीपी तदाशा मिश्र
केवल दस महीने के कार्यकाल में डीजीपी की टीम ने नक्सलियों को तबाह कर दिया और झारखंड को नक्सल मुक्त होने के रास्ते पर ला दिया. डीजीपी तदाशा मिश्र ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ यह सफलता उनकी बेहतरीन टीम के बदौलत मिली है.
डीजीपी ने बताया कि सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह, झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे, आईजी अभियान नरेंद्र सिंह, आईबी की टीम और कुछ जिलों के एसपी ने एक साथ मिलकर झारखंड पुलिस को सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया.
राज्य की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्र के नेतृत्व में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार आक्रामक अभियान चलाए. इसके परिणामस्वरूप कई शीर्ष नक्सली मारे गए, बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया और करोड़ों रुपये के इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए.
राज्य का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण, 21 मई 2026 को 27 नक्सलियों ने हथियार डाले
झारखंड अलग राज्य गठन होने के बाद पहली बार एक साथ 25 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाले. 21 मई 2026 को डीजीपी तदाशा मिश्र की उपस्थिति में 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. सरेंडर करने वालों ने भारी संख्या में हथियार और कारतूस भी पुलिस को सौंपे.
आत्मसमर्पण करने वालों में 25 भाकपा (माओवादी) और 2 जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के सदस्य थे. इनमें आठ नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था और इन सभी के खिलाफ मिलकर कुल 426 नक्सली मामले दर्ज थे.
जुलाई 2026 में 22 नक्सलियों ने किया एक साथ सरेंडर
झारखंड पुलिस को मई के बाद एक और बड़ी सफलता मिली. 29 जुलाई को ऑपरेशन 'नवजीवन-II' के तहत प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के 16 सक्रिय नक्सलियों ने झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. इनमें संगठन के विभिन्न स्तरों के कमांडर और दस्ता सदस्य शामिल हैं. इनके पास से 11 हथियार तथा 1562 गोलियां बरामद हुईं. 22 में से 8 नक्सली झारखंड में सक्रिय थे लेकिन छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, इसलिए उनका सरेंडर छत्तीसगढ़ में करवाया गया.
2026 में सबसे बड़ा एनकाउंटर: सारंडा में 17 नक्सली ढेर
साल 2026 में अब तक 22 नक्सली झारखंड पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारे गए. झारखंड के नक्सल इतिहास में पुलिस ने पहली बार 22 जनवरी को एक साथ 17 नक्सलियों को मार गिराया. यह कारनामा सारंडा के नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में किया गया.
मारे गए नक्सलियों में अनल उर्फ पतिराम मांझी पर झारखंड में एक करोड़, ओडिशा में एक करोड़ 20 लाख और एनआईए से 15 लाख रुपये का इनाम था. अनमोल उर्फ सुशांत पर झारखंड में 25 लाख और ओडिशा में 65 लाख रुपये का इनाम था.
अन्य मारे गए: अमित मुंडा, पिंटू लोहरा, लालजीत उर्फ लालू, समीर सोरेन, रापा उर्फ पावेल, राजेश मुंडा, बुलबुल अलदा, बबिता, पूर्णिमा, सुरजमुनी, जोंगा, सोमबारी पूर्ति, सोमा होनहागा, मुक्ति होनहागा और सरिता.
सर्च अभियान में नक्सलियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिनमें चार एके-47 राइफल, चार इंसास, तीन एसएलआर, तीन 303 राइफल, बड़ी संख्या में कारतूस और दैनिक उपयोग का सामान शामिल है.
एक करोड़ के इनामी सहित कई बड़े नक्सली गिरफ्तार
साल 2026 में एक करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा, 25 लाख के इनामी अजय महतो उर्फ टाइगर, 15 लाख के इनामी रविन्द्र गंझु और 15 लाख के इनामी मोछू गिरफ्तार हुए. जनवरी 2026 से जुलाई तक कुल 93 नक्सलियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है.
बेदाग छवि और अपराधियों में खौफ
तीन दशक से अधिक के सेवा काल में तदाशा मिश्रा पूरी तरह विवादों से दूर और ईमानदार छवि वाली अधिकारी रहीं हैं. जहां भी उन्होंने पद संभाला, संगठित अपराध पर लगाम कसी गई. यही वजह है कि पुलिस बल और आम जनता उन्हें राज्य के लिए 'भाग्यशाली रक्षक' (Lady Luck) मानती है.
तदाशा मिश्रा की प्रमुख उपलब्धियां
1. झारखंड की पहली महिला डीजीपी
तदाशा मिश्रा 1994 बैच की झारखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं. 30 दिसंबर 2025 को हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें राज्य का पूर्णकालिक और डीजीपी नियुक्त किया. वे इस पद पर पहुंचने वाली झारखंड की पहली महिला अधिकारी हैं.
2. नियम बदलकर मिला विस्तारित कार्यकाल
नियम के अनुसार डीजीपी बनने के लिए सेवा में कम से कम 6 महीने शेष होने चाहिए थे. वे 31 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाली थीं. लेकिन उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए सरकार ने नियमावली में विशेष संशोधन किया. अब वे 2027 तक दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल पूरा करेंगी.
3. बोकारो में अपराध जगत का सफाया
बोकारो की एसपी के रूप में अपनी शुरुआती पोस्टिंग के दौरान तदाशा मिश्रा ने कोयला माफिया, रंगदारी, हत्या और अपहरण के गिरोहों की जड़ें हिला दीं. उनके नेतृत्व में पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर किए, जिनमें आनंद सिंह का एनकाउंटर सबसे चर्चित रहा. इसके बाद अपराधियों में उनके नाम का आतंक व्याप्त हो गया.
4. महत्वपूर्ण पदों पर दी बेहतरीन सेवाएं
डीजीपी बनने से पहले उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं:
- रांची सिटी एसपी, गिरिडीह और बोकारो की जिला एसपी के रूप में जमीनी स्तर पर पुलिसिंग को मजबूत किया.
- एडीजी रेल और गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के रूप में नीति निर्माण में योगदान दिया.
- आईजी मानवाधिकार और आईजी विशेष शाखा (Special Branch) के पद पर रहते हुए पुलिस व्यवस्था में संवेदनशीलता और पारदर्शिता बढ़ाई.
5. पुलिसकर्मियों की समस्याओं का त्वरित समाधान
डीजीपी पद संभालते ही उन्होंने पुलिस बल के आंतरिक सुधार पर जोर दिया. 'पुलिस शिकायत निवारण समिति' का पुनर्गठन कर खुद इसकी अध्यक्षता की. इससे निचले स्तर के पुलिसकर्मियों की सेवा संबंधी शिकायतों और समस्याओं का तेजी से निपटारा संभव हुआ.
तदाशा मिश्रा का नेतृत्व साबित करता है कि सख्ती, अनुशासन और संवेदनशीलता के सही मिश्रण से एक महिला अधिकारी चुनौतीपूर्ण माहौल में भी कानून-व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है.
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