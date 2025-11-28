ETV Bharat / bharat

डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, देश के टॉप थ्री पुलिस थानों को अमित शाह ने किया सम्मानित

रायपुर डीपीजी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की धमाकेदार शुरुआत, पीएम मोदी 6 सत्रों की करेंगे अध्यक्षता

All India DGP and IG Conference
ऑल इंडिया डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 28, 2025 at 9:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 60वीं ऑल इंडिया डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ. तीन दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दिन देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को सम्मानित किया. इस दौरान गाज़ीपुर थाना (दिल्ली) को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 नवंबर को छह महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करेंगे.

आईआईएम रायपुर में हो रहा कॉन्फ्रेंस

नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) परिसर में डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआथ हुई है. इस कॉन्फ्रेंस में देशभर से शीर्ष पुलिस अधिकारी, सुरक्षा विशेषज्ञ और नीति-निर्माता जुटे. कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आधुनिक चुनौतियों से निपटने वाली पुलिसिंग रणनीतियों की समीक्षा और भविष्य की सुरक्षा नीति तय करना है.

अमित शाह ने देश के टॉप थानों को सम्मानित किया

पहले दिन आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को पुरस्कार प्रदान किए. इस वर्ष कुल 70 थानों में से शीर्ष 10 का चयन किया गया, जिनमें से तीन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया.

Ghazipur police station in Delhi got the first prize
दिल्ली के गाजीपुर थाने को मिला पहला पुरस्कार (ETV BHARAT)

देश के सर्वश्रेष्ठ टॉप थ्री पुलिस थानों का सम्मान

देश के तीन टॉप थानों के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया है.

  • गाज़ीपुर थाना, दिल्ली, प्रथम स्थान
  • पहरगांव थाना, अंडमान, द्वितीय स्थान
  • कवितला थाना, रायचूर ,कर्नाटक,तृतीय स्थान

मैं विजेता टीमों की सराहना करता हूं. यह रैंकिंग देशभर के थानों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर पुलिसिंग को और मजबूत करेगी- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

Home Minister honored the police stations of the country
देश के थानों को गृह मंत्री ने किया सम्मानित (ETV BHARAT)

70 पैरामीटर्स पर टॉप थानों का हुआ चयन

टॉप थानों के पुरस्कार चयन प्रक्रिया बेहद कठोर रही. थानों की रैंकिंग अपराध नियंत्रण, जांच, बुनियादी ढांचे, जनसेवा और समुदाय सहभागिता जैसे कुल 70 पैरामीटर पर आधारित थी.

DGP and IGP conference in Raipur
रायपुर में डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
अपराध दर और नियंत्रण

क्षेत्र में कुल अपराध दर

IPC अपराधों में कमी

महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम

बाल यौन शोषण पर नियंत्रण

साइबर अपराधों की पहचान और रोकथाम

चोरी/लूट/संपत्ति अपराधों में कमी

नशा तस्करी रोकथाम

दंगा/सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम

गश्त और CCTV निगरानी

अपराध पूर्वानुमान (crime mapping)

हॉटस्पॉट तैनाती

वाहन चोरी रिकवरी रेट

घरेलू हिंसा पर त्वरित कार्रवाई

जांच और केस निपटान

केस क्लियरेंस रेट

चार्जशीट फाइलिंग रेट

जांच पूर्ण करने का समय

फोरेंसिक साक्ष्य का उपयोग

गवाह सुरक्षा

कोर्ट में अभियोजन सफलता

लंबित मामलों का निपटान

साइबर फोरेंसिक सुविधा

आरोपी की गिरफ्तारी का समय

क्राइम सीन मैनेजमेंट

SIT उपयोग

जीरो FIR और E-FIR सुविधा

बुनियादी ढांचा और संसाधन

भवन की स्थिति

CCTV सिस्टम

वाहनों की उपलब्धता

हथियार और उपकरण

पानी/बिजली/स्वच्छता

फर्नीचर और ऑफिस सुविधा

रिकॉर्ड रूम का डिजिटलीकरण

फर्स्ट एड और मेडिकल किट

विकलांग-अनुकूल सुविधा

जनरेटर/पावर बैकअप

जनसेवा और पहुंच

शिकायत दर्ज करने का समय

हेल्प डेस्क

100/112 रिस्पॉन्स

वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष सहायता

पासपोर्ट/वीजा सत्यापन

ऑनलाइन नागरिक सेवाएं

जनता की संतुष्टि और फीडबैक स्कोर

समुदाय सहभागिता

कम्युनिटी आउटरीच

स्कूल/कॉलेज जागरूकता अभियान

महिला सुरक्षा कार्यक्रम

पर्यावरण और सुरक्षा वर्कशॉप

सोशल मीडिया पर जनसंपर्क

पीएम मोदी 6 सत्रों में होंगे शामिल

इस कॉन्फ्रेंस में तीन दिनों के अंदर कुल 8 सत्र होंगे. जो इस प्रकार हैं. पीएम मोदी 29 नवंबर से 30 नवंबर तक कुल 6 सत्रों की अध्यक्षता करेंगे.

  • पहला दिन – 2 सत्र
  • दूसरा दिन – 4 सत्र
  • तीसरा दिन – 2 सत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह प्रमुख सत्रों में शामिल होकर राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीक आधारित पुलिसिंग पर दिशा-निर्देश देंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी आठों सत्रों में मौजूद रहेंगे.

सुरक्षित भारत का ब्लूप्रिंट होगा तैयार

डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा को लेकर ब्लू प्रिंट तैयार होगा. इसमें राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सुधार, अपराध नियंत्रण तकनीक, ड्रोन-सुरक्षा और सीमा सुरक्षा पर फोकस रहेगा. इसके अलावा आतंकी नेटवर्क पर रोकथाम, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पुलिसिंग को लेकर विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी सम्मेलन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे, आज रात पहुंचेंगे पीएम मोदी

रायपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा का पावर सेंटर: NSA अजीत डोभाल पहुंचे, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में हाईलेवल मंथन

TAGGED:

UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
AMIT SHAH IN DGP CONFERENCE
रायपुर डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस
डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी
DGP IGP CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.