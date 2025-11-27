ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी और अमित शाह होंगे 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शामिल

29 और 30 नवंबर को रायपुर में सम्मेलन का आयोजन है. मोदी और शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा पर महामंथन होगा.

DGP IG CONFERENCE IN RAIPUR
डीजीपी आईजी कांफ्रेंस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 4:21 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ इस बार राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा रणनीति, केंद्र और राज्य समन्वय के सबसे बड़े मंच की मेजबानी करने जा रहा है. IIM रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस का आयोजन होगा. डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल की 60वीं ऑल इंडिया कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और देशभर के शीर्ष पुलिस और सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे.

रायपुर में 29 और 30 नवंबर को डीजीपी कांफ्रेंस

पहली बार ऐसा हो रहा है, जब छत्तीसगढ़ देश की सुरक्षा नीति के भविष्य को तय करने वाली इतनी बड़ी रणनीतिक बैठक की अगुवाई करेगा. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, ''यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि इस तरह का आयोजन हमारे प्रदेश में हो रहा है. डिप्टी सीएम ने कहा, सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्य पूरी मजबूती से इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए तैयार है.''

डीजीपी आईजी कांफ्रेंस (ETV Bharat)


IIM रायपुर में हो रहा आयोजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक रायपुर में रहकर न केवल सत्रों में भाग लेंगे, बल्कि अलग-अलग थीमों पर आधारित चर्चाओं में पुलिस अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत भी करेंगे. पीएम मोदी की सक्रिय भागीदारी इस कांफ्रेंस को राजनीतिक रूप से और भी अहम बनाएगी. पीएम मोदी विशेष सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी प्रदान करेंगे. इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि यहां डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और वरिष्ठ अधिकारी यहां आने वाले हैं. निश्चित तौर पर सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कॉन्फ्रेंस देश के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा होगा: अरुण साव, उपमुख्यमंत्री , छत्तीसगढ़

कांफ्रेंस की थीम ‘विकसित भारत’ पर आधारित

इस साल कांफ्रेंस की थीम ‘विकसित भारत’ के सुरक्षा आयामों पर केंद्रित है. इसमें भारत को 2047 तक विश्व-स्तरीय सुरक्षित, सूक्ष्म और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी. कांफ्रेंस में प्रमुख रूप से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म, काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, महिलाओं की सुरक्षा, फॉरेंसिक साइंस और AI का इस्तेमाल और पुलिसिंग में तकनीकी अपग्रेडेशन पर चर्चा होगी. यह चर्चा भविष्य की पुलिसिंग व्यवस्था को पूरी तरह से नई तकनीक पर आधारित करेगी जो डेटा आधारित भी होगी.



केंद्र और राज्य का दिखेगा तालमेल

यह कांफ्रेंस केवल सुरक्षा एजेंसियों का मंच नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की सुरक्षा नीति और राज्यों की भूमिका को साथ जोड़ने का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देगी. पीएम मोदी और शाह की मौजूदगी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक तापमान को भी बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब राज्य में कई प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दे चर्चा में हैं. केंद्र और राज्य संबंध, सुरक्षा सहयोग और राज्यों की परफॉर्मेंस मैपिंग जैसे मुद्दे भी इस दौरान फोकस में रहेंगे.


PM के सामने सीधे रख सकेंगे सुझाव

इस कांफ्रेंस के सबसे खास पहलुओं में से एक है PM के सामने सीधे सुझाव रखने का मौका. सेशन, राउंड-टेबल चर्चाओं और थीम आधारित डाइनिंग डिस्कशन में अधिकारी अपनी बात सीधे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के सामने रख सकेंगे. यही कारण है कि यह कांफ्रेंस देश की आंतरिक सुरक्षा की सबसे प्रभावशाली मीटिंग मानी जाती है.


राज्यों के DGP, केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख और चुनिंदा अफसर होंगे शामिल

कांफ्रेंस मेंं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DGP, BSF-CRPF-ITBP जैसे केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और NSA शामिल होंगे. DIG और SP रैंक के चुनिंदा युवा और इनोवेटिव आइडिया रखने वाले अफसरों को भी शामिल किया गया है, ताकि नए विचारों को चर्चा में शामिल किया जा सके.



पहली बार रायपुर में हो रहा आयोजन

2014 के बाद कांफ्रेंस को देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित किया जा रहा है. इससे पहले ये कांफ्रेंस गुवाहाटी, रण ऑफ कच्छ, हैदराबाद, टेकनपुर, केवड़िया, पुणे, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर और भुवनेश्वर में हो चुकी है. इस बार यह आयोजन रायपुर में हो रहा है.



रायपुर में 3 दिनों के लिए बन रहा ‘मिनी पीएमओ’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नवा रायपुर स्थित नए स्पीकर हाउस (M-1) को स्मार्ट सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है. यह बंगला 3 दिनों के लिए एक तरह से मिनी पीएमओ की भूमिका में काम करेगा. पूरे परिसर में हाई स्पीड वाई फाई, हर कमरे में स्मार्ट टीवी और कांफ्रेंस हॉल में मल्टी-चैनल मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है. पीएमओ टीम के अधिकारी भी यहां आएंगे और कामकाज देखेंगे.

अमित शाह रहेंगे M-11 में

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार दोपहर 1 बजकर 40 मिनट पर रायपुर पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से सीधे वह IIM रायपुर जाएंगे और कॉन्फ्रेंस के विभिन्न सत्रों में हिस्सा लेंगे. रात्रि भोज के बाद रात 8 बजे अमित शाह नवा रायपुर के वित्त मंत्री आवास (M-11) में रुकेंगे. उनका आवास भी पूरी तरह वीवीआईपी मानकों पर अपग्रेड किया जा चुका है.

SPG ने संभाली कमान

प्रधानमंत्री के रायपुर आने से पहले स्पीकर हाउस M-1 के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. SPG ने पूरे इलाके को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है. आसपास के इलाकों में एरिया डोमिनेशन, CCTV मॉनिटरिंग और एक्सेस कंट्रोल को और मजबूत किया जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय को लेकर मीटिंग्स हो रही है.


ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का मेन्यू

3 दिनों तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भोजन उसी परिसर में तैयार होगा. इसके लिए एक प्रतिष्ठित होटल के अनुभवी शेफ को नियुक्त किया गया है. मेन्यू में पालक साग, मेथी–सरसों साग, बथुआ, पत्तागोभी, फूलगोभी जैसी ताज़ी देशी सब्जियां शामिल की गई हैं. भोजन की तैयारी के लिए अलग से हाई–हाइजीन किचन बनाया गया है.


NSA और IB चीफ रहेंगे रायपुर में

नए सर्किट हाउस में NSA अजीत डोभाल के लिए विशेष सुइट तैयार किया गया है. उनके साथ डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह, IB चीफ तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव, गृह राज्य मंत्री और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भी यहीं ठहरेंगे. कुल 6 अत्याधुनिक वीवीआईपी सुइट तैयार किए गए हैं.


कार्यक्रम का शेड्यूल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार शाम 7 बजे रायपुर पहुंचने की संभावना है. पीएम मोदी यहां से सीधे नवा रायपुर के नवनिर्मित स्पीकर हाउस जाएंगे. यहां वो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं. अगले दिन पीएम DG-IG कॉन्फ्रेंस के मुख्य सत्र को संबोधित करेंगे, जहां देश की सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी रणनीति, सायबर सुरक्षा, और नक्सल उन्मूलन पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी.

DGP-IG कांफ्रेंस से जुड़ी बड़ी बातें

  • 29 और 30 नवंबर को रायपुर में हो रहा आयोजन.
  • पुलिस डायरेक्टर जनरल/इंस्पेक्टर जनरल की 60वीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन.
  • कॉन्फ्रेंस की थीम है इस बार ‘विकसित भारत: सिक्योरिटी डाइमेंशन्स’.
  • कॉन्फ्रेंस में अब तक पुलिसिंग की मुख्य चुनौतियों से निपटने में हुई प्रोग्रेस का रिव्यू किया जाएगा.
  • ‘सुरक्षित भारत’ बनाने के लिए आगे का रोडमैप बताया जाएगा.
  • लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म, काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, महिलाओं की सुरक्षा, पुलिसिंग में फोरेंसिक साइंस और AI इस्तेमाल पर चर्चा होगी.
  • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रायपुर कॉन्फ्रेंस का आयोजन.

नक्सलवाद के कारण कांग्रेस की एक पीढ़ी समाप्त, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर : सचिन पायलट

केते एक्सटेंशन की मंजूरी पर भूपेश बघेल का तंज, कहा छत्तीसगढ़ बन गया अदानीगढ़, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पलटवार

हाथियों की दहशत : सर्द रातों में ग्रामीण कर रहे खेतों की रखवाली, कई किसानों की फसल बर्बाद

TAGGED:

DGP IG CONFERENCE IN CHHATTISGARH
COUNTER TERRORISM
DISASTER MANAGEMENT
PM MODI AND AMIT SHAH
DGP IG CONFERENCE IN RAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.