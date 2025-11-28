ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी सम्मेलन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे, आज रात पहुंचेंगे पीएम मोदी

छत्तीसगढ़ में पहली बार अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. सम्मेलन का विषय: 'विकसित भारत: सुरक्षा आयाम' है. इस सम्मेलन में अब तक की प्रमुख पुलिस चुनौतियों के समाधान में हुई प्रगति की समीक्षा और 'सुरक्षित भारत' के निर्माण के लिए दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा तैयार की जाएगी.

रायपुर: रायपुर में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन आज से IIM रायपुर में शुरू हो रहा है. जिसमें शामिल होने के लिए गुरुवार देर रात साढ़े 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से रायपुर पहुंचे. जहां सीएम विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रात रायपुर पहुंचेंगे, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी आज ही आएंगे. सम्मेलन में पहली बार SP रैंक के अधिकारियों को भी स्थान दिया गया है. तीन दिनों तक नया रायपुर VVIP जोन में तब्दील रहेगा.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार सुबह रायपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन प्रोटोकॉल में बदलाव के चलते वे गुरुवार देर रात ही विशेष विमान से रायपुर आ गए. एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. केंद्रीय गृहमंत्री के लिए वित्त मंत्री आवास M-11 को अस्थायी रूप से तैयार किया गया है.

DGP IG सम्मेलन में शामिल होने अमित शाह पहुंचे रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)

PM मोदी आज रात पहुंचेंगे रायपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 नवंबर को रायपुर में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शामिल होंगे. पीएम मोदी 28 नवंबर की रात रायपुर आएंगे. PM का प्रवास IIM कॉन्फ्रेंस के चलते सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. प्रधानमंत्री को नवनिर्मित स्पीकर हाउस M-1 में ठहराया जाएगा.

NSA अजीत डोभाल पहुंचे

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रायपुर पहुंच गए हैं. सुरक्षा एजेंसियों से लगातार समन्वय की रिपोर्ट भी ली जा रही है.

DGP-IG कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मुद्दे

विकसित भारत: सुरक्षा आयाम' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिसिंग में फोरेंसिक विज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी. प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे.

डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव साय का स्वागत करते हुए (ETV Bharat Chhattisgarh)

देशभर से 600 अधिकारी जुटेंगे

राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में देशभर से लगभग 600 अधिकारी और VIP शामिल हो रहे हैं. पहली बार SP रैंक के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिनके लिए विशेष सिटिंग व्यवस्था की गई है.

नया रायपुर में हाई–अलर्ट, भारी वाहनों की एंट्री बंद

सम्मेलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नया रायपुर क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. माना एयरपोर्ट का आगमन गेट तीन दिनों तक आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है और यात्रियों को गेट–2 का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.

डीजीपी आईजी सम्मेलन पहले कहां कहां हुआ

साल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में यह सम्मेलन गुवाहाटी (असम), कच्छ के रण (गुजरात), हैदराबाद (तेलंगाना), टेकनपुर (ग्वालियर, मध्य प्रदेश), स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (केवड़िया, गुजरात), पुणे (महाराष्ट्र), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), नई दिल्ली, जयपुर (राजस्थान) और भुवनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित किया जा चुका है. इस वर्ष 60वां पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है.