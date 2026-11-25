आतंकी फंडिंग पर प्रहार: 5 पाक-आधारित आतंकियों की जमीन कुर्क, आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की थी साजिश
पुलिस के अनुसार ये आतंकवादी अपनी जमीन बेच कर होने वाली कमाई का इस्तेमाल इलाके में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करने वाले थे.
Published : November 25, 2026 at 1:38 PM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पुलिस को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने और संपत्तियों को जब्त करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात ने आज पाकिस्तान से संचालित रियासी जिले के पांच आतंकवादियों की लगभग 29 कनाल भूमि कुर्क कर ली.
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जम्मू- कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'डीजीपी नलिन प्रभात ने रियासी के पांच कुख्यात आतंकवादियों की लगभग 29 कनाल जमीन को अटैच करने का आदेश दिया है, जो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं.'
Reasi, Jammu and Kashmir: Reasi Police have attached approximately 29 kanals of immovable property belonging to five terror handlers operating from Pakistan as part of their crackdown on terrorism. SSP Reasi Mukund Tibrewal says, "As you all know, Jammu and Kashmir Police have been taking sustained action against the terror ecosystem over the past few years. As part of this drive, we identified the properties of five JKNOPs in Reasi and attached them today. Two of them belong to the Mahore Police Station area, while three belong to the Arnas Police Station area..."— IANS (@ians_india) November 25, 2026
मुहम्मद कयूम की जमीन का माप करीब दो कनाल और साढ़े सात मरला है. बशीर अहमद की जमीन का माप तीन कनाल और आठ मरला है. शौकत अली की जमीन माप तीन कनाल और 10 मरला है, मंजूर अहमद की जमीन 15 कनाल और 19 मरला है. इम्तौज अहमद की जमीन का माप तीन कनाल और 10 मरला है.
आदेश के अनुसार डीजीपी ने गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 25 के तहत भूमि को कुर्क किया. पुलिस स्टेशन माहौर के बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की.
पुलिस आदेश में कहा गया है कि ये सभी आतंकवादी हथियारों और गोला-बारूद के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान चले गए थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़े हुए हैं. वे युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर रियासी जिले में आतंकी गतिविधियों को फिर से शुरू करने में भी शामिल हैं.
पुलिस ऑर्डर में कहा गया, 'जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चलता है कि ये आतंकवादी अपनी जमीन बेचने की कोशिश कर रहे हैं और इस बिक्री से होने वाली कमाई का इस्तेमाल इलाके में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए करने वाले थे. 'इससे पहले, 20 नवंबर को एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को आतंकवादियों और देश विरोधी तत्वों की प्रॉपर्टी जब्त करने का निर्देश दिया था.