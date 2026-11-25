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आतंकी फंडिंग पर प्रहार: 5 पाक-आधारित आतंकियों की जमीन कुर्क, आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की थी साजिश

जम्मू-कश्मीर के रियासी में 5 पाक-आधारित आतंकियों की जमीन कुर्क ( ETV Bharat )

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पुलिस को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने और संपत्तियों को जब्त करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात ने आज पाकिस्तान से संचालित रियासी जिले के पांच आतंकवादियों की लगभग 29 कनाल भूमि कुर्क कर ली.

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जम्मू- कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'डीजीपी नलिन प्रभात ने रियासी के पांच कुख्यात आतंकवादियों की लगभग 29 कनाल जमीन को अटैच करने का आदेश दिया है, जो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं.'