DGCA ने द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते के तहत प्रस्तावित संशोधन पर सुझाव देने को कहा
एयरलाइन एक असरदार पैसेंजर शिकायत निवारण सिस्टम बनाने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी.
Published : March 11, 2026 at 7:36 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने द्विपक्षीय वायु सेवा समझौता के तहत विदेशी एयरलाइंस को ऑपरेटिंग ऑथराइजेशन देने की जरूरतों पर एयरोनॉटिकल इन्फॉर्मेशन सर्कुलर (वैमानिकी सूचना परिपत्र) (AIC) 09 ऑफ 2020 में प्रस्तावित बदलाव पर 9 अप्रैल तक फीडबैक, सुझाव मांगे हैं.
द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते और भारत से आने-जाने के उनके तय ऑपरेशन के तहत, हर पार्टी को तय रूट पर तय सेवाएं चलाने के लिए किसी एयरलाइन या एयरलाइंस को नामित करने और उन पदनाम को वापस लेने या बदलने का अधिकार है.
DGCA के मुताबिक, "ऐसे डेजिग्नेशन लिखकर किए जाएंगे और कूटनीतिक माध्यमों के जरिए दूसरी पार्टी को भेजे जाएंगे और इससे यह पता चलेगा कि एयरलाइन उस तरह की एयर सर्विसेज चलाने के लिए अधिकृत है या नहीं, जिसे ऑपरेट करने की मांग की गई है."
अथॉरिटी के मुताबिक, इन एग्रीमेंट में यह भी बताया गया है कि किसी दूसरे देश की नामित एयरलाइन से तय तरीके और फॉर्म में ऐसा डेजिग्नेशन और आवेदन मिलने पर, भारत की एयरोनॉटिकल अथॉरिटी सही ऑपरेटिंग ऑथराइजेशन देगी, बशर्ते कि उस एयरलाइन का काफी मालिकाना हक और असरदार कंट्रोल एयरलाइन को नामित करने वाली पार्टी या उसके नागरिकों के पास हो.
साथ ही नामित एयरलाइन इंटरनेशनल वायु सेवा के ऑपरेशन पर आम तौर पर लागू होने वाले कानूनों और नियमों के तहत तय शर्तों को पूरा करने के काबिल हो, और एयरलाइन को नामित करने वाली पार्टी द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते में बताए गए सेफ्टी और एविएशन सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखे और उन्हें मैनेज करे. भारत से और उसके लिए तय इंटरनेशनल एयर सर्विसेज ऑपरेट करने के लिए नामित एयरलाइन द्वारा संबंधित द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते के प्रावधान का पालन पक्का करने के लिए, नीचे दी गई जरूरतें तय की गई हैं.
एयरलाइन का नाम
एयरलाइन को उस देश की सरकार और भारत सरकार के बीच हुए द्विपक्षीय वायु सेवा समझौता के अनुसार नाम देगी. यह नाम कूटनीतिक माध्यमों के जरिए दिया जाएगा, जिसमें हवाई सेवा समझौता और/या उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरूरी प्रावधान का साफ जिक्र होगा जिसके तहत नाम दिया गया है.
सिविल एविएशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
एक एयरलाइन भारत के लिए शेड्यूल्ड एयर सर्विस चलाने के लिए अपनी आवेदन जमा करने के लिए सिविल एविएशन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करेगी, इसके लिए उसे एक यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा.
जिम्मेदारी
DGCA के अनुसार, एयरलाइन स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा एयरलाइन द्वारा सौंपी गई या यहां बताई गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में किए गए सभी कामों या चूक के लिए जिम्मेदार होगी. अगर किसी भी समय, एयरलाइन या DGCA को स्थानीय प्रतिनिधि के काम करने या जिम्मेदारियों को पूरा करने में बार-बार चूक दिखती है, तो एयरलाइन तुरंत स्थानीय प्रतिनिधि को बदल देगी.
पैसेंजर शिकायत निवारण सिस्टम
एयरलाइन एक असरदार पैसेंजर शिकायत निवारण सिस्टम (PGRM) बनाने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी और यह पक्का करेगी कि पैसेंजर की सभी शिकायतों, झगड़ों या ऑपरेशनल दिक्कतों को तुरंत, सही और पारदर्शी तरीके से सुलझाया जाए.
