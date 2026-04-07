पश्चिम एशिया संघर्ष: सरकार ने पायलटों के ड्यूटी नियमों में दी ढील, देश में ईंधन की स्थिर सप्लाई का भरोसा
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष का भारतीय विमानन क्षेत्र पर गहरा असर पड़ा है.
Published : April 7, 2026 at 5:48 PM IST
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उड़ानों में आ रही बाधाओं को देखते हुए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने लंबी दूरी की फ्लाइट्स के पायलटों के लिए ड्यूटी के समय (FDTL) से जुड़े नियमों में कुछ समय के लिए ढील दी है. सरकार ने यह कदम विमानन परिचालन को स्थिर करने और लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों को संभालने के लिए उठाया है.
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह फैसला उड़ानों के बढ़े हुए समय, चालक दल (क्रू) की कमी और प्रमुख क्षेत्रों में हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) पर पाबंदियों के कारण बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने की वजह से लिया गया है.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, असांगबा चुबा अओ (Asangba Chuba Ao) ने कहा कि एक महीने से भी पहले शुरू हुए इस संघर्ष का भारतीय विमानन क्षेत्र पर गहरा असर पड़ा है. इसके कारण विमानन कंपनियों को अपनी उड़ानों के संचालन में तुरंत और जरूरी बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.
उन्होंने कहा, "पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर काफी असर पड़ा है. इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई सहित कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) को बंद कर दिया है या उन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. इसकी वजह से वैश्विक विमानन नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है."
इसके परिणामस्वरूप, भारतीय विमानन कंपनियों को अपनी उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा है—खासकर यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानों के लिए. इस वजह से यात्रा का समय बढ़ गया है और परिचालन लागत (खर्च) में भी बढ़ोतरी हुई है.
अओ ने बताया, "एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों की वजह से उड़ानों को लंबे रास्तों से जाना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय और परिचालन लागत (ऑपरेशनल कॉस्ट) दोनों बढ़ गए हैं." उन्होंने आगे कहा कि सेवाओं को जारी रखने के लिए अब कामकाज में लचीलापन लाना बेहद जरूरी हो गया है.
इसका हल निकालने के लिए, डीजीसीए (DGCA) ने पायलटों के ड्यूटी नियमों में अस्थायी राहत दी है. उन्होंने बताया, "लंबी दूरी की उड़ानों में चालक दल (क्रू) की कमी को दूर करने के लिए नियमों में ढील दी गई है, क्योंकि उड़ानों का समय अब बढ़ गया है." उन्होंने यह भी साफ किया कि यह बदलाव अस्थायी है और स्थिति सुधरने पर इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी.
समस्या काफी बड़े स्तर पर रही है. मंत्रालय के अनुसार, भारतीय एयरलाइंस जो पहले भारत और खाड़ी/पश्चिमी एशिया के बीच रोजाना 300 से 350 उड़ानें संचालित करती थीं, वे अब हर दिन सिर्फ 80 से 90 उड़ानें ही चला पा रही हैं. 28 फरवरी से अब तक 10,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं.
अओ ने कहा, "इस स्थिति ने एयरलाइनों पर दो मुख्य तरीकों से दबाव डाला है. भारतीय एयरलाइंस के लगभग 50% अंतरराष्ट्रीय संचालन इसी क्षेत्र के लिए थे. इस वजह से, उड़ानों में आई इस रुकावट ने विमानन कंपनियों की कमाई और उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाला है."
ईंधन की बढ़ती कीमतों ने बोझ और बढ़ा दिया है. विमानन ईंधन (ATF), जो एयरलाइन चलाने के कुल खर्च का लगभग 40% होता है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, हालांकि सरकार ने इस बढ़त को नियंत्रित करने के लिए बीच-बचाव किया है. अओ ने कहा, "एटीएफ (हवाई ईंधन) की कीमतों में सही समय पर हस्तक्षेप करने से घरेलू हवाई किराए को स्थिर रखने में मदद मिली है."
विमानन कंपनियों ने इसके जवाब में दूरी के आधार पर अतिरिक्त शुल्क (सरचार्ज) लगाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, "कुछ एयरलाइनों ने अतिरिक्त शुल्क लगाया है जिसे अब 1 अप्रैल की घोषणा के आधार पर फिर से तय किया गया है; अब यह दूरी पर आधारित है." उन्होंने यह भी कहा कि रूट की स्थिति को देखते हुए इन शुल्क को जरूरत के हिसाब से घटाया या बढ़ाया गया है.
सरकार ने स्पष्ट किया कि एटीएफ (हवाई ईंधन) की कीमतों में राहत का लाभ मुख्य रूप से घरेलू रूटों को दिया गया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अभी भी ऊंचे खर्चों का दबाव बना हुआ है. हालांकि, मंत्रालय इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ मिलकर राहत के और तरीकों पर काम कर रहा है.
इन बाधाओं के बावजूद, यात्रियों की मांग मजबूत बनी हुई है. अओ ने इस बात पर जोर देते हुए कि मांग के आधार अभी भी काफी ठोस हैं, कहा, "कल (6 अप्रैल) ही 3,300 से अधिक उड़ानों के जरिये 4,70,000 से ज्यादा यात्रियों ने घरेलू रूटों पर यात्रा की है, और ये उड़ानें यात्रियों से लगभग पूरी भरी हुई चल रही हैं."
उन्होंने आगे कहा कि यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विमानन कंपनियों की है. उन्होंने बताया, "एक बार जब आप टिकट बुक कर लेते हैं... तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप अगली फ्लाइट पकड़ सकें. इसलिए, इसका ध्यान रखना एयरलाइंस की जिम्मेदारी है."
जरूरी सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए, सरकार ने कुछ चुनिंदा विदेशी विमानन कंपनियों को यात्री विमानों का इस्तेमाल माल ढुलाई (कार्गो) के लिए करने की अनुमति दे दी है. अओ ने कहा, "अमीरात, कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज जैसी विदेशी एयरलाइंस को विशेष अनुमति दी गई है. इससे जरूरी सामान की आवाजाही को लगातार बनाए रखने में मदद मिली है."
ईंधन की आपूर्ति स्थिर, लोगों से हड़बड़ी में खरीदारी न करने की अपील
विमानन क्षेत्र में आ रही इन चुनौतियों के बावजूद, पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश भर में ईंधन (फ्यूल) की उपलब्धता को लेकर नागरिकों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है. एक वरिष्ठ अधिकारी, सुजाता ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी की सप्लाई स्थिर बनी हुई है, हालांकि कुछ जगहों पर घबराहट में की गई खरीदारी (पैनिक बाइंग) के मामले सामने आए हैं.
उन्होंने कहा, "देश भर में ईंधन की सप्लाई सामान्य है. कहीं भी स्टॉक खत्म होने की कोई खबर नहीं है... पेट्रोल पंप पर्याप्त स्टॉक के साथ सामान्य रूप से काम कर रहे हैं."
एलपीजी (LPG) का वितरण भी स्थिर बना हुआ है. उन्होंने आगे कहा, "एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सुचारू रूप से चल रही है. लगभग 96% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, और करीब 90% मामलों में डिलीवरी के लिए ओटीपी (OTP) आधारित वेरिफिकेशन का उपयोग किया जा रहा है."
सरकार ने पहुंच को बेहतर बनाने के लिए छोटे 5 किलो वाले गैस सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ा दी है. सुजाता ने कहा, "5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री को दोगुना करने के लिए कल एक नया सरकारी आदेश जारी किया गया है; कल ऐसे लगभग 1,00,000 सिलेंडर बेचे गए."
अफरा-तफरी में होने वाली खरीदारी को रोकने और उपभोक्ताओं को उपलब्धता की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियानों में तेजी लाई गई है. उन्होंने कहा, "तेल विपणन कंपनियों ने लगभग 1,300 जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हैं."
कमर्शियल एलपीजी (LPG) की सप्लाई में भी काफी सुधार हुआ है. उन्होंने बताया, "14 मार्च से अब तक 19 किलो वाले लगभग 45 लाख सिलेंडर बेचे जा चुके हैं, जो करीब 86,400 मीट्रिक टन के बराबर है."
नियमों को लागू करने के मामले में, अधिकारियों ने गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई की है. उन्होंने कहा, "लगभग 4,300 छापेमारी की गई, जिसमें करीब 1,200 सिलेंडर जब्त किए गए. साथ ही, 168 एलपीजी वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर्स) पर जुर्माना लगाया गया और लगभग 45 वितरकों को सस्पेंड कर दिया गया है."
सुजाता ने ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाने के भारत के प्रयासों पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, "अब हम 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) मंगा रहे हैं. पहले हम अमेरिका से एलपीजी (LPG) आयात नहीं करते थे, लेकिन अब वहां से भी इसकी आपूर्ति की जा रही है."
सरकार आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एलपीजी (LPG) की जगह पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने आगे बताया, "मार्च से अब तक लगभग 3,76,000 नए पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं."
शिपिंग क्षेत्र अलर्ट पर, समुद्री नाविक सुरक्षित
इस बीच, जहाजरानी मंत्रालय ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बावजूद समुद्री कामकाज स्थिर बना हुआ है. मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, अनुपम ने बताया, "इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली है."
वर्तमान में, भारतीय ध्वज वाले 16 जहाज 433 नाविकों के साथ पश्चिमी खाड़ी/फारस की खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं. अधिकारी एक विशेष कंट्रोल रूम के जरिये स्थिति पर पैनी नजर रख रहे हैं. उन्होंने कहा, "डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम शुरू होने के बाद से अब तक 5,342 से अधिक कॉल और लगभग 11,000 ईमेल प्राप्त किए जा चुके हैं." उन्होंने यह भी बताया कि अब तक 1,691 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया गया है.
भारत के सभी बंदरगाह पूरी तरह से काम कर रहे हैं. अनुपम ने कहा, "बंदरगाह पूरी तरह चालू हैं और वहां कोई भीड़-भाड़ नहीं है. राज्य समुद्री बोर्डों (state maritime boards) ने भी इनके सुचारू रूप से काम करने की पुष्टि की है."
संकट के समय स्थिति को संभालना और स्थिरता बनाए रखना
विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का मुख्य ध्यान स्थिरता बनाए रखने पर है, साथ ही बदलती भू-राजनीतिक स्थितियों के अनुसार तुरंत कदम भी उठाए जा रहे हैं.
अओ ने कहा, "हालात अभी भी बदल रहे हैं और सरकार यात्रियों की सुरक्षा, बिना किसी रुकावट के कार्गो संचालन और विमानन क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."
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