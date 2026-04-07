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पश्चिम एशिया संघर्ष: सरकार ने पायलटों के ड्यूटी नियमों में दी ढील, देश में ईंधन की स्थिर सप्लाई का भरोसा

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उड़ानों में आ रही बाधाओं को देखते हुए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने लंबी दूरी की फ्लाइट्स के पायलटों के लिए ड्यूटी के समय (FDTL) से जुड़े नियमों में कुछ समय के लिए ढील दी है. सरकार ने यह कदम विमानन परिचालन को स्थिर करने और लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों को संभालने के लिए उठाया है.

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह फैसला उड़ानों के बढ़े हुए समय, चालक दल (क्रू) की कमी और प्रमुख क्षेत्रों में हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) पर पाबंदियों के कारण बड़े पैमाने पर उड़ानों के रद्द होने की वजह से लिया गया है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, असांगबा चुबा अओ (Asangba Chuba Ao) ने कहा कि एक महीने से भी पहले शुरू हुए इस संघर्ष का भारतीय विमानन क्षेत्र पर गहरा असर पड़ा है. इसके कारण विमानन कंपनियों को अपनी उड़ानों के संचालन में तुरंत और जरूरी बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

उन्होंने कहा, "पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर काफी असर पड़ा है. इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई सहित कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) को बंद कर दिया है या उन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. इसकी वजह से वैश्विक विमानन नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है."

इसके परिणामस्वरूप, भारतीय विमानन कंपनियों को अपनी उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा है—खासकर यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानों के लिए. इस वजह से यात्रा का समय बढ़ गया है और परिचालन लागत (खर्च) में भी बढ़ोतरी हुई है.

अओ ने बताया, "एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों की वजह से उड़ानों को लंबे रास्तों से जाना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय और परिचालन लागत (ऑपरेशनल कॉस्ट) दोनों बढ़ गए हैं." उन्होंने आगे कहा कि सेवाओं को जारी रखने के लिए अब कामकाज में लचीलापन लाना बेहद जरूरी हो गया है.

इसका हल निकालने के लिए, डीजीसीए (DGCA) ने पायलटों के ड्यूटी नियमों में अस्थायी राहत दी है. उन्होंने बताया, "लंबी दूरी की उड़ानों में चालक दल (क्रू) की कमी को दूर करने के लिए नियमों में ढील दी गई है, क्योंकि उड़ानों का समय अब बढ़ गया है." उन्होंने यह भी साफ किया कि यह बदलाव अस्थायी है और स्थिति सुधरने पर इसकी दोबारा समीक्षा की जाएगी.

समस्या काफी बड़े स्तर पर रही है. मंत्रालय के अनुसार, भारतीय एयरलाइंस जो पहले भारत और खाड़ी/पश्चिमी एशिया के बीच रोजाना 300 से 350 उड़ानें संचालित करती थीं, वे अब हर दिन सिर्फ 80 से 90 उड़ानें ही चला पा रही हैं. 28 फरवरी से अब तक 10,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं.

अओ ने कहा, "इस स्थिति ने एयरलाइनों पर दो मुख्य तरीकों से दबाव डाला है. भारतीय एयरलाइंस के लगभग 50% अंतरराष्ट्रीय संचालन इसी क्षेत्र के लिए थे. इस वजह से, उड़ानों में आई इस रुकावट ने विमानन कंपनियों की कमाई और उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाला है."

ईंधन की बढ़ती कीमतों ने बोझ और बढ़ा दिया है. विमानन ईंधन (ATF), जो एयरलाइन चलाने के कुल खर्च का लगभग 40% होता है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, हालांकि सरकार ने इस बढ़त को नियंत्रित करने के लिए बीच-बचाव किया है. अओ ने कहा, "एटीएफ (हवाई ईंधन) की कीमतों में सही समय पर हस्तक्षेप करने से घरेलू हवाई किराए को स्थिर रखने में मदद मिली है."

विमानन कंपनियों ने इसके जवाब में दूरी के आधार पर अतिरिक्त शुल्क (सरचार्ज) लगाना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, "कुछ एयरलाइनों ने अतिरिक्त शुल्क लगाया है जिसे अब 1 अप्रैल की घोषणा के आधार पर फिर से तय किया गया है; अब यह दूरी पर आधारित है." उन्होंने यह भी कहा कि रूट की स्थिति को देखते हुए इन शुल्क को जरूरत के हिसाब से घटाया या बढ़ाया गया है.

सरकार ने स्पष्ट किया कि एटीएफ (हवाई ईंधन) की कीमतों में राहत का लाभ मुख्य रूप से घरेलू रूटों को दिया गया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अभी भी ऊंचे खर्चों का दबाव बना हुआ है. हालांकि, मंत्रालय इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ मिलकर राहत के और तरीकों पर काम कर रहा है.

इन बाधाओं के बावजूद, यात्रियों की मांग मजबूत बनी हुई है. अओ ने इस बात पर जोर देते हुए कि मांग के आधार अभी भी काफी ठोस हैं, कहा, "कल (6 अप्रैल) ही 3,300 से अधिक उड़ानों के जरिये 4,70,000 से ज्यादा यात्रियों ने घरेलू रूटों पर यात्रा की है, और ये उड़ानें यात्रियों से लगभग पूरी भरी हुई चल रही हैं."

उन्होंने आगे कहा कि यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विमानन कंपनियों की है. उन्होंने बताया, "एक बार जब आप टिकट बुक कर लेते हैं... तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि आप अगली फ्लाइट पकड़ सकें. इसलिए, इसका ध्यान रखना एयरलाइंस की जिम्मेदारी है."

जरूरी सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए, सरकार ने कुछ चुनिंदा विदेशी विमानन कंपनियों को यात्री विमानों का इस्तेमाल माल ढुलाई (कार्गो) के लिए करने की अनुमति दे दी है. अओ ने कहा, "अमीरात, कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज जैसी विदेशी एयरलाइंस को विशेष अनुमति दी गई है. इससे जरूरी सामान की आवाजाही को लगातार बनाए रखने में मदद मिली है."

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