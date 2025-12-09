ETV Bharat / bharat

DGCA ने इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल में 5 फीसदी की कटौती की

DGCA ने 1 दिसंबर, 2025 से बड़े पैमाने पर फ्लाइट में रुकावटों के बाद इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल में 5 परसेंट की कटौती की है.

INDIGO DGCA
DGCA ने IndiGO के फ्लाइट शेड्यूल में 5 फीसदी की कटौती की. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर DGCA ने मंगलवार को कहा कि उसने 1 दिसंबर, 2025 से बड़े पैमाने पर फ्लाइट में रुकावटों के बाद इंडिगो के फ्लाइट शेड्यूल में 5 परसेंट की कटौती की है,

इस बारे में ऑर्डर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने मंगलवार को जारी किया. बयान के मुताबिक, सभी सेक्टर, खासकर हाई-डिमांड, हाई-फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में कटौती की गई है.

इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक DGCA को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया है.

DGCA का यह ऑर्डर सिविल एविएशन मिनिस्टर के सोमवार के बयान के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि सरकार मौजूदा विंटर शेड्यूल के तहत इंडिगो के ऑपरेट करने वाले रूट की संख्या कम कर देगी.

2025-26 के विंटर शेड्यूल के हिस्से के तौर पर, एयरलाइन हर दिन 2,200 से ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेट कर रही है.

विमानन कंपनी इंडिगो ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को अपना जवाब सौंप दिया है. डीजीसीए इसकी समीक्षा कर रहा है. इंडिगो संकट के कारण देश भर के हवाई अड्डों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हवाई यात्रियों की परेशानी बढ़ गई.

गौर करें तो इससे पहले इंडिगो ने अपना औपचारिक जवाब 8 दिसंबर को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सौंप दिया था. इसमें एयरलाइन ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहाकि वह "बेहद खेदजनक" है. साथ ही लाखों यात्रियों को हुई असुविधा के लिए गहरा दुख जताया था. हालांकि इंडिगो ने इस संकट के लिए कई फैक्टर्स गिनाते हुए उसे जिम्मेदार ठहराया था. कंपनी का कहना था कि एक के बाद एक कई समस्याएं एक साथ आने पर ये बड़ी दिक्कतें आ गईं.

(इनपुट - पीटीआई)

ये भी पढ़ें - इंडिगो ने डीजीसीए को सौंपी रिपोर्ट, मांगी माफी

TAGGED:

INDIGO FLIGHT
INDIGO
DGCA
INDIGO FLIGHT SCHEDULE
INDIGO DGCA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.