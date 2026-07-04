ETV Bharat / bharat

समुद्री हादसों पर सरकार का बड़ा डिजिटल कदम! अब सिर्फ eNAVIK पोर्टल पर ही देनी होगी रिपोर्ट

भारत में सभी समुद्री दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों की रिपोर्टिंग के लिए 'ई-नाविक' पोर्टल को अनिवार्य कर दिया गया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

eNAVIK Portal
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 5:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः देश में होने वाली सभी समुद्री दुर्घटनाओं, घटनाओं और आपात स्थितियों की रिपोर्टिंग को अब अनिवार्य रूप से केवल 'ई-नाविक' (eNAVIK) पोर्टल पर करना होगा. भारत सरकार ने यह बड़ा कदम समुद्री आपातकालीन प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेंस (डिजिटल शासन) ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उठाया है. महानिदेशक नौवहन (Directorate General of Shipping - DGS) ने आदेश जारी किया है. 1 जुलाई से यह लागू हो चुका है.

डीजी शिपिंग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी जहाज मालिकों, ऑपरेटरों, जहाज प्रबंधकों, भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों के कप्तानों (मास्टर्स), मान्यता प्राप्त संगठनों, बंदरगाह अधिकारियों और अन्य समुद्री हितधारकों को 'ई-नाविक' पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. इसके साथ ही, समुद्री दुर्घटनाओं, सुरक्षा घटनाओं और अन्य समुद्री आपात स्थितियों से जुड़ी भविष्य की सभी रिपोर्ट इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा करनी होंगी.

आदेश में कहा गया है कि 'ई-नाविक' पोर्टल समुद्री दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने और चौबीसों घंटे (24x7) समुद्री संकटों के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस के रूप में काम करेगा. इस पोर्टल पर पहले से ही 24x7 समुद्री दुर्घटना रिपोर्टिंग, संकट प्रबंधन और एक व्यापक नाविक शिकायत निवारण प्रणाली के मॉड्यूल मौजूद हैं.

यह कदम लाल सागर (रेड सी) और पश्चिम एशिया में संघर्षों के कारण अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी (शिपिंग) में आई बाधाओं के बाद, समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों पर बढ़े वैश्विक ध्यान के बीच उठाया गया है. डीजी शिपिंग कार्यालय के उप महानिदेशक (तकनीकी) कैप्टन हरिंदर सिंह ने कहा, "इस पोर्टल को रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल बनाने और आपातकालीन स्थितियों के दौरान अधिकारियों के बीच तेजी से समन्वय स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है."

ईटीवी भारत से बात करते हुए ऑल इंडिया सीफर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष अभिजीत सांगले ने कहा कि महानिदेशक नौवहन द्वारा 'ई-नाविक' प्लेटफॉर्म की शुरुआत करना भारतीय समुद्री क्षेत्र के लिए एक स्वागत योग्य और प्रगतिशील कदम है. उन्होंने कहा, "नाविकों की सेवाओं का डिजिटलीकरण समय की मांग है, और 'ई-नाविक' में प्रमाणन (सर्टिफिकेशन), दस्तावेज़ीकरण और संचार को अधिक पारदर्शी, कुशल व सुलभ बनाने की पूरी क्षमता है."

सांगले के अनुसार, समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह पहल एक सकारात्मक कदम है. उन्होंने कहा, "एक केंद्रीकृत और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म नाविकों के रिकॉर्ड की विश्वसनीयता में सुधार करने, फर्जी दस्तावेजों की संभावना को कम करने, सत्यापन प्रक्रियाओं को बढ़ाने और नियामक निरीक्षण को मजबूत करने में मदद कर सकता है. यह सुरक्षित शिपिंग संचालन और नियोक्ताओं व अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के बीच अधिक विश्वास पैदा करने में योगदान देता है."

सांगले ने आगे कहा, "यह भी महत्वपूर्ण है कि नाविकों को पर्याप्त प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) और सहायता प्रदान की जाए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी अनावश्यक देरी या कठिनाई के इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सके."

समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञ प्रबीर डे ने 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए कहा, "'ई-नाविक' पोर्टल का अनिवार्य उपयोग भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. समुद्री दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों की रिपोर्टिंग के लिए एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म होने से महानिदेशक नौवहन, बंदरगाह अधिकारियों, तटरक्षक बल और अन्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में जानकारी साझा करना, त्वरित निर्णय लेना और बेहतर समन्वय स्थापित करना संभव हो सकेगा."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

DG SHIPPING INDIA
MARITIME SECURITY
समुद्री हादसों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग
ई नाविक पोर्टल
ENAVIK PORTAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.