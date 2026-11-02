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कर्तव्य की खातिर शहीद! चेकिंग के दौरान शराब माफिया ने TI दिलिप पुरी पर चढ़ाया ट्रक, मौत

TI दिलीप पुरी को आयशर ने कुचला ( ETV Bharat )

देवास: मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में अवैध शराब तस्करी रोकने के दौरान एक दर्दनाक हादसे में थाना प्रभारी (TI) दिलीप पुरी गोस्वामी की मौत हो गई. शराब तस्करी में शामिल वाहन को रोकने की कोशिश के दौरान ट्रक चालक ने कथित तौर पर वाहन से उन्हें कुचल दिया. घटना को अंजाम देने के बाद चालक कुछ दूरी पर ट्रक को खड़ा कर फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है.

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