कर्तव्य की खातिर शहीद! चेकिंग के दौरान शराब माफिया ने TI दिलिप पुरी पर चढ़ाया ट्रक, मौत
देवास में शराब माफिया की करतूत, अवैध शराब तस्करी रोकने पहुंचे TI दिलीप पुरी को आयशर ने कुचला, मौके पर हुई अधिकारी की मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:27 AM IST|
Updated : November 2, 2026 at 10:43 AM IST
देवास: मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में अवैध शराब तस्करी रोकने के दौरान एक दर्दनाक हादसे में थाना प्रभारी (TI) दिलीप पुरी गोस्वामी की मौत हो गई. शराब तस्करी में शामिल वाहन को रोकने की कोशिश के दौरान ट्रक चालक ने कथित तौर पर वाहन से उन्हें कुचल दिया. घटना को अंजाम देने के बाद चालक कुछ दूरी पर ट्रक को खड़ा कर फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है.
एसपी आदित्य मिश्रा ने बनाई थीं पांच से अधिक पुलिस टीमें
पुलिस सूत्रों के अनुसार, देवास पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा को सूचना मिली थी कि हरदा की ओर से अवैध शराब से भरा एक ट्रक इंदौर होते हुए गुजरात जाने वाला है. सूचना मिलते ही एसपी ने ट्रक को पकड़ने के लिए पांच से अधिक पुलिस टीमें गठित की थीं. इनमें कन्नौद, खातेगांव और सतवास के थाना प्रभारियों सहित पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी. पुलिस टीमों ने ट्रक को पकड़ने के लिए अलग-अलग स्थानों पर घेराबंदी और नाकाबंदी की थी.
हरदा नेमावर हाईवे पर हुई घटना
पुलिस के अनुसार, हरदा से आ रहा ट्रक क्रमांक MP 43 H 4786 हरदा-नेमावर हाईवे पर पानी पीने के लिए रुका था. इसी दौरान खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी मौके पर पहुंचे और ट्रक चालक को नीचे उतरने के लिए कहा. बताया जा रहा है कि इसी दौरान चालक और थाना प्रभारी के बीच झूमाझटकी शुरू हो गई. आरोप है कि चालक ने पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए ट्रक लेकर भागने की कोशिश की. इसी दौरान थाना प्रभारी नीचे गिर गए और ट्रक का पिछला पहिया उनके शरीर के ऊपर से निकल गया. गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
शराब से भरा ट्रक जब्त, चालक गिरफ्तार
मामले की सूचना मिलते ही देवास एसपी आदित्य मिश्रा रात करीब 3:30 बजे खातेगांव पहुंचे. घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया. ट्रक में अवैध शराब भरी हुई थी। पुलिस अब शराब की मात्रा, तस्करी के स्रोत और इसके गंतव्य की जांच कर रही है.
हरदा के राहुल जायसवाल का नाम आया सामने
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शराब तस्करी के इस नेटवर्क में हरदा के राहुल जायसवाल का नाम सामने आया है. इसके अलावा देवास के कुछ शराब तस्करों के भी इस नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली है. पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. हालांकि अभी पुलिस का अधिकृत बयान नहीं आया है. थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौत से पुलिस विभाग में शोक का माहौल है. वहीं इस घटना ने देवास जिले में सक्रिय अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
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कर्तव्य निभाते हुए गंवाई जान
अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी की मौत से पुलिस विभाग में शोक का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से अधिकृत बयान जारी नहीं हुआ है, किंतु पुलिस तेजी से मामले की जांच कर रही है.