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देवास TI दिलीप पुरी हत्याकांड में ताबड़तोड़ एक्शन, कस्टडी से भाग रहे दो आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर

TI दिलीप पुरी हत्याकांड ( ETV Bharat )

देवास: मध्य प्रदेश के चर्चित खातेगांव TI की अवैध शराब से भरे ट्रक से कुचलकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों का पुलिस ने मंगलवार को एनकाउंटर किया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों को आलीराजपुर से पकड़कर अलग-अलग रास्ते से खातेगांव लाया जा रहा था. इसी दौरान आरोपी आयशर ड्राइवर गजेंद्र ने कथित तौर पर पुलिस दल पर हमला कर हिरासत से भागने की कोशिश की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मुख्य आरोपी गजेंद्र का राजोदा-बरोठा के बीच एनकाउंटर