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क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे जय मीणा, एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक जीता

देवास के जय मीणा ने एशियन गेम्स में जीता कांस्य पदक ( ETV BHARAT )

एशियन गेम्स में भारत को सॉफ्ट टेनिस का पहला पदक दिलाने वाले जय मीणा की जिंदगी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है. स्कूली जीवन में जय मीणा ने सपने में नहीं सोचा था कि वह सॉफ्ट टेनिस प्लेयर बनेंगे और इस खेल में इतनी सफलता हासिल करेंगे. जय मीणा के मन में क्रिकेटर बनने की चाहत थी. वह क्रिकेट पर ही ध्यान देते थे. लेकिन स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें सॉफ्ट टेनिस का कोर्ट मिला तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. सॉफ्ट टेनिस का खेल देखते-देखते वह इसके नामी प्लेयर बने. शुरुआत में वह सॉफ्ट टेनिस का खेल देखने के दौरान बॉल बॉय के रूप मैदान में फील्डिंग करते थे.

जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में देवास के जय मीणा (ETV BHARAT)

खास बात ये है कि जय मीणा पहले दौर में कुछ पीछे चल रहे थे लेकिन उन्होंने नए जोश के साथ गजब की वापसी की और लगातार दो गेम जीते. सेमीफाइनल में भी जय मीणा ने 45 मिनट तक चले मुकाबले में जापान के कुरोसाका को नाकों चने चबवा दिए. हालांकि जापान के कुरोसाका ने जय मीणा को 2-4 (3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4) से पराजित किया. इस प्रकार जय मीणा ने एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए भारत के लिए सॉफ्ट टेनिस में पहला मेडल जीत लिया.

देवास : मध्य प्रदेश के देवास में रहने वाले जय मीणा ने एशियन गेम्स 2026 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. 20वें एशियन गेम्स जापान के नागोया शहर में चल रहे हैं. बुधवार को देवास के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में भारत के लिए कांस्य पदक जीता. पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में जय मीणा भले ही जापान के ताकुया कुरोसाका से 2-4 से हार गए लेकिन उन्होंने बेहद कड़ी टक्कर दी. 26 वर्षीय जय मीणा ने देश के लिए कांस्य पदक हासिल किया.

एशियन गेम्स 2026 में देवास के जय मीणा ने जीता कांस्य पदक (Source: Jai Meena)

गुजरात में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं जय मीणा

सॉफ्ट टेनिस का खेल देखते-देखते जय मीणा के मन में भी इसी खेल का प्लेयर बनने की इच्छा जागी. इसके बाद उन्होंने इसी खेल में अपना समय देना शुरू किया. शायद जय मीणा का सॉफ्ट टेनिस भी जैसे इंतजार कर रही थी. उन्होंने स्कूली स्तर के बाद जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल करनी शुरू की और फिर राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए.

बेटे की उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल (ETV BHARAT)

जय मीणा ने साल 2022 में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के प्रमुख सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाई. उन्होंने पुरुषों की टीम और डबल्स इवेंट में मध्य प्रदेश के मेडल जीतने वाले प्रदर्शन में भी योगदान दिया.

पदक जीतने के बाद टीम के साथ जय मीणा (Source: Jai Meena)

जय मीणा इससे पहले भी कमाल कर चुके हैं

एशियन गेम्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले देवास के जय मीणा ने इससे पहले साल 2018 में जकार्ता और और हांगझोऊ 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया. एशियन चैंपियनशिप और एशियन गेम्स की तैयारी के लिए उन्होंने अहमदाबाद और जम्मू में जमकर पसीना बहाया. जय मीणा के कोच सुदेश सांगते ने फोन पर ETV BHARAT को बताया "जय मीणा द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीतना देश के लिए गौरव की बात है. यहां जश्न जैसा माहौल है और मैदान में मौजूद सभी ओर भारत माता की जय के नारों गूंज रहे हैं."

गुजरात में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं जय मीणा (ETV BHARAT)

बेटे की उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल

जय मीणा की सफलता के लिए प्रार्थना करती मां संजना मीणा व भाई (ETV BHARAT)

जैसे ही जय मीणा ने भारत के लिए पदक जीता तो देवास सहित पूरे मध्य प्रदेश में हर्ष की लहर दौड़ गई. बेटे की उपलब्धि पर देवास में जय मीणा की मां संजना मीणा खुशी से चहक उठी. खुशी के आंसू छलक पड़े. संजना मीणा ने बताया "उनके बेटे की एक ही तमन्ना रहती है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं. उसने सॉफ्ट टेनिस के खेल में बहुत मेहनत की है. शुरू से ही मेरा बेटा थोड़ा ज्यादा शरारती रहा. और जब उसने सॉफ्ट टेनिस खेलना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. मेरे घर में गणेश भगवान विराजे हैं. उनसे यही प्रार्थना करती रही कि मेरे बेटे के माध्यम से देश का नाम रोशन हो." जय मीणा के छोटे भाई यश मीणा भी खुशी से उछल रहे हैं. उनका कहना है "मेरे भाई का सपना साकार हो गया. वह हमेशा यही कहते थे कि मैं देश के लिए मेडल जीतूं."