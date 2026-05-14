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देवास में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 4 लोगों की मौत, हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका

देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में कई लोगों की मौत ( Etv Bharat )

देवास : देवास जिले के मक्सी रोड पर टोंक कलां क्षेत्र एक पठाखा फैक्टरी में गुरुवार सुबह 11.30 बजे भयंकर विस्फोट हुआ. इस भीषण हादसे में शुरुआती जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मौत हो गई. कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है. लगातार धमाके होने से पूरे इलाके में दहशत है. पूरी फैक्टरी में धुएं का गुबार निकल रहा है. रेस्क्यू युद्ध स्तर पर चल रहा है.