देवास में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 4 लोगों की मौत, हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका
देवास के पास टोंक कलां क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 4 लोगों के चीथड़े उड़े.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 12:29 PM IST
देवास : देवास जिले के मक्सी रोड पर टोंक कलां क्षेत्र एक पठाखा फैक्टरी में गुरुवार सुबह 11.30 बजे भयंकर विस्फोट हुआ. इस भीषण हादसे में शुरुआती जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मौत हो गई. कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है. लगातार धमाके होने से पूरे इलाके में दहशत है. पूरी फैक्टरी में धुएं का गुबार निकल रहा है. रेस्क्यू युद्ध स्तर पर चल रहा है.
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत टीम मौके के लिए रवाना हुई और रेस्क्यू में जुट गई. आसपास के ग्रामीण भी रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं. गंभीर घायल लोगों को तत्कालदेवास जिला अस्पताल भेजा जा रहा है. (जारी है....)
Dewas: Many people died in a cracker factory blast in Madhya Pradesh. pic.twitter.com/S666AkFCrE— ETV Bharat Madhya Pradesh (@ETVBharatMP) May 14, 2026
मध्य प्रदेश के देवास में भीषण धमाका. पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में कई लोगों की मौत #Dewas pic.twitter.com/vuFFm7F5B2— ETV Bharat Madhya Pradesh (@ETVBharatMP) May 14, 2026