ETV Bharat / bharat

शिरडी में आस्था का सैलाब: नए साल की छुट्टियों में मिला 23 करोड़ से ज्यादा का दान, 8 लाख भक्तों ने किए दर्शन

क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों में बड़ी संख्या में भक्तों ने शिरडी साईं बाबा के दर्शन किये और जमकर दान दिया.

Shirdi Sai Baba
साईं बाबा. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 7:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिरडी (महाराष्ट्र): देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र शिरडी के साईं मंदिर में हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं. साईं के चरणों में दान करने वाले भक्तों की संख्या भी काफी अधिक है. इस साल क्रिसमस और नए साल की 9 दिनों की छुट्टियों के दौरान 8 लाख भक्तों ने साईं समाधि के दर्शन किए हैं. इसके साथ ही, इन दिनों भक्तों ने साईं की झोली में दिल खोलकर दान दिया है.

दान का विवरण: रिकॉर्डतोड़ चढ़ावा

श्रद्धालुओं ने महज 9 दिनों के भीतर शिर्डी साईं बाबा को कुल 23 करोड़ 29 लाख 23 हजार रुपये का दान दिया है. साईं बाबा मंदिर परिसर में स्थापित दान पेटी में रिकॉर्ड 6 करोड़ 2 लाख 61 हजार रुपये का दान जमा हुआ है. इसके अतिरिक्त, लाखों भक्तों ने साईं बाबा की समाधि के दर्शन किए हैं और 293.910 ग्राम सोना (जिसका मूल्य 36 लाख 38 हजार 610 रुपये है) और 5983.970 ग्राम चांदी (जिसका मूल्य 9 लाख 49 हजार 471 रुपये है) दान की है.

भक्तों ने शिरडी साईं बाबा को भारी दान दिया. (ETV Bharat)

इसके साथ ही, हरियाणा के भक्तों ने साईं बाबा के चरणों में 80 लाख रुपये का सोने और हीरे का मुकुट भी अर्पित किया है. भक्तों ने साईं मंदिर परिसर में बने दान काउंटर पर 3 करोड़ 22 लाख 43 हजार 388 रुपये का दान दिया है.

जो श्रद्धालु शिर्डी नहीं आ सके, उन्होंने ऑनलाइन माध्यमों, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, चेक-डीडी और मनी ऑर्डर के जरिए साईं को 10 करोड़ 18 लाख 86 हजार 955 रुपये का दान भेजा है. साथ ही, PRO पेड डोनेशन पास के माध्यम से संस्थान को 2 करोड़ 42 लाख 60 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं. भक्तों ने लड्डू पॉकेट प्रसाद के रूप में 2 करोड़ 30 लाख 23 हजार 320 रुपये की खरीदारी की है. 26 देशों के विदेशी भक्तों ने भी 16 लाख 83 हजार रुपये का भारी दान दिया है.

पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड दान

25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच, क्रिसमस की छुट्टियों और नए साल के स्वागत के दौरान संस्थान के दान पात्र में कुल 23 करोड़ 29 लाख 23 हजार 373 रुपये जमा हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में कुछ करोड़ रुपये अधिक है. इसे अब तक का एक रिकॉर्ड दान कहा जा सकता है.

शिरडी में हर साल भीड़ और दान के नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं. वर्तमान में साईं बाबा संस्थान के पास 3300 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि (डिपॉजिट), 540 किलो सोना, 7 हजार किलो चांदी और लगभग 10 करोड़ रुपये के हीरे मौजूद हैं.

संस्थान के पास अरबों की संपत्ति

फरवरी 1992 में शुरू हुए साईं बाबा संस्थान के खाते में तब केवल 3500 रुपये थे और इसका वार्षिक बजट मात्र 3200 रुपये था. आज इस संस्थान का वार्षिक बजट 550 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. कुछ हजार रुपयों से शुरू हुए इस संस्थान के पास अब अरबों रुपये की संपत्ति है.

यह धन राशि साईं भक्तों के लिए ठहरने की व्यवस्था, भोजन और दर्शन की सुविधाओं पर खर्च की जाती है. साथ ही, साईं बाबा संस्थान शिरडी और पंचक्रोशी के बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज चलाता है. संस्थान के अस्पतालों में गरीबों और आम लोगों के लिए गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध कराया जाता है.

हर साल शिर्डी में सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं. यह सब उन साईं भक्तों की बदौलत संभव हो पा रहा है जो बाबा को अपना सर्वस्व मानते हैं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

शिरडी साईं बाबा
SHIRDI TEMPLE DONATION
SAI BABA DONATION
शिर्डी मंदिर में चढ़ावा
SHIRDI SAI BABA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.