शिरडी में आस्था का सैलाब: नए साल की छुट्टियों में मिला 23 करोड़ से ज्यादा का दान, 8 लाख भक्तों ने किए दर्शन

शिरडी (महाराष्ट्र): देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र शिरडी के साईं मंदिर में हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं. साईं के चरणों में दान करने वाले भक्तों की संख्या भी काफी अधिक है. इस साल क्रिसमस और नए साल की 9 दिनों की छुट्टियों के दौरान 8 लाख भक्तों ने साईं समाधि के दर्शन किए हैं. इसके साथ ही, इन दिनों भक्तों ने साईं की झोली में दिल खोलकर दान दिया है.

दान का विवरण: रिकॉर्डतोड़ चढ़ावा

श्रद्धालुओं ने महज 9 दिनों के भीतर शिर्डी साईं बाबा को कुल 23 करोड़ 29 लाख 23 हजार रुपये का दान दिया है. साईं बाबा मंदिर परिसर में स्थापित दान पेटी में रिकॉर्ड 6 करोड़ 2 लाख 61 हजार रुपये का दान जमा हुआ है. इसके अतिरिक्त, लाखों भक्तों ने साईं बाबा की समाधि के दर्शन किए हैं और 293.910 ग्राम सोना (जिसका मूल्य 36 लाख 38 हजार 610 रुपये है) और 5983.970 ग्राम चांदी (जिसका मूल्य 9 लाख 49 हजार 471 रुपये है) दान की है.

भक्तों ने शिरडी साईं बाबा को भारी दान दिया. (ETV Bharat)

इसके साथ ही, हरियाणा के भक्तों ने साईं बाबा के चरणों में 80 लाख रुपये का सोने और हीरे का मुकुट भी अर्पित किया है. भक्तों ने साईं मंदिर परिसर में बने दान काउंटर पर 3 करोड़ 22 लाख 43 हजार 388 रुपये का दान दिया है.

जो श्रद्धालु शिर्डी नहीं आ सके, उन्होंने ऑनलाइन माध्यमों, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, चेक-डीडी और मनी ऑर्डर के जरिए साईं को 10 करोड़ 18 लाख 86 हजार 955 रुपये का दान भेजा है. साथ ही, PRO पेड डोनेशन पास के माध्यम से संस्थान को 2 करोड़ 42 लाख 60 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं. भक्तों ने लड्डू पॉकेट प्रसाद के रूप में 2 करोड़ 30 लाख 23 हजार 320 रुपये की खरीदारी की है. 26 देशों के विदेशी भक्तों ने भी 16 लाख 83 हजार रुपये का भारी दान दिया है.

पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड दान