बाबा केदार की नगरी में बर्फबारी से खिले श्रद्धालुओं के चेहरे, बर्फ के फाहों के बीच झूम उठे भक्त
केदारनाथ धाम में रविवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन किए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 25, 2026 at 2:22 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 2:34 PM IST
रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): केदारनाथ धाम में रविवार दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई. आसमान से गिरते बर्फ के फाहों को देखकर बाबा केदार के दर्शन के लिए देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे. बर्फबारी के बीच भक्तों ने न केवल बाबा के दर्शन किए, बल्कि इस खूबसूरत नजारे का आनंद लेते हुए नृत्य भी किया. धाम में बर्फबारी और श्रद्धालुओं के उत्साह का नजारा आकर्षण का केंद्र बना रहा.
रविवार को केदारपुरी में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही ठंड में इजाफा हुआ. हल्की बर्फबारी ने धाम की प्राकृतिक सुंदरता को और भी मनमोहक बना दिया. बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए यह पल यादगार बन गया. बर्फ के फाहों के बीच कई श्रद्धालु उत्साहित नजर आए और उन्होंने इस खास अनुभव को अपने कैमरों में भी कैद किया. आस्था और प्रकृति के अद्भुत संगम के बीच भक्तों का उत्साह देखते ही बना.
केदारनाथ धाम में इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. प्रतिकूल मौसम और बढ़ती ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही है. बर्फबारी के बीच बाबा केदार के दर्शन करना यात्रियों के लिए एक विशेष अनुभव रहा. हालांकि, ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम के तेजी से बदलने के कारण श्रद्धालुओं को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने की जरूरत है.
केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हुई. इसके बीच श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है. धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं की हरसंभव मदद की जा रही है.
-विनीत पोस्ती, बीकेटीसी सदस्य-
केदारनाथ धाम में मौसम के बदलते मिजाज के बीच प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. विशेष रूप से गर्म कपड़े पहनने, मौसम की स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने की जरूरत है.बाबा केदार की नगरी में हुई हल्की बर्फबारी ने एक बार फिर केदारपुरी की प्राकृतिक छटा को जीवंत कर दिया.
बर्फ के फाहों के बीच दर्शन करते और खुशी जाहिर करते श्रद्धालुओं के लिए रविवार का दिन आस्था, रोमांच और प्रकृति की खूबसूरती से भरा यादगार अनुभव बन गया.
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