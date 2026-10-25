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बाबा केदार की नगरी में बर्फबारी से खिले श्रद्धालुओं के चेहरे, बर्फ के फाहों के बीच झूम उठे भक्त

केदारनाथ में बर्फबारी का दौर शुरू ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): केदारनाथ धाम में रविवार दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई. आसमान से गिरते बर्फ के फाहों को देखकर बाबा केदार के दर्शन के लिए देश-विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे. बर्फबारी के बीच भक्तों ने न केवल बाबा के दर्शन किए, बल्कि इस खूबसूरत नजारे का आनंद लेते हुए नृत्य भी किया. धाम में बर्फबारी और श्रद्धालुओं के उत्साह का नजारा आकर्षण का केंद्र बना रहा.

रविवार को केदारपुरी में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही ठंड में इजाफा हुआ. हल्की बर्फबारी ने धाम की प्राकृतिक सुंदरता को और भी मनमोहक बना दिया. बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए यह पल यादगार बन गया. बर्फ के फाहों के बीच कई श्रद्धालु उत्साहित नजर आए और उन्होंने इस खास अनुभव को अपने कैमरों में भी कैद किया. आस्था और प्रकृति के अद्भुत संगम के बीच भक्तों का उत्साह देखते ही बना.