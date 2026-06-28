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तिरुपति में भक्तों की भीड़, 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे, VIP ब्रेक दर्शन रद्द

तिरुमाला: तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर (बालाजी) के दर्शन के लिए शनिवार को जबरदस्त भीड़ उमड़ी. कहा जा रहा है कि लगातार तीन दिन की छुट्टी को लेकर भक्तों की भीड़ जुटी. भीड़ के कारण भक्तों की पांच किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई. हालात को देखते हुए सोमवार के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने वीआईपी दर्शन ब्रेक रद्द कर दिये.

लगातार तीन दिन की छुट्टी का फायदा उठाते हुए शनिवार को भगवान के दर्शन के लिए तिरुमाला में बहुत सारे भक्त पहुंचे. पहले कभी नहीं देखा गया, एक ही दिन में 1.5 लाख भक्त दर्शन के लिए पहुंचे. नतीजतन, वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स-2 और नारायण गिरी शेड खचाखच भर गए और भक्त पचिकलवा गंगम्मा मंदिर तक लगभग पांच किलोमीटर तक लंबी लाइन में इंतजार कर रहे थे.

भारी भीड़ के बीच भक्तों को धीरे-धीरे सर्व दर्शन लाइन में जाने दिया गया. टीटीडी ने बताया कि बिना टोकन वाले भक्तों को भगवान के दर्शन करने में लगभग 18 घंटे लग रहे हैं. शुक्रवार को 81,340 भक्तों ने दर्शन किए. टीटीडी के एडिशनल ईओ वेंकैया चौधरी ने शनिवार रात लाइन का इंस्पेक्शन किया और मीडिया से बात की.