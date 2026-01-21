ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: पहाड़ी पर जा रहा था श्रद्धालु, घसीटकर जंगल में ले गया तेंदुआ

कर्नाटक: पहाड़ी पर जा रहा था श्रद्धालु, घसीटकर जंगल में ले गया तेंदुआ ( ETV Bharat )

चामराजनगर (कर्नाटक): जिले के हनूर तालुक में माले महादेश्वर पहाड़ी पर जा रहे एक श्रद्धालु पर बुधवार सुबह तेंदुए ने हमला कर उसे मार डाला. युवक का सुबह 11 बजे के आसपास शव मिला. यह घटना माले महादेश्वर पहाड़ी के नीचे तालुबेट्टा में हुई.

तेंदुए के हमले में मारे गए युवक प्रवीण (30) कर्नाटक के मांड्या जिले के चिरनाहल्ली गांव के रहने वाले थे. चिरनाहल्ली और आस-पास के गांवों से सैकड़ों लोग मालेमहादेश्वर पहाड़ी की पदयात्रा पर जा रहे थे. वे मंगलवार रात को तालुबेट्टा में रुके और वहां से बुधवार सुबह मालेमहादेश्वर पहाड़ी की पदयात्रा पर निकल पड़े.

बताया गया है कि इस दौरान, रंगास्वामी ओड्डू के पास पदयात्रा के रास्ते पर बैठे एक तेंदुए ने प्रवीण पर हमला कर दिया और उसे घसीटकर ले गया. अधिकारियों ने बताया कि पता चला है कि उसके साथ मौजूद दूसरे श्रद्धालुओं के चीखने-चिल्लाने के बावजूद तेंदुए प्रवीण को घसीटकर जंगल में लेकर चला गया.

घटना से डरे-सहमे प्रवीण के साथियों ने मालेमहादेश्वर बेट्टा पुलिस थाने को इसकी सूचना दी. बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और शव बरामद किया.