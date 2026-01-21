ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: पहाड़ी पर जा रहा था श्रद्धालु, घसीटकर जंगल में ले गया तेंदुआ

कर्नाटक के चामराजनगर जिले में मालेमहादेश्वर पहाड़ी की पदयात्रा कर रहे एक श्रद्धालु पर तेंदुए ने हमला कर दिया और उसे मार डाला.

Devotees killed in leopard attack during padayatra to Male Mahadeshwara hills in Karnataka
कर्नाटक: पहाड़ी पर जा रहा था श्रद्धालु, घसीटकर जंगल में ले गया तेंदुआ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 4:23 PM IST

चामराजनगर (कर्नाटक): जिले के हनूर तालुक में माले महादेश्वर पहाड़ी पर जा रहे एक श्रद्धालु पर बुधवार सुबह तेंदुए ने हमला कर उसे मार डाला. युवक का सुबह 11 बजे के आसपास शव मिला. यह घटना माले महादेश्वर पहाड़ी के नीचे तालुबेट्टा में हुई.

तेंदुए के हमले में मारे गए युवक प्रवीण (30) कर्नाटक के मांड्या जिले के चिरनाहल्ली गांव के रहने वाले थे. चिरनाहल्ली और आस-पास के गांवों से सैकड़ों लोग मालेमहादेश्वर पहाड़ी की पदयात्रा पर जा रहे थे. वे मंगलवार रात को तालुबेट्टा में रुके और वहां से बुधवार सुबह मालेमहादेश्वर पहाड़ी की पदयात्रा पर निकल पड़े.

बताया गया है कि इस दौरान, रंगास्वामी ओड्डू के पास पदयात्रा के रास्ते पर बैठे एक तेंदुए ने प्रवीण पर हमला कर दिया और उसे घसीटकर ले गया. अधिकारियों ने बताया कि पता चला है कि उसके साथ मौजूद दूसरे श्रद्धालुओं के चीखने-चिल्लाने के बावजूद तेंदुए प्रवीण को घसीटकर जंगल में लेकर चला गया.

घटना से डरे-सहमे प्रवीण के साथियों ने मालेमहादेश्वर बेट्टा पुलिस थाने को इसकी सूचना दी. बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की और शव बरामद किया.

बता दें, एक सप्ताह पहले ही माले महादेश्वर हिल्स रोड के किनारे एक तेंदुआ देखा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था.

कर्नाटक के चामराजनगर जिले में और तमिलनाडु सीमा के पास स्थित माले महादेश्वर पहाड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां भगवान शिव का मंदिर है. यह घने जंगलों से घिरा वन्यजीव अभयारण्य भी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है. यह अभ्यारण क्षेत्र में बाघों और हाथियों सहित कई वन्यजीवों का निवास है. 2013 में इस वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था.

